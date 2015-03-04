Google сделала крутые стикеры по «Звездным Войнам» для дополненной реальности - Новости технологий и интернета | MMGP
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Google сделала крутые стикеры по «Звездным Войнам» для дополненной реальности

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Google сделала крутые стикеры по «Звездным Войнам» для дополненной реальности
Аккурат к долгожданной премьере новых «Звездных Войн» Google выпустила пачку крутых стикеров для дополненной реальности.

Почему это круто

Слово стикеры здесь довольно условное — это полноценные 3D модельки штурмовиков, R2-D2 и BB-8, которые можно добавить прямо в видео, которое вы снимаете или уже сняли. Например, можно снять марш штурмовиков за елкой на пустой улице или поставить Джа-Джа Бинкса торговать кукурузой в торговом центре. Впрочем, рекламный ролик от Google показывает процесс гораздо красноречивее.


Помимо пака «Звездных Войн» Google выпустила стикеры с персонажами «Очень Странных Дел» (есть демогоргон, а 11 еще не панкует) и пачку собственных стикеров вроде говорящего пончика или цветной капусты.

Как их попробовать

Виртуальные стикеры пока работают с Android 8.1 и смартфонами второй линейки Pixel. Впрочем, в ближайшем будущем Google обещает сделать такие тематические паки регулярными и доступными для всех. Ну или почти всех.

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