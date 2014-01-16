Coinello Limited - coinello.biz - HYIP от 61% в месяц | MMGP

Я не админ и админа не знаю.
Старт: 11.12.2017
Легенда (гугл переводчик)
DAILY PLANS:
7% DAILY
Цитата:
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Деятельность компании четко разделена на 4 основных отдела, которые имеют собственные бюджеты, управление, задачи и приоритеты. Однако их объединяет общая стратегия развития.
Прежде всего, Coinello Limited - исследовательская группа, которая занимается разработкой и улучшением аппаратного обеспечения для разработки криптовалютных систем на базе ASIC. С ростом сложности добычи и сокращения компенсации за блок техническим специалистам требуется более производительное оборудование. Мы физически производим (разрабатываем и строим) ASIC для продажи и корпоративного использования.
Торговый отдел Coinello Limited решает не только задачи, связанные с продажей оборудования ASIC, но также включает в себя группу трейдеров, которые торгуют на популярных валютных биржах, которые входят в первую десятку лидеров рынка. Средства, полученные от деятельности на биржах, позволяют компании покрывать максимальные текущие расходы, связанные с банковскими кредитами, оплатой потребленных энергоресурсов и арендой помещений (складов, офисов, производственных цехов).
Deposit term: 20 calendar days
Total ROI: 140%
Min. deposit: 0.001 BTC
Max. deposit: 3 BTC
* Deposit included in daily profit
8% DAILY
Deposit term: 25 calendar days
Total ROI: 200%
Min. deposit: 3.00000001 BTC
Max. deposit: 5 BTC
* Deposit included in daily profit
9% DAILY
Deposit term: 30 calendar days
Total ROI: 270%
Min. deposit: 5.00000001 BTC
Max. deposit: 10 BTC
* Deposit included in daily profit
AFTER PLANS:
120% AFTER
Deposit term: 10 calendar days
Total ROI: 120%
Min. deposit: 0.001 BTC
Max. deposit: 3 BTC
* Deposit included in total return
140% AFTER
Deposit term: 15 calendar days
Total ROI: 140%
Min. deposit: 3.00000001 BTC
Max. deposit: 5 BTC
* Deposit included in total return
200% AFTER
Deposit term: 20 calendar days
Total ROI: 200%
Min. deposit: 5.00000001 BTC
Max. deposit: 10 BTC
* Deposit included in total return
Скрипт - ГК
(coinello.biz - Licensed)
Минимальная выплата - 0.0005 BTC
Тип выплат - инстант
Партнерская комиссия - 4%-1%
Представительская комиссия - 6%-2%
Принимает - Bitcoin
Язык: Английский
Тема создана для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям.
Мой деп: 0.005 BTC
Я не несу ответственности за ваши решения!
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