Coinello Limited - coinello.biz - HYIP от 61% в месяц | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Coinello Limited - coinello.biz

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 20:57
#1
Мастер
 
Имя: Николай
Пол: Мужской
Адрес: Россия
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 16.01.2014
Сообщений: 2,233
Благодарностей: 2,205
УГ: 2
КП: 0.022
Coinello Limited - coinello.biz
Я не админ и админа не знаю.

Старт: 11.12.2017



Легенда (гугл переводчик)
Цитата:
Деятельность компании четко разделена на 4 основных отдела, которые имеют собственные бюджеты, управление, задачи и приоритеты. Однако их объединяет общая стратегия развития.

Прежде всего, Coinello Limited - исследовательская группа, которая занимается разработкой и улучшением аппаратного обеспечения для разработки криптовалютных систем на базе ASIC. С ростом сложности добычи и сокращения компенсации за блок техническим специалистам требуется более производительное оборудование. Мы физически производим (разрабатываем и строим) ASIC для продажи и корпоративного использования.

Торговый отдел Coinello Limited решает не только задачи, связанные с продажей оборудования ASIC, но также включает в себя группу трейдеров, которые торгуют на популярных валютных биржах, которые входят в первую десятку лидеров рынка. Средства, полученные от деятельности на биржах, позволяют компании покрывать максимальные текущие расходы, связанные с банковскими кредитами, оплатой потребленных энергоресурсов и арендой помещений (складов, офисов, производственных цехов).

DAILY PLANS:
7% DAILY
Deposit term: 20 calendar days
Total ROI: 140%
Min. deposit: 0.001 BTC
Max. deposit: 3 BTC
* Deposit included in daily profit

8% DAILY
Deposit term: 25 calendar days
Total ROI: 200%
Min. deposit: 3.00000001 BTC
Max. deposit: 5 BTC
* Deposit included in daily profit

9% DAILY
Deposit term: 30 calendar days
Total ROI: 270%
Min. deposit: 5.00000001 BTC
Max. deposit: 10 BTC
* Deposit included in daily profit


AFTER PLANS:
120% AFTER
Deposit term: 10 calendar days
Total ROI: 120%
Min. deposit: 0.001 BTC
Max. deposit: 3 BTC
* Deposit included in total return

140% AFTER
Deposit term: 15 calendar days
Total ROI: 140%
Min. deposit: 3.00000001 BTC
Max. deposit: 5 BTC
* Deposit included in total return

200% AFTER
Deposit term: 20 calendar days
Total ROI: 200%
Min. deposit: 5.00000001 BTC
Max. deposit: 10 BTC
* Deposit included in total return


Скрипт - ГК (coinello.biz - Licensed)
Минимальная выплата - 0.0005 BTC
Тип выплат - инстант
Партнерская комиссия - 4%-1%
Представительская комиссия - 6%-2%
Принимает - Bitcoin
Язык: Английский


Тема создана для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям.
Я не несу ответственности за ваши решения!


Мой деп: 0.005 BTC
hash 3a30970c2fdcf291c9978c522b68984f026b71fcd65662dc09 82a1ca9c1d702a

Регистрация
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niko21ru на форуме  
Старый Сегодня, 21:15
#2
Любитель
 
Имя: Георгий
Пол: Мужской
Возраст: 45
Адрес: Гудаута
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 31.08.2017
Сообщений: 355
Благодарностей: 125
УГ: 13
КП: 0.000
Re: Coinello Limited - coinello.biz
К этому коину чего только не лепили спереди, криптокоин, суперкоин, тут админ оригинален, прилепил сзади коинэлло, имелось ввиду, что коин он ELLO жёлтый или намёк "Мы бандито, гангстерито, мы деньжато отнимато ун моменто"
Проектик красивый, ладненький, план 7% модный в этом сезоне, всем удачи играющим, я битки поберегу.
__________________
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В горячем споре равно жалко и дурака, и мудреца,
поскольку истина как палка-всегда имеет два конца
Gugunava на форуме  
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