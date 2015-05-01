zaharik1404



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Торговая система одного индикатора. торговый сигнал, который недавно отработал на отлично. Сейчас хочу предложить еще одну. Как и предыдущая торговая система форекс, это скорее заготовка, которая нуждается в доработке, чтобы использовать полноценно, но сама задумка интересна, на мой взгляд. На этот раз система основана на индикаторе. Этот индикатор Ишимоку, который очень интересен, по моему мнению. И хотя сам я не особо использую индикаторы в торговле, предпочитая безиндикаторные системы, но этот мне понравился. Это не совсем обычный индикатор, это скорее полноценная система для торговли, которая показывает как направление тренда. Так и сигналы на вход в рынок. Для начала опишу кратко, что это за индикатор форекс.



Что за зверь такой, индикатор Ишимоку.



Придуман он в Японии, человеком по имени Гоичи Хосода, в 30е годы двадцатого века. Нужно сказать, что в этой стране трейдинг имеет довольно древние традиции. Еще в средние века там существовали рисовые биржи. Так что технический анализ там весьма развит. Всех, кому интересно почитать историю индикатора более подробно, я отсылаю к Википедии. Давайте взглянем, как он выглядит на графике.



Вложение 187132



На рисунке я обозначил элементы индикатора, которые нам понадобятся в нашей торговой системе. Это облако, которое поможет определить направление и силу тренда. Еще там можно увидеть две лини, красного и синего цвета, цвета я не изменял, то есть оставил их такими, какие они есть по умолчанию в терминале. Да, найти индикатор вы сможете в разделе – трендовые, он установлен по умолчанию в терминал, так что скачивать его не нужно из интернета. Линии эти называются Сенкоу А и Сенкоу В, где какая, я подписал. Так как индикатор и система, описываемая мной, трендовая, то и для работы нужен устойчивый тренд. Как видим, участок на графике, который я выбрал, как раз и есть трендовым.



Для начала определяем силу и направление тренда.



Чтобы открывать сделки по системе, нам необходимо сначала определить силу и направление



Вложение 187133



Однако сам факт того, что цена заходит в зону облака, говорит, что сила тренда ослабевает, потому, после такого, более чем одну сделку открывать не стоит, в сторону тренда имеется в виду. Если цена путается в облаке, как показано на следующем рисунке, значит у нас флет, сделки не открываются , просто ищем другой график, с устойчивым трендом.



Вложение 187134



Запомните, это важно, для работы нужен только устойчивый тренд. Если работать на сомнительных участках. Система может быть убыточной.



Ждем коррекцию.



Итак, мы определили направление тренда и уже знаем, в какую сторону будем открывать сделки форекс. Но открывать сделки в любом месте, лишь бы в сторону тренда, это неверно, конечно, ведь можно попасть на коррекцию. Следовательно, нам нужно дождаться эту самую коррекцию и уже по завершению ее войти в рынок. Этот момент мы определяем по положению линий Сенкоу А и Сенкоу В. Для простоты я буду говорить о них как о синей и красной линиях. Сенкоу А - синяя , Сенкоу В - красная . Так вот, если на восходящем тренде красная линия заходит ниже, чем синяя, а на нисходящем наоборот, значит, мы считаем, что у нас началась коррекция , это я показал на рисунке. Момент начала коррекции говорит трейдеру, что нужно приготовиться к сделке .



Вложение 187135



Сигнал на открытие позиции и уровень установки стоп лосса.



Как и писал, момент открытия позиции, это завершение коррекции. Условия ее начала я описал выше, условия завершения, это обратное пересечение красной и синей линии. То есть, если у нас восходящий тренд, красная линия зашла ниже, чем синяя, началась коррекция. Момент, когда красная опять вернулась выше синий линии, это и есть завершение коррекции и сигнал на открытие позиции в сторону тренда. Пример показан на следующем рисунке. Ну и конечно, не забываем об уровне ниже уровня, куда смогла дойти коррекция , до того момента, как был получен сигнал на сделку, на рисунке я показал эти уровни форекс.



Вложение 187136



Что еще важно, не забываем, мы работаем только в устойчивом тренде , если сигнал получен после того, как цена ушла ниже облака, на восходящем тренде, что обозначает, тенденция закончилась, сделка не открывается.



Пример я привел с учетом восходящей тенденции, как вы понимаете, на нисходящем тренде все наоборот, имеется в виду синяя и красные линии, положение цены относительно облака.



Где берем профит.



По системе фиксированного



Как видим, система не особо сложная и состоит из одного индикатора. Что в системе стоит доработать, чтобы она стала полноценной торговой системой, а не заготовкой, как я писал в начале? Все дело в определении тренда, облако неплохо его определяет, с этим проблем нет, однако, чтобы систему строго формализовать, нужно четко определить, сколько времени цена должна находиться выше облака для восходящего тренда и ниже, для нисходящего. Нет, опытный трейдер сразу это поймет, просто взглянув на график, но это человек. Я как то хотел написать советник форекс по этой системе и написал. Но вот как объяснить ему восходящий и нисходящий тренд, так и не придумал. Собственно заготовка этого советника у меня и сейчас есть, но было бы интересно выслушать предложения, может, у кого идеи появятся на этот счет. Все кто поможет с идеями, и если найдем удачную, получит копию робота , которого мы вместе доработаем.



Так что господа, приглашаю к обсуждению системы, предлагаем свои варианты. Я работаю руками и без индикаторов, но почему бы не создать хорошего робота.



Автор: zaharik1404

Исключительные права на статью принадлежат Здравствуйте, приглашаю всех обсудить торговую систему . Я как то уже предложил торговую систему на основе линий Фибоначчи и даже дал по ней один тестовый, долгосрочный,, который недавно отработал на отлично. Сейчас хочу предложить еще одну. Как и предыдущая, это скорее заготовка, которая нуждается в доработке, чтобы использовать полноценно, но сама задумка интересна, на мой взгляд. На этот раз система основана на индикаторе. Этот, который очень интересен, по моему мнению. И хотя сам я не особо использую индикаторы в торговле, предпочитая безиндикаторные системы, но этот мне понравился. Это не совсем обычный индикатор, это скорее полноценная система для торговли, которая показывает как направление тренда. Так и сигналы на вход в рынок. Для начала опишу кратко, что это заПридуман он в Японии, человеком по имени Гоичи Хосода, в 30е годы двадцатого века. Нужно сказать, что в этой стране трейдинг имеет довольно древние традиции. Еще в средние века там существовали рисовые биржи. Так что технический анализ там весьма развит. Всех, кому интересно почитать историю индикатора более подробно, я отсылаю к Википедии. Давайте взглянем, как он выглядит на графике.На рисунке я обозначил элементы индикатора, которые нам понадобятся в нашей торговой системе. Это облако, которое поможет определить направление и силу тренда. Еще там можно увидеть две лини, красного и синего цвета, цвета я не изменял, то есть оставил их такими, какие они есть по умолчанию в терминале. Да, найти индикатор вы сможете в разделе – трендовые, он установлен по умолчанию в терминал, так что скачивать его не нужно из интернета. Линии эти называются Сенкоу А и Сенкоу В, где какая, я подписал. Так как индикатор и система, описываемая мной, трендовая, то и для работы нужен устойчивый тренд. Как видим, участок на графике, который я выбрал, как раз и есть трендовым.Чтобы открывать сделки по системе, нам необходимо сначала определить силу и направление тренда . Как и писал выше, в этом нам поможет облако, заштрихованная область индикатора. При нисходящем тренде цена должна находиться ниже облака, при восходящем выше. Причем, если цена заходит в зону облака, но не пробивает его, тренд все еще остается в силе, такой момент я обозначил, на следующем рисунке, синим прямоугольником.Однако сам факт того, что цена заходит в зону облака, говорит, что сила тренда ослабевает, потому, после такого, более чем одну сделку открывать не стоит, в сторону тренда имеется в виду. Если цена путается в облаке, как показано на следующем рисунке,, просто ищем другой график, с устойчивым трендом.Если работать на сомнительных участках. Система может быть убыточной.Итак, мы определили направление тренда и уже знаем, в какую сторону будем открывать. Но открывать сделки в любом месте, лишь бы в сторону тренда, это неверно, конечно, ведь можно попасть на коррекцию. Следовательно, нам нужно дождаться эту самую коррекцию и уже по завершению ее войти в рынок. Этот момент мы определяем по положению линий Сенкоу А и Сенкоу В. Для простоты я буду говорить о них как о синей и красной линиях. Сенкоу А -, Сенкоу В -. Так вот, если на восходящем тренде красная линия заходит ниже, чем синяя, а на нисходящем наоборот, значит, мы считаем,, это я показал на рисунке. Момент начала коррекции говорит трейдеру, что нужноКак и писал, момент открытия позиции, это завершение коррекции. Условия ее начала я описал выше, условия завершения, этоТо есть, если у нас восходящий тренд, красная линия зашла ниже, чем синяя, началась коррекция. Момент, когда красная опять вернулась выше синий линии, это и есть завершение коррекции и сигнал на открытие позиции в сторону тренда. Пример показан на следующем рисунке. Ну и конечно, не забываем об уровне стоп лосса , его мы ставим, до того момента, как был получен сигнал на сделку, на рисунке я показал этиЧто еще важно, не забываем,, если сигнал получен после того, как цена ушла ниже облака, на восходящем тренде, что обозначает, тенденция закончилась, сделка не открывается.Пример я привел с учетом восходящей тенденции, как вы понимаете, на нисходящем тренде все наоборот, имеется в виду синяя и красные линии, положение цены относительно облака.По системе фиксированного тейк профита нет, то есть уровни она не учитывает, поэтому сделка фиксируется, когда начинается новая коррекция. Если у нас восходящий тренд, открыта позиция, то момент захода красной линии ниже синей, это и будет временем, когда нужно фиксировать профит. Для нисходящего тренда наоборот. Ну, я, как и писал выше, это скорее заготовка под торговую систему, потому тейк профит можно доработать, например, привязав его к существующим уровням. Однако и предложенный вариант вполне эффективный.Как видим, система не особо сложная и состоит из одного индикатора. Что в системе стоит доработать, чтобы она стала полноценной торговой системой, а не заготовкой, как я писал в начале? Все дело в определении тренда, облако неплохо его определяет, с этим проблем нет, однако, чтобы систему строго формализовать, нужно четко определить, сколько времени цена должна находиться выше облака для восходящего тренда и ниже, для нисходящего. Нет, опытный трейдер сразу это поймет, просто взглянув на график, но это человек. Я как то хотел написатьпо этой системе и написал. Но вот как объяснить ему восходящий и нисходящий тренд, так и не придумал. Собственно заготовка этого советника у меня и сейчас есть, но было бы интересно выслушать предложения, может, у кого идеи появятся на этот счет., которого мы вместе доработаем.Так что господа, приглашаю к обсуждению системы, предлагаем свои варианты. Я работаю руками и без индикаторов, но почему бы не создать хорошего робота.Автор: zaharik1404Исключительные права на статью принадлежат MMGP.RU

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