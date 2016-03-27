Новости в мире финансов и инвестиций (просматривают: 54)
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 400,323 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение - .
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Форум инвесторов
Крупнейший форум инвесторов в Интернете. Актуальные темы про инвестирование в Интернете на крупнейшем форуме о заработке в Интернете и инвестировании – MMGP.
Новости в мире финансов и инвестиций (просматривают: 54)
oak tree
24,515
255,945
Инвестирование для начинающих (просматривают: 5)
Общие вопросы об инвестициях. Книги. Статьи. Обмен опытом и знаниями. С чего начать инвестировать? Куда выгодно вложить деньги? Как инвестировать без риска? Все ответы здесь.
Подразделы:
Куда инвестировать деньги,
Литература,
Стратегии инвестирования
Smirnov Nikolay
596
62,182
Обсуждаем все способы доверительного управления. А именно: паевые фонды, общие фонды банковского управления, негосударственные пенсионные фонды, венчурные фонды, управляющие компании
Подразделы:
ПИФы, ОФБУ, НПФ,
Управляющие компании,
Частные трейдеры,
Архив: Доверительное управление
realnotstory
217
17,467
Инвестирование в фондовый рынок (просматривают: 5)
Инвестирование в акции, облигации, фьючерсы. Отзывы инвесторов. Любые теоретические вопросы по работе фондового рынка. А также: обсуждение эмитентов фондового рынка; каталог брокерских компаний; аналитика от компаний и частных трейдеров; торговые стратегии.
VVT5
1,285
19,871
Краудфандинговая платформа СтартапУМ - StartupUM.ru (просматривают: 2)
Краудфандинговая платформа СтартапУМ - StartupUM.ru - обсуждение работы платформы и проектов, которые на ней размещаются.
roma66
86
3,401
Инвестирование в стартапы (просматривают: 6)
Обсуждаем привлечение инвестиций в стартапы. Подраздел "Список инвесторов" - для объявлений инвесторов, а остальные подразделы для поиска инвесторов в интернет-проекты (коллективные инвестиции в интернете).
BigBoi
1,173
58,237
Прочие виды инвестиций (просматривают: 2)
Обсуждение теоретических основ прочих видов инвестиций, которые не вошли в основные разделы форума. Инвестирование в недвижимость, землю, драгоценные металлы/камни, производство, предметы искусства, бизнес, человеческий капитал, иновации, информацию, социальное и государственное инвестирование и прочее
Подразделы:
Недвижимость,
Инвестиции в искусство
Viktor Khodnevich
669
31,550
Все о проекте "Инвестомания". Интервью с экспертами в сфере бизнеса, инвестиций и финансов. Интервью
Юра Серегин
48
4,146
Стратегия успеха (просматривают: 3)
Обучение основам финансовой грамотности. Обсуждение всех нюансов, помогающих добиться успеха.
realnotstory
640
40,324
Форум о банках и страховании
Обсуждение банков и страховых компаний. Мнения банковских и страховых аналитиков на крупнейшем форуме о заработке в Интернете и инвестировании – MMGP.
Новости в банковской сфере и страховании (просматривают: 5)
Обсуждение новостей, связанных с банками и страхованием.
extguru
3,175
19,179
Банковский форум (просматривают: 5)
Вся банковская деятельность: банковские счета, мультивалютные вклады, денежные переводы, кредиты (потребительский, автокредит, ипотека), интернет-банкинг, тарифы, драгоценные металлы, валюты мира и др.
Подразделы:
Банки прочих стран,
Кредитные и дебетовые карты,
Финансовый кризис
MelodyA
764
15,237
Банки России (просматривают: 2)
В этом разделе обсуждаются банки России (например, Сбербанк, ВТБ24, Альфабанк). Акции, бонусы. Отзывы клиентов.
Подразделы:
Список проблемных банков России
seter
867
17,896
Банки Украины (просматривают: 5)
В этом разделе обсуждаются банки Украины (например, ПриватБанк, Райффайзен Банк Аваль). Их акции, бонусы. Отзывы клиентов.
Подразделы:
Список проблемных банков Украины
Aless33
259
15,391
Все о страховании, как о способе инвестирования своих средств.
Подразделы:
Страховые компании
Lonsdayl
139
1,455
Форум о платежных системах
Обсуждение платежных систем, их особенностей и функционала. Вопросы и ответы пользователей о платежных системах на крупнейшем форуме о заработке в Интернете и инвестировании – MMGP.
Новости платежных систем (просматривают: 1)
Shess2016
944
8,064
Электронные платежные системы (просматривают: 6)
Все о платежных системах и электронных валютах. Например таких, как: Webmoney, Yandex-Деньги, RBK-Money, PerfectMoney, Liberty-Reserve, PayPal, LiqPay и др.
Подразделы:
WebMoney,
Perfect Money,
Яндекс-Деньги,
Qiwi,
PayPal,
OKPAY,
Другие платежки,
Биллинги
Smirnov Nikolay
1,704
125,873
Криптовалюты (Bitcoin, Ethereum, Litecoin и др.) (просматривают: 14)
Все о платежных криптовалютах, таких как BitCoin, Ethereum, LiteCoin, PPCoin и прочих подобных p2p валютах. Bitcoin и Ethereum Форумы. Черный список сервисов криптовалют
AliCris
4,666
57,591
Обмен электронных валют (просматривают: 9)
Предложения по обмену электронных валют. Обмен на всевозможные электронные валюты: WMZ, ЯД, PM и др. Мониторинг обменных пунктов. Черный список обменников
igor_lv
1,297
83,629
Форум о Forex
Главный форум о заработке на Форекс. Обсуждение актуальных вопросов по работе с Forex на крупнейшем форуме о заработке в Интернете и инвестировании – MMGP.
Forex: общий форум (просматривают: 7)
Обсуждение вопросов торговли на международном рынке Forex. Обмен опытом и знаниями. Анонсы конкурсов трейдеров
DIMICH55
1,094
73,433
Ответы на часто задаваемые вопросы по Forex. Книги. Статьи. Видео-уроки. Отзывы и комментарии. Помощь начинающим. Инвестирование в ПАММ-счета
Подразделы:
Литература Forex,
Видео-уроки
SwaNn
489
42,200
Общие вопросы работы Брокеров (просматривают: 1)
Обсуждение вопросов выбора брокера, нюансов работы, бонусов и акций брокерских компаний. Рейтинг брокеров.
Подразделы:
Бонусы брокеров
1abcdf
157
14,478
Каталог Брокеров на Форекс (просматривают: 7)
Каталог Брокерских компаний, обсуждений условий и качества работы брокеров, общение с представителями компаний. Акции, бонусы. Отзывы клиентов.
Подразделы:
Компании без лицензии,
Претензии к компаниям,
Форекс регуляторы,
Проблемные брокеры
sextone
942
78,325
Инвестирование в ПАММ-счета (просматривают: 13)
BKK
5,693
255,999
Аналитика (просматривают: 4)
Прогнозируем динамику изменения валютных котировок на основе фундаментального и технического анализа.
Подразделы:
Аналитика от компаний,
Аналитика от частных трейдеров
Воланд-Я
652
75,823
Торговые стратегии (просматривают: 1)
Торговые стратегии, сигналы и системы. Методы анализа.
Подразделы:
Торговые сигналы,
Обучение/Продажа торговых систем
michaelmtt
569
16,682
Программное обеспечение (просматривают: 4)
Программы для торговли на Форекс и Фондовом рынке: MetaTrader, Metastock и др. Торговые стратегии на базе этих программ (MetaQuotes Language 4 (MQL4). Советники, индикаторы, скрипты и прочие программы для торговли.
vip-dx
603
18,822
Обсуждение компаний, предоставляющих сервис бинарных опционов, форекс-тотализаторов и финансового беттинга. Обсуждение условий и качества их работы, общение с представителями компаний. Изучение инструментов финансового беттинга. Акции, бонусы. Отзывы клиентов.
Подразделы:
Брокеры бинарных опционов,
Сигналы бинарных опционов
Aerosvit
276
22,363
Форекс-блоги (просматривают: 2)
Если Вы занимаетесь трейдингом и хотите рассказать о своих результатах, торговой системе или просто поделиться мыслями по вопросам биржевой торговли, то данный раздел для Вас. Раздел является специализированной площадкой для авторских блогов с тематикой: трейдинг, форекс, бинарные опционы, биржевая торговля.
Подразделы:
Закрытый клуб блогеров,
ArinaF,
Tanrad,
Pankow,
Foxxxeremina,
JASumy,
Dana,
ODIN,
Тимон,
Ratatara,
VictorSamus,
Alexsey91,
PIRANHAfx,
Ruslan89,
sunmistik,
Vasyaenergy,
kislov,
zaharik1404,
Asal,
Klod,
SwaNn,
ruh666,
realnotstory,
Архив: Форекс-блоги
Asal
281
13,994
Ребейт сервисы и реферальные предложения (просматривают: 1)
Обсуждение сервисов по возврату части спреда (ребейт сервисы), а также реферальные предложения частных трейдеров. Черный список ребейт-сервисов и реферальных предложений
Подразделы:
Архив: Ребейт сервисы и реферальные предложения
igrinov
186
5,296
Форум о кредитах в интернете
Всё о кредитах в Интернете. Получение кредитов в сети, советы специалистов по онлайн-кредитованию на крупнейшем форуме о заработке в Интернете и инвестировании – MMGP.
Shess2016
142
6,874
Кредитные сервисы (просматривают: 5)
Сервисы, которые предоставляют кредиты заемщикам; сервисы p2p-кредитования. Прием лимитов доверия Webmoney. Частные заемщики и частные кредиторы. Отзывы. Черный список должников
Подразделы:
Прием лимитов доверия,
Частные кредиторы,
Кредитные мониторинги
Николай7777
1,674
25,955
Микрофинансовые организации (просматривают: 1)
Микрофинансовые организации (МФО). Вопросы и ответы. Инвестирование в МФО. Обсуждение МФО и сервисов по их выбору. "МФО без документов" обсуждаются только в Форуме о псевдоинвестициях!
Подразделы:
МФО,
Проблемные и закрытые МФО,
Сервисы подбора МФО
Sportsmen777
148
2,658
Форум о ставках на спорт
Онлайн ставки на спорт. Обсуждения по интернет-ставкам на футбол, хоккей, бокс и другие виды спорта на крупнейшем форуме о заработке в Интернете и инвестировании – MMGP.
Букмекерство: общий форум (просматривают: 4)
Подразделы:
Конкурсы по ставкам на спорт,
Спорт-Чат
dragline
921
86,703
Букмекерские конторы и биржи ставок (просматривают: 3)
Каталог букмекерских контор и бирж ставок, обсуждение условий и их качества работы, общение с представителями компаний. Акции, бонусы. Отзывы клиентов.
SapereAude
408
23,187
Стратегии и прогнозы (просматривают: 28)
Обсуждение стратегий и систем игры в букмекерских конторах, а также различных прогнозов. Заработок в интернете с помощью арбитражных операций.
Подразделы:
Прогнозы от пользователей,
Барахолка
SapereAude
3,382
160,991
Форум о бизнесе в интернете
Всё о бизнесе в Интернете. Открытие бизнеса в сети, советы специалистов по инвестированию в онлайн-бизнес на крупнейшем форуме о заработке в Интернете и инвестировании – MMGP.
Как открыть свой бизнес в интернете? Например, Интернет-магазин или Финансовый сервис. С чего начать? Каким бизнесом заняться в интернете? Все вопросы и ответы здесь. Любые вопросы от новичков и специалистов. Бизнес идеи. Подбор персонала
Подразделы:
Инфо-бизнес,
Электронная коммерция,
Финансовый сервис,
Интервью успешных людей,
Бизнес-Литература
Aless33
605
12,991
Финансовое, гражданское, процессуальное и уголовное право. Законодательство. Налогообложение. Образцы документов. Статьи. Консультации. Вопросы и ответы. Долговые обязательства и страхование
Aless33
258
6,265
Копирайтинг (просматривают: 3)
Все о копирайтинге и рерайтинге, как о бизнесе. Кто такой копирайтер? Как правильно создавать тексты, а также рекламные (продающие) тексты? Как продавать свои тексты? и многое другое. Покупка и продажа текстов, Сервисы и услуги
Aless33
191
11,087
Купить/Продать/Обменять (просматривают: 2)
Покупка и продажа Ссылок/Рекламных площадок, Доменов/Сайтов, Хостинга, Аккаунтов/Баз, ICQ номеров, подписей и т.д.
Продавать или покупать чужие скрипты строго запрещено!
Подразделы:
Бесплатное,
Ссылки,
Сайты,
Домены,
Тексты,
Шаблоны,
Аккаунты/Базы/Ваучеры,
Скрипты/Программы,
ICQ номера,
Инфопродукты, курсы и методы заработка,
Прочее
GrabVlad
7,281
80,060
Форум вебмастеров
Форум вебмастеров. Обсуждение актуальных тем по разработке веб-сайтов для бизнеса на крупнейшем форуме о заработке в Интернете и инвестировании – MMGP.
Сайтостроение: общий форум (просматривают: 10)
Создание сайта: от А до Я. Менеджмент вашего Контента. Обсуждение Систем Управления Сайтом (CMS) Content Management Systems (например: DLE, Joomla, Drupal, Bitrix и др.), Движков Форумов (например: Vbulletin, IPB, phpBB). Сервисы и услуги по созданию сайта
Подразделы:
Доменные имена,
HTML & Веб-Дизайн,
Веб-программирование,
Блогосфера,
Сайт & Серверное администрирование
Everick
3,149
29,401
Маркетинг: общий форум (просматривают: 4)
Все о Раскрутке сайта, Рекламе, Маркетинге, SEO и PR-акциях в Интернете.
Aless33
1,443
19,666
Форум фрилансеров
Форум для фрилансеров. Обсуждение актуальных тем по фрилансу и работе в Интернете на крупнейшем форуме о заработке в Интернете и инвестировании – MMGP.
Фриланс: общий форум (просматривают: 2)
Все об удаленной работе (фрилансе). Теория и практика.
ktulhuF
168
10,053
Поиск работы/подбор персонала/сервисы (просматривают: 1)
Разовая работа и постоянная работа через интернет. Удаленная работа и работа в офисе. Работа в интернете. А также компании, предлагающие свои сервисы/услуги.
Алексей788
6,170
56,995
Корпоративные форумы
Корпоративные форумы компаний на крупнейшем форуме обучающей о заработке в Интернете и инвестировании – MMGP. Обсуждения деятельности компаний, актуальные темы.
fomcow
7
886
PrivateFX.com (просматривают: 5)
valry777
13
28,680
Solvena.ru (просматривают: 1)
Slonopotam 2
5
313
Форум о псевдоинвестициях
Форум о псевдоинвестициях. Обсуждение актуальных тем по HYIP/Autosurf на крупнейшем форуме о заработке в Интернете и инвестировании – MMGP.
mgrandov
12
120
никогда
0
0
Псевдоинвестиции: общий форум (просматривают: 4)
Обсуждение темы HYIP/Autosurf. Спрашивайте. Всегда поможем, всегда ответим!
Реклама строго запрещена.
allhyipsme
1,581
104,497
HYIP до 15% в месяц (просматривают: 7)
Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность до 15% в месяц по минимальному плану.
Подразделы:
HYIP до 15% в месяц под вопросом
HyipSCOPE
122
34,255
HYIP от 16% до 60% в месяц (просматривают: 61)
Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 16% до 60% в месяц по минимальному плану.
Подразделы:
HYIP от 16% до 60% в месяц под вопросом
HyipSCOPE
174
101,337
HYIP от 61% в месяц (просматривают: 53)
Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
Подразделы:
HYIP от 61% в месяц под вопросом
sjavaxxl
68
47,089
МЛМ-игры (просматривают: 31)
Обсуждение таких проектов, как кассы взаимопомощи, удвоители, матрицы, пирамиды, псевдоигры и других подобных, для заработка в которых необходимо привлекать новых участников и которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
Подразделы:
Мусорные МЛМ-проекты
volnovik
68
32,857
Экономические игры (просматривают: 6)
Обсуждение проектов, позиционирующих себя как финансовые игры на основе экономических стратегий (фермы), которые в подавляющем большинстве являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
Подразделы:
Мусорные экономические игры
vovasanboris
158
31,604
Список проблемных/неактивных/закрытых программ: псевдоинвестиции (просматривают: 196)
Список проблемных, неактивных и закрытых программ.
Практически все проекты в этом разделе являются мошенничеством.
HyipSCOPE
24,238
5,800,654
Реферальные и страховые предложения (просматривают: 14)
Предложения по страховке и возврату реферальной комиссии. Не создавайте темы только лишь с предложением зарегистрироваться под вами.
Подразделы:
Страхование,
HYIP Мониторинги,
Архив: Реферальные и страховые предложения
berri
3,086
432,330
Форум о прочих видах заработка в интернете
Форум о прочих видах заработка в Интернете, которые не были указаны в других разделах на крупнейшем форуме о заработке в Интернете и инвестировании – MMGP.
Заработок в интернете: общий форум (просматривают: 3)
В этом разделе вы абсолютно точно узнаете как заработать деньги в интернете. Обсуждаем только теорию: все способы заработка в интернете в статьях и обзорах.
Реклама конкретных компаний и услуг запрещена. Реф. ссылки запрещены! Продажа инфопродуктов, курсов и методов заработка
Подразделы:
Вопросы от новичков
inik1080
425
28,685
Делимся личным опытом заработка в сети, регулярно ведем учет своих инвестиций и пошагово комментируем формирование собственного инвестиционного портфеля.
Подразделы:
Архив: Дневник манимейкера
mgrandov
101
5,401
Сетевой маркетинг - MLM (просматривают: 7)
Обсуждение MLM бизнеса. MLM - это многоуровневый сетевой маркетинг. Например, Орифлэйм, Эйвон, Фаберлик, Амвэй, Велнесс и другие.
Longevity
115
18,955
Партнерские программы (просматривают: 1)
Обсуждение партнерских программ в Интернете. Начиная от теории и заканчивая практикой. Анализ, обзоры, а также рекомендации по выбору той или иной партнерской программы. Отзывы.
Подразделы:
Каталог партнерских программ
azartcash
1,120
14,899
Прочие виды заработка (просматривают: 43)
Различные способы заработка, которые не вошли в основные разделы форума. Например: Различные площадки и сайты, оплачивающие разовые действия (регистрации, чтение почты, серфинг, копирайтинг и т.д.). Заработок в интернете без вложений. Частные объявления публикуются только в разделе: Разовые действия
Внимание!!! Создатель темы обязан подтвердить факт получения выплат.
naoki2000
5,838
783,754
О сайте и форуме
Все о работе проекта MMGP. Вопросы и предложения по улучшению нашего форума, список конкурсов, которые проводит наша команда, а так же эксперты форума MMGP.
MMGP Live (просматривают: 1)
Tigrenish
9
720
Правила форума. Важные объявления. Общие вопросы по форуму и т.п.
Пожалуйста, прочитайте Правила Форума, прежде чем Вы начнете писать!
Подразделы:
Архив: Общий раздел
Smirnov Nikolay
168
9,715
Наши конкурсы и акции (просматривают: 1)
В этом разделе собраны все конкурсы и акции, которые проводятся на форуме MMGP. Конкурсы от форумчан
Подразделы:
Игра 'Демотивируй меня',
Конкурс копирайтеров,
Завершенные конкурсы
igrinov
377
30,922
Наши опросы (просматривают: 3)
Самые интересные опросы и голосования. Статистика мнений пользователей нашего форума.
heksusgm
93
106,542
VictorSamus
28
681
Prext
233
13,298
Все вакансии форума MMGP.RU
Tati Tishmann
20
288
Архив e-mail рассылки форума MMGP.RU
LSasha
62
90
Разное
Разные разделы форума о заработке в Интернете и инвестировании – MMGP. Всё, что не вошло в предыдущие разделы форума.
Новости технологий и интернета (просматривают: 3)
Обсуждение новостей, связанных с интернетом и технологиями.
MelodyA
2,966
18,717
Знакомства и встречи (просматривают: 3)
Здесь Вы можете написать немного о себе или о тех, с кем хотели бы познакомиться, встретиться. Ваши фотографии/видео/профайлы в Социальных сетях публикуйте именно здесь.
Подразделы:
Россияне,
Українці,
Беларусы,
Қазақтар,
Other countries
daemons8383
1,100
98,370
Обсуждение видео роликов медиа портала форума MMGP
Подразделы:
Инвестирование: обсуждение видео,
Стартапы: обсуждение видео,
Forex: обсуждение видео,
Финансы: обсуждение видео,
Кредиты: обсуждение видео,
Беттинг: обсуждение видео,
Сайтостроительство: обсуждение видео,
Бизнес в интернете,
Фриланс: обсуждение видео,
Психология успеха: обсуждение видео,
Личный рост: обсуждение видео,
Другие виды заработка,
Разное: Медиа портал
lanakvetka
323
1,911
Покупки в интернете (просматривают: 2)
Обсуждение покупок и продаж товаров в интернет-магазинах и аукционах. Обзоры товаров. Акции и распродажи в магазинах. Обмен опытом и знаниями.
Подразделы:
Заработал – Потрать!,
Хочу купить,
Интернет-магазины,
Интернет-аукционы,
Посредники,
Халява
Aless33
876
13,233
Список интернет мошенников (просматривают: 39)
Черный список мошенников в интернете. В народе "кидалы", "крысы", "аферисты". Черный список пользователей
RigiyS
1,790
486,183
Если Вы не знаете куда поместить тему, пишите ее сюда. Этот раздел доступен только зарегистрированным пользователям!
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Подразделы:
Архив
Личное
847
23,427
Курилка (просматривают: 19)
Отдыхаем и общаемся на любые темы, которые не вошли в основные разделы форума.
Подразделы:
Поздравления,
Игры,
Кино/Музыка,
Юмор,
Политика и экономика,
Экономические преступления,
Здоровье и спорт,
Авто,
Софт,
Непознанное,
Путешествия
stento
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131,280
Кто на форуме
Рекорд одновременного пребывания 58,780, это было 21.06.2013 в 08:39.
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Рекорд одновременного пребывания пользователей 1,474, 29.07.2013 в 18:54. Рекорд одновременного пребывания гостей 58,437, 21.06.2013 в 08:39.
Статистика форума о заработке и инвестициях
Тем: 451,980, Сообщений: 11,049,402, Пользователи: 400,323
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