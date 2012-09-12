Хакеры атаковали британские, американские и российские банки - Новости в банковской сфере и страховании | MMGP

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Хакеры атаковали британские, американские и российские банки

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Хакеры атаковали британские, американские и российские банки
Русскоязычная хакерская группировка MoneyTaker смогла провести 20 успешных атак на банки и другие организации на территории России, США и Великобритании за последние полгода.

Сообщается, что средний ущерб после одной успешной атаки в США оценивается в $500 тыс. Группа действует с начала весны 2016 года, но ранее оставалась незамеченной, благодаря обширному арсеналу хакерских инструментов, позволяющих заметать следы, об этом говорится в пресс-релизе Group-IB.

«Организуя атаки, MoneyTaker использует общедоступные инструменты, что делает процесс атрибуции инцидента нетривиальной задачей. Кроме того, инциденты происходят в разных регионах мира: один из банков они ограбили дважды, что свидетельствует о недостаточно качественном расследовании первого нападения. Мы впервые раскрываем связи всех обнаруженных нами 20 инцидентов и не исключаем новые хищения», — заявил Дмитрий Волков, руководитель департамента киберразведки Group-IB.

По материалам УБР
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