Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
За каждого нового MMGP-зависимого мы заплатим 5 поинтов!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 411,388 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Торговая система одного индикатора.

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение вопросов торговли на международном рынке Forex. Обмен опытом и знаниями. Анонсы конкурсов трейдеров
При поддержке
Важная информация
Кто станет "Бизнес-леди MMGP-2017" ($2295)? - Не пропусти онлайн-награждение участниц!
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Результаты опроса: Вы когда нибудь разрабатывали форекс советник?
Да. 1 100.00%
Нет. 0 0%
Голосовавшие: 1. Вы ещё не голосовали в этом опросе

Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 23:25
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 23:23
#1
Форекс-блогер
 
Аватар zaharik1404
 
Пол: Мужской
Регистрация: 25.09.2015
Сообщений: 5,228
Благодарностей: 584
УГ: 83
Записей в FX-блоге: 1421
Подписок: 3
КП: 0.072
подарки
Торговая система одного индикатора.
Здравствуйте, приглашаю всех обсудить торговую систему. Я как то уже предложил торговую систему на основе линий Фибоначчи и даже дал по ней один тестовый, долгосрочный, торговый сигнал, который недавно отработал на отлично. Сейчас хочу предложить еще одну. Как и предыдущая торговая система форекс, это скорее заготовка, которая нуждается в доработке, чтобы использовать полноценно, но сама задумка интересна, на мой взгляд. На этот раз система основана на индикаторе. Этот индикатор Ишимоку, который очень интересен, по моему мнению. И хотя сам я не особо использую индикаторы в торговле, предпочитая безиндикаторные системы, но этот мне понравился. Это не совсем обычный индикатор, это скорее полноценная система для торговли, которая показывает как направление тренда. Так и сигналы на вход в рынок. Для начала опишу кратко, что это за индикатор форекс.

Что за зверь такой, индикатор Ишимоку.

Придуман он в Японии, человеком по имени Гоичи Хосода, в 30е годы двадцатого века. Нужно сказать, что в этой стране трейдинг имеет довольно древние традиции. Еще в средние века там существовали рисовые биржи. Так что технический анализ там весьма развит. Всех, кому интересно почитать историю индикатора более подробно, я отсылаю к Википедии. Давайте взглянем, как он выглядит на графике.

Вложение 187132

На рисунке я обозначил элементы индикатора, которые нам понадобятся в нашей торговой системе. Это облако, которое поможет определить направление и силу тренда. Еще там можно увидеть две лини, красного и синего цвета, цвета я не изменял, то есть оставил их такими, какие они есть по умолчанию в терминале. Да, найти индикатор вы сможете в разделе – трендовые, он установлен по умолчанию в терминал, так что скачивать его не нужно из интернета. Линии эти называются Сенкоу А и Сенкоу В, где какая, я подписал. Так как индикатор и система, описываемая мной, трендовая, то и для работы нужен устойчивый тренд. Как видим, участок на графике, который я выбрал, как раз и есть трендовым.

Для начала определяем силу и направление тренда.

Чтобы открывать сделки по системе, нам необходимо сначала определить силу и направление тренда. Как и писал выше, в этом нам поможет облако, заштрихованная область индикатора. При нисходящем тренде цена должна находиться ниже облака, при восходящем выше. Причем, если цена заходит в зону облака, но не пробивает его, тренд все еще остается в силе, такой момент я обозначил, на следующем рисунке, синим прямоугольником.

Вложение 187133

Однако сам факт того, что цена заходит в зону облака, говорит, что сила тренда ослабевает, потому, после такого, более чем одну сделку открывать не стоит, в сторону тренда имеется в виду. Если цена путается в облаке, как показано на следующем рисунке, значит у нас флет, сделки не открываются, просто ищем другой график, с устойчивым трендом.

Вложение 187134

Запомните, это важно, для работы нужен только устойчивый тренд. Если работать на сомнительных участках. Система может быть убыточной.

Ждем коррекцию.

Итак, мы определили направление тренда и уже знаем, в какую сторону будем открывать сделки форекс. Но открывать сделки в любом месте, лишь бы в сторону тренда, это неверно, конечно, ведь можно попасть на коррекцию. Следовательно, нам нужно дождаться эту самую коррекцию и уже по завершению ее войти в рынок. Этот момент мы определяем по положению линий Сенкоу А и Сенкоу В. Для простоты я буду говорить о них как о синей и красной линиях. Сенкоу А - синяя, Сенкоу В - красная. Так вот, если на восходящем тренде красная линия заходит ниже, чем синяя, а на нисходящем наоборот, значит, мы считаем, что у нас началась коррекция, это я показал на рисунке. Момент начала коррекции говорит трейдеру, что нужно приготовиться к сделке.

Вложение 187135

Сигнал на открытие позиции и уровень установки стоп лосса.

Как и писал, момент открытия позиции, это завершение коррекции. Условия ее начала я описал выше, условия завершения, это обратное пересечение красной и синей линии. То есть, если у нас восходящий тренд, красная линия зашла ниже, чем синяя, началась коррекция. Момент, когда красная опять вернулась выше синий линии, это и есть завершение коррекции и сигнал на открытие позиции в сторону тренда. Пример показан на следующем рисунке. Ну и конечно, не забываем об уровне стоп лосса, его мы ставим ниже уровня, куда смогла дойти коррекция, до того момента, как был получен сигнал на сделку, на рисунке я показал эти уровни форекс.

Вложение 187136

Что еще важно, не забываем, мы работаем только в устойчивом тренде, если сигнал получен после того, как цена ушла ниже облака, на восходящем тренде, что обозначает, тенденция закончилась, сделка не открывается.

Пример я привел с учетом восходящей тенденции, как вы понимаете, на нисходящем тренде все наоборот, имеется в виду синяя и красные линии, положение цены относительно облака.

Где берем профит.

По системе фиксированного тейк профита нет, то есть уровни она не учитывает, поэтому сделка фиксируется, когда начинается новая коррекция. Если у нас восходящий тренд, открыта позиция, то момент захода красной линии ниже синей, это и будет временем, когда нужно фиксировать профит. Для нисходящего тренда наоборот. Ну, я, как и писал выше, это скорее заготовка под торговую систему, потому тейк профит можно доработать, например, привязав его к существующим уровням. Однако и предложенный вариант вполне эффективный.

Как видим, система не особо сложная и состоит из одного индикатора. Что в системе стоит доработать, чтобы она стала полноценной торговой системой, а не заготовкой, как я писал в начале? Все дело в определении тренда, облако неплохо его определяет, с этим проблем нет, однако, чтобы систему строго формализовать, нужно четко определить, сколько времени цена должна находиться выше облака для восходящего тренда и ниже, для нисходящего. Нет, опытный трейдер сразу это поймет, просто взглянув на график, но это человек. Я как то хотел написать советник форекс по этой системе и написал. Но вот как объяснить ему восходящий и нисходящий тренд, так и не придумал. Собственно заготовка этого советника у меня и сейчас есть, но было бы интересно выслушать предложения, может, у кого идеи появятся на этот счет. Все кто поможет с идеями, и если найдем удачную, получит копию робота, которого мы вместе доработаем.

Так что господа, приглашаю к обсуждению системы, предлагаем свои варианты. Я работаю руками и без индикаторов, но почему бы не создать хорошего робота.

Автор: zaharik1404
Исключительные права на статью принадлежат MMGP.RU
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег
zaharik1404 на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 23:25
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Торговая система от qazaq-q qazaq-q Торговые стратегии 83 19.05.2017 12:29
Безиндикаторная торговая система Foxxxeremina Foxxxeremina 67 21.11.2016 20:19
Новая Торговая Система... Pankow Pankow 50 12.11.2016 22:27
Торговая система EBB-1 Pavel3956 Торговые стратегии 1 01.05.2015 21:56

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар Denver10
«Дельта Банк» заблокировал средства Укрпочты
От Denver10 в разделе «Новости в банковской сфере и страховании»
Аватара нет
Советник Eva Bot EA
От Bobasus в разделе «Программное обеспечение»
Аватара нет
Fundmoneypro - fundmoneypro.com
От invdefence в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
Власти Азербайджана пошли на ограничение вывоза валюты
От Lux-profit в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Clic
Канадские криминалисты разработали метод отслеживания биткоин-платежей
От Clic в разделе «Новости криптовалют»
Аватар moskva
Кабмин утвердил новые оклады Президента и Премьер-министра
От moskva в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
.     
Пользователей
411,388
Тем
470,685
Сообщений
11,640,756

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube