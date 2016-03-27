Новости в мире финансов и инвестиций (просматривают: 41)
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 400,117 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение - .
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Форум инвесторов
Крупнейший форум инвесторов в Интернете. Актуальные темы про инвестирование в Интернете на крупнейшем форуме о заработке в Интернете и инвестировании – MMGP.
Новости в мире финансов и инвестиций (просматривают: 41)
OPLOTT
24,427
255,641
Инвестирование для начинающих (просматривают: 13)
Общие вопросы об инвестициях. Книги. Статьи. Обмен опытом и знаниями. С чего начать инвестировать? Куда выгодно вложить деньги? Как инвестировать без риска? Все ответы здесь.
Подразделы:
Куда инвестировать деньги,
Литература,
Стратегии инвестирования
Юра Серегин
596
61,778
Доверительное управление (просматривают: 6)
Обсуждаем все способы доверительного управления. А именно: паевые фонды, общие фонды банковского управления, негосударственные пенсионные фонды, венчурные фонды, управляющие компании
Подразделы:
ПИФы, ОФБУ, НПФ,
Управляющие компании,
Частные трейдеры,
Архив: Доверительное управление
Nickma
217
17,442
Инвестирование в фондовый рынок (просматривают: 6)
Инвестирование в акции, облигации, фьючерсы. Отзывы инвесторов. Любые теоретические вопросы по работе фондового рынка. А также: обсуждение эмитентов фондового рынка; каталог брокерских компаний; аналитика от компаний и частных трейдеров; торговые стратегии.
Nickma
1,285
19,827
Краудфандинговая платформа СтартапУМ - StartupUM.ru (просматривают: 3)
Краудфандинговая платформа СтартапУМ - StartupUM.ru - обсуждение работы платформы и проектов, которые на ней размещаются.
Pazutut
86
3,365
Инвестирование в стартапы (просматривают: 8)
Обсуждаем привлечение инвестиций в стартапы. Подраздел "Список инвесторов" - для объявлений инвесторов, а остальные подразделы для поиска инвесторов в интернет-проекты (коллективные инвестиции в интернете).
Евгений Инушкин
1,173
58,225
Прочие виды инвестиций (просматривают: 2)
Обсуждение теоретических основ прочих видов инвестиций, которые не вошли в основные разделы форума. Инвестирование в недвижимость, землю, драгоценные металлы/камни, производство, предметы искусства, бизнес, человеческий капитал, иновации, информацию, социальное и государственное инвестирование и прочее
Подразделы:
Недвижимость,
Инвестиции в искусство
Viktor Khodnevich
657
31,402
Все о проекте "Инвестомания". Интервью с экспертами в сфере бизнеса, инвестиций и финансов. Интервью
Юра Серегин
48
4,080
Стратегия успеха (просматривают: 10)
Обучение основам финансовой грамотности. Обсуждение всех нюансов, помогающих добиться успеха.
til its gone
632
39,976
Форум о банках и страховании
Обсуждение банков и страховых компаний. Мнения банковских и страховых аналитиков на крупнейшем форуме о заработке в Интернете и инвестировании – MMGP.
Новости в банковской сфере и страховании (просматривают: 1)
Обсуждение новостей, связанных с банками и страхованием.
z1973z
3,168
19,168
Банковский форум (просматривают: 3)
Вся банковская деятельность: банковские счета, мультивалютные вклады, денежные переводы, кредиты (потребительский, автокредит, ипотека), интернет-банкинг, тарифы, драгоценные металлы, валюты мира и др.
Подразделы:
Банки прочих стран,
Кредитные и дебетовые карты,
Финансовый кризис
Katarin4ik
755
15,189
В этом разделе обсуждаются банки России (например, Сбербанк, ВТБ24, Альфабанк). Акции, бонусы. Отзывы клиентов.
Подразделы:
Список проблемных банков России
DepecheM
867
17,868
В этом разделе обсуждаются банки Украины (например, ПриватБанк, Райффайзен Банк Аваль). Их акции, бонусы. Отзывы клиентов.
Подразделы:
Список проблемных банков Украины
forfor
259
15,370
Страхование (накопительные программы) (просматривают: 1)
Все о страховании, как о способе инвестирования своих средств.
Подразделы:
Страховые компании
Elyz
139
1,450
Форум о платежных системах
Обсуждение платежных систем, их особенностей и функционала. Вопросы и ответы пользователей о платежных системах на крупнейшем форуме о заработке в Интернете и инвестировании – MMGP.
Новости платежных систем (просматривают: 1)
bizneser
938
8,047
Электронные платежные системы (просматривают: 12)
Все о платежных системах и электронных валютах. Например таких, как: Webmoney, Yandex-Деньги, RBK-Money, PerfectMoney, Liberty-Reserve, PayPal, LiqPay и др.
Подразделы:
WebMoney,
Perfect Money,
Яндекс-Деньги,
Qiwi,
PayPal,
OKPAY,
Другие платежки,
Биллинги
extguru
1,702
125,806
Криптовалюты (Bitcoin, Ethereum, Litecoin и др.) (просматривают: 43)
Все о платежных криптовалютах, таких как BitCoin, Ethereum, LiteCoin, PPCoin и прочих подобных p2p валютах. Bitcoin и Ethereum Форумы. Черный список сервисов криптовалют
Versa5
4,647
57,339
Обмен электронных валют (просматривают: 4)
Предложения по обмену электронных валют. Обмен на всевозможные электронные валюты: WMZ, ЯД, PM и др. Мониторинг обменных пунктов. Черный список обменников
Metsoft
1,297
83,601
Форум о Forex
Главный форум о заработке на Форекс. Обсуждение актуальных вопросов по работе с Forex на крупнейшем форуме о заработке в Интернете и инвестировании – MMGP.
Forex: общий форум (просматривают: 7)
Обсуждение вопросов торговли на международном рынке Forex. Обмен опытом и знаниями. Анонсы конкурсов трейдеров
Satan Claws
1,092
73,308
Ответы на часто задаваемые вопросы по Forex. Книги. Статьи. Видео-уроки. Отзывы и комментарии. Помощь начинающим. Инвестирование в ПАММ-счета
Подразделы:
Литература Forex,
Видео-уроки
OrkOrElf
487
42,146
Общие вопросы работы Брокеров (просматривают: 3)
Обсуждение вопросов выбора брокера, нюансов работы, бонусов и акций брокерских компаний. Рейтинг брокеров.
Подразделы:
Бонусы брокеров
Croshuk
157
14,461
Каталог Брокеров на Форекс (просматривают: 17)
Каталог Брокерских компаний, обсуждений условий и качества работы брокеров, общение с представителями компаний. Акции, бонусы. Отзывы клиентов.
Подразделы:
Компании без лицензии,
Претензии к компаниям,
Форекс регуляторы,
Проблемные брокеры
AMarkets
942
78,243
Инвестирование в ПАММ-счета (просматривают: 8)
ГераЯ
5,690
255,872
Аналитика (просматривают: 3)
Прогнозируем динамику изменения валютных котировок на основе фундаментального и технического анализа.
Подразделы:
Аналитика от компаний,
Аналитика от частных трейдеров
uppiter
652
75,737
Торговые стратегии (просматривают: 1)
Торговые стратегии, сигналы и системы. Методы анализа.
Подразделы:
Торговые сигналы,
Обучение/Продажа торговых систем
Piotr B
569
16,678
Программное обеспечение (просматривают: 2)
Программы для торговли на Форекс и Фондовом рынке: MetaTrader, Metastock и др. Торговые стратегии на базе этих программ (MetaQuotes Language 4 (MQL4). Советники, индикаторы, скрипты и прочие программы для торговли.
avtomat
603
18,820
Бинарные опционы (просматривают: 6)
Обсуждение компаний, предоставляющих сервис бинарных опционов, форекс-тотализаторов и финансового беттинга. Обсуждение условий и качества их работы, общение с представителями компаний. Изучение инструментов финансового беттинга. Акции, бонусы. Отзывы клиентов.
Подразделы:
Брокеры бинарных опционов,
Сигналы бинарных опционов
zoran7
275
22,329
Форекс-блоги (просматривают: 3)
Если Вы занимаетесь трейдингом и хотите рассказать о своих результатах, торговой системе или просто поделиться мыслями по вопросам биржевой торговли, то данный раздел для Вас. Раздел является специализированной площадкой для авторских блогов с тематикой: трейдинг, форекс, бинарные опционы, биржевая торговля.
Подразделы:
Закрытый клуб блогеров,
ArinaF,
Tanrad,
Pankow,
Foxxxeremina,
JASumy,
Dana,
ODIN,
Тимон,
Ratatara,
VictorSamus,
Alexsey91,
PIRANHAfx,
Ruslan89,
sunmistik,
Vasyaenergy,
kislov,
zaharik1404,
Asal,
Klod,
SwaNn,
ruh666,
Архив: Форекс-блоги
VictorSamus
280
13,645
Обсуждение сервисов по возврату части спреда (ребейт сервисы), а также реферальные предложения частных трейдеров. Черный список ребейт-сервисов и реферальных предложений
Подразделы:
Архив: Ребейт сервисы и реферальные предложения
Senat
185
5,292
Форум о кредитах в интернете
Всё о кредитах в Интернете. Получение кредитов в сети, советы специалистов по онлайн-кредитованию на крупнейшем форуме о заработке в Интернете и инвестировании – MMGP.
Ekaful
142
6,863
Кредитные сервисы (просматривают: 2)
Сервисы, которые предоставляют кредиты заемщикам; сервисы p2p-кредитования. Прием лимитов доверия Webmoney. Частные заемщики и частные кредиторы. Отзывы. Черный список должников
Подразделы:
Прием лимитов доверия,
Частные кредиторы,
Кредитные мониторинги
Lonsdayl
1,674
25,953
Микрофинансовые организации (просматривают: 2)
Микрофинансовые организации (МФО). Вопросы и ответы. Инвестирование в МФО. Обсуждение МФО и сервисов по их выбору. "МФО без документов" обсуждаются только в Форуме о псевдоинвестициях!
Подразделы:
МФО,
Проблемные и закрытые МФО,
Сервисы подбора МФО
Sportsmen777
147
2,652
Форум о ставках на спорт
Онлайн ставки на спорт. Обсуждения по интернет-ставкам на футбол, хоккей, бокс и другие виды спорта на крупнейшем форуме о заработке в Интернете и инвестировании – MMGP.
Букмекерство: общий форум (просматривают: 25)
Подразделы:
Конкурсы по ставкам на спорт,
Спорт-Чат
lyubitel
921
86,628
Букмекерские конторы и биржи ставок (просматривают: 5)
Каталог букмекерских контор и бирж ставок, обсуждение условий и их качества работы, общение с представителями компаний. Акции, бонусы. Отзывы клиентов.
SergioConceicao
408
23,182
Стратегии и прогнозы (просматривают: 43)
Обсуждение стратегий и систем игры в букмекерских конторах, а также различных прогнозов. Заработок в интернете с помощью арбитражных операций.
Подразделы:
Прогнозы от пользователей,
Барахолка
shumix
3,380
160,857
Форум о бизнесе в интернете
Всё о бизнесе в Интернете. Открытие бизнеса в сети, советы специалистов по инвестированию в онлайн-бизнес на крупнейшем форуме о заработке в Интернете и инвестировании – MMGP.
Как открыть свой бизнес в интернете? Например, Интернет-магазин или Финансовый сервис. С чего начать? Каким бизнесом заняться в интернете? Все вопросы и ответы здесь. Любые вопросы от новичков и специалистов. Бизнес идеи. Подбор персонала
Подразделы:
Инфо-бизнес,
Электронная коммерция,
Финансовый сервис,
Интервью успешных людей,
Бизнес-Литература
roma66
604
12,970
Финансовое, гражданское, процессуальное и уголовное право. Законодательство. Налогообложение. Образцы документов. Статьи. Консультации. Вопросы и ответы. Долговые обязательства и страхование
z1973z
258
6,201
Все о копирайтинге и рерайтинге, как о бизнесе. Кто такой копирайтер? Как правильно создавать тексты, а также рекламные (продающие) тексты? Как продавать свои тексты? и многое другое. Покупка и продажа текстов, Сервисы и услуги
Лийя Эрис
191
11,067
Купить/Продать/Обменять (просматривают: 2)
Покупка и продажа Ссылок/Рекламных площадок, Доменов/Сайтов, Хостинга, Аккаунтов/Баз, ICQ номеров, подписей и т.д.
Продавать или покупать чужие скрипты строго запрещено!
Подразделы:
Бесплатное,
Ссылки,
Сайты,
Домены,
Тексты,
Шаблоны,
Аккаунты/Базы/Ваучеры,
Скрипты/Программы,
ICQ номера,
Инфопродукты, курсы и методы заработка,
Прочее
TabMam95
7,275
80,000
Форум вебмастеров
Форум вебмастеров. Обсуждение актуальных тем по разработке веб-сайтов для бизнеса на крупнейшем форуме о заработке в Интернете и инвестировании – MMGP.
Сайтостроение: общий форум (просматривают: 5)
Создание сайта: от А до Я. Менеджмент вашего Контента. Обсуждение Систем Управления Сайтом (CMS) Content Management Systems (например: DLE, Joomla, Drupal, Bitrix и др.), Движков Форумов (например: Vbulletin, IPB, phpBB). Сервисы и услуги по созданию сайта
Подразделы:
Доменные имена,
HTML & Веб-Дизайн,
Веб-программирование,
Блогосфера,
Сайт & Серверное администрирование
WMailik
3,146
29,389
Маркетинг: общий форум (просматривают: 6)
Все о Раскрутке сайта, Рекламе, Маркетинге, SEO и PR-акциях в Интернете.
Влад Виноградов
1,442
19,651
Форум фрилансеров
Форум для фрилансеров. Обсуждение актуальных тем по фрилансу и работе в Интернете на крупнейшем форуме о заработке в Интернете и инвестировании – MMGP.
Фриланс: общий форум (просматривают: 1)
Все об удаленной работе (фрилансе). Теория и практика.
ksyuu96
168
10,039
Поиск работы/подбор персонала/сервисы (просматривают: 1)
Разовая работа и постоянная работа через интернет. Удаленная работа и работа в офисе. Работа в интернете. А также компании, предлагающие свои сервисы/услуги.
DeMurrey
6,168
56,977
Корпоративные форумы
Корпоративные форумы компаний на крупнейшем форуме обучающей о заработке в Интернете и инвестировании – MMGP. Обсуждения деятельности компаний, актуальные темы.
fomcow
7
882
PrivateFX.com (просматривают: 20)
sosfx
13
28,632
Solvena.ru (просматривают: 2)
Solvena
5
298
Форум о псевдоинвестициях
Форум о псевдоинвестициях. Обсуждение актуальных тем по HYIP/Autosurf на крупнейшем форуме о заработке в Интернете и инвестировании – MMGP.
HyipMe.com (просматривают: 6)
iddqdd
12
116
Псевдоинвестиции: общий форум (просматривают: 12)
Обсуждение темы HYIP/Autosurf. Спрашивайте. Всегда поможем, всегда ответим!
Реклама строго запрещена.
Aleksbrain
1,581
104,378
HYIP до 15% в месяц (просматривают: 24)
Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность до 15% в месяц по минимальному плану.
Подразделы:
HYIP до 15% в месяц под вопросом
HYIPs-Analysis
123
33,976
HYIP от 16% до 60% в месяц (просматривают: 143)
Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 16% до 60% в месяц по минимальному плану.
Подразделы:
HYIP от 16% до 60% в месяц под вопросом
magicshlong
165
97,381
HYIP от 61% в месяц (просматривают: 103)
Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
Подразделы:
HYIP от 61% в месяц под вопросом
Musya Rich
65
45,853
МЛМ-игры (просматривают: 62)
Обсуждение таких проектов, как кассы взаимопомощи, удвоители, матрицы, пирамиды, псевдоигры и других подобных, для заработка в которых необходимо привлекать новых участников и которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
Подразделы:
Мусорные МЛМ-проекты
Aes Dana 314914817
67
31,801
Экономические игры (просматривают: 14)
Обсуждение проектов, позиционирующих себя как финансовые игры на основе экономических стратегий (фермы), которые в подавляющем большинстве являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
Подразделы:
Мусорные экономические игры
Андреййй
160
32,580
Список проблемных/неактивных/закрытых программ: псевдоинвестиции (просматривают: 112)
Список проблемных, неактивных и закрытых программ.
Практически все проекты в этом разделе являются мошенничеством.
Ramzy
24,225
5,796,807
Реферальные и страховые предложения (просматривают: 33)
Предложения по страховке и возврату реферальной комиссии. Не создавайте темы только лишь с предложением зарегистрироваться под вами.
Подразделы:
Страхование,
HYIP Мониторинги,
Архив: Реферальные и страховые предложения
Alcest
3,084
431,667
Форум о прочих видах заработка в интернете
Форум о прочих видах заработка в Интернете, которые не были указаны в других разделах на крупнейшем форуме о заработке в Интернете и инвестировании – MMGP.
Заработок в интернете: общий форум (просматривают: 7)
В этом разделе вы абсолютно точно узнаете как заработать деньги в интернете. Обсуждаем только теорию: все способы заработка в интернете в статьях и обзорах.
Реклама конкретных компаний и услуг запрещена. Реф. ссылки запрещены! Продажа инфопродуктов, курсов и методов заработка
Подразделы:
Вопросы от новичков
til its gone
425
28,573
Делимся личным опытом заработка в сети, регулярно ведем учет своих инвестиций и пошагово комментируем формирование собственного инвестиционного портфеля.
Подразделы:
Архив: Дневник манимейкера
Amauron
100
5,393
Сетевой маркетинг - MLM (просматривают: 14)
Обсуждение MLM бизнеса. MLM - это многоуровневый сетевой маркетинг. Например, Орифлэйм, Эйвон, Фаберлик, Амвэй, Велнесс и другие.
Astronaut
114
18,877
Партнерские программы (просматривают: 1)
Обсуждение партнерских программ в Интернете. Начиная от теории и заканчивая практикой. Анализ, обзоры, а также рекомендации по выбору той или иной партнерской программы. Отзывы.
Подразделы:
Каталог партнерских программ
Ирина Попова 1
1,120
14,889
Прочие виды заработка (просматривают: 41)
Различные способы заработка, которые не вошли в основные разделы форума. Например: Различные площадки и сайты, оплачивающие разовые действия (регистрации, чтение почты, серфинг, копирайтинг и т.д.). Заработок в интернете без вложений. Частные объявления публикуются только в разделе: Разовые действия
Внимание!!! Создатель темы обязан подтвердить факт получения выплат.
spbname
5,837
783,592
О сайте и форуме
Все о работе проекта MMGP. Вопросы и предложения по улучшению нашего форума, список конкурсов, которые проводит наша команда, а так же эксперты форума MMGP.
morg
9
713
Общий раздел (просматривают: 2)
Правила форума. Важные объявления. Общие вопросы по форуму и т.п.
Пожалуйста, прочитайте Правила Форума, прежде чем Вы начнете писать!
Подразделы:
Архив: Общий раздел
Brutalus
168
9,713
Наши конкурсы и акции (просматривают: 4)
В этом разделе собраны все конкурсы и акции, которые проводятся на форуме MMGP. Конкурсы от форумчан
Подразделы:
Игра 'Демотивируй меня',
Конкурс копирайтеров,
Завершенные конкурсы
morg
377
30,886
Наши опросы (просматривают: 3)
Самые интересные опросы и голосования. Статистика мнений пользователей нашего форума.
Ekaful
93
106,398
VictorSamus
28
681
Midnett
232
13,278
Все вакансии форума MMGP.RU
Tati Tishmann
20
288
Архив e-mail рассылки форума MMGP.RU
LSasha
62
90
Разное
Разные разделы форума о заработке в Интернете и инвестировании – MMGP. Всё, что не вошло в предыдущие разделы форума.
Новости технологий и интернета (просматривают: 5)
Обсуждение новостей, связанных с интернетом и технологиями.
Ekaful
2,958
18,662
Знакомства и встречи (просматривают: 3)
Здесь Вы можете написать немного о себе или о тех, с кем хотели бы познакомиться, встретиться. Ваши фотографии/видео/профайлы в Социальных сетях публикуйте именно здесь.
Подразделы:
Россияне,
Українці,
Беларусы,
Қазақтар,
Other countries
OleXar
1,099
98,255
Медиа портал (просматривают: 1)
Обсуждение видео роликов медиа портала форума MMGP
Подразделы:
Инвестирование: обсуждение видео,
Стартапы: обсуждение видео,
Forex: обсуждение видео,
Финансы: обсуждение видео,
Кредиты: обсуждение видео,
Беттинг: обсуждение видео,
Сайтостроительство: обсуждение видео,
Бизнес в интернете,
Фриланс: обсуждение видео,
Психология успеха: обсуждение видео,
Личный рост: обсуждение видео,
Другие виды заработка,
Разное: Медиа портал
Autoritet
323
1,910
Покупки в интернете (просматривают: 7)
Обсуждение покупок и продаж товаров в интернет-магазинах и аукционах. Обзоры товаров. Акции и распродажи в магазинах. Обмен опытом и знаниями.
Подразделы:
Заработал – Потрать!,
Хочу купить,
Интернет-магазины,
Интернет-аукционы,
Посредники,
Халява
til its gone
875
13,166
Список интернет мошенников (просматривают: 31)
Черный список мошенников в интернете. В народе "кидалы", "крысы", "аферисты". Черный список пользователей
Edward99
1,790
486,092
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Подразделы:
Архив
Личное
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Курилка (просматривают: 15)
Отдыхаем и общаемся на любые темы, которые не вошли в основные разделы форума.
Подразделы:
Поздравления,
Игры,
Кино/Музыка,
Юмор,
Политика и экономика,
Экономические преступления,
Здоровье и спорт,
Авто,
Софт,
Непознанное,
Путешествия
Влад Виноградов
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