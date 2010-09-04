Samsung Pay будет развиваться как мобильный банкинг - Новости платежных систем | MMGP
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Samsung Pay будет развиваться как мобильный банкинг

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Samsung Pay будет развиваться как мобильный банкинг

Пользователи смогут снимать или отправлять деньги со счетов в банках через платежный сервис.

Мобильная платежная система от компании Samsung Electronics будет развиваться как мобильный банкинг. Как заявили представители компании, Samsung Pay предложит пользователям более широкий спектр услуг.

Согласно сообщению компании, начиная с четверга платежная система, установленная на новейших моделях смартфонов Samsung, может использоваться для осуществления транзакций в некоторых местных банках.

Обновление позволит 9 млн пользователей Samsung Pay в Южной Корее использовать свои телефоны в качестве наличных или кредиток (в том числе и в банкоматах). Так, пользователи смогут снимать или отправлять деньги со счетов в банках Shinhan и Woori. Это можно будет сделать, загрузив специальное приложение на смартфон.

Система будет активно задействовать сканер радужной оболочки глаза, которым оборудованы топовые модели смартфонов Samsung. Отправку денег можно будет осуществлять без использования систем одноразовых паролей.

Компания рассматривает расширение новых услуг для охвата и других местных игроков.


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Метки
новости, платежная система
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