Google сделала крутые стикеры по «Звездным Войнам» для дополненной реальности - Новости технологий и интернета | MMGP

Аккурат к долгожданной премьере новых «Звездных Войн» Google выпустила пачку крутых стикеров для дополненной реальности.
Почему это круто
Слово стикеры здесь довольно условное — это полноценные 3D модельки штурмовиков, R2-D2 и BB-8, которые можно добавить прямо в видео, которое вы снимаете или уже сняли. Например, можно снять марш штурмовиков за елкой на пустой улице или поставить Джа-Джа Бинкса торговать кукурузой в торговом центре. Впрочем, рекламный ролик от Google показывает процесс гораздо красноречивее.
Помимо пака «Звездных Войн» Google выпустила стикеры с персонажами «Очень Странных Дел» (есть демогоргон, а 11 еще не панкует) и пачку собственных стикеров вроде говорящего пончика или цветной капусты.
Как их попробовать
Виртуальные стикеры пока работают с Android 8.1 и смартфонами второй линейки Pixel. Впрочем, в ближайшем будущем Google обещает сделать такие тематические паки регулярными и доступными для всех. Ну или почти всех.
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