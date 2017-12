Coinello Limited - coinello.biz - HYIP от 61% в месяц | MMGP

niko21ru Мастер

Имя: Николай Пол: Мужской Адрес: Россия Инвестирую в: Другое Регистрация: 16.01.2014 Сообщений: 2,233 Благодарностей: 2,205 УГ: 2 КП: 0.022

Coinello Limited - coinello.biz Я не админ и админа не знаю.



Старт: 11.12.2017







Легенда (гугл переводчик)

Цитата: Деятельность компании четко разделена на 4 основных отдела, которые имеют собственные бюджеты, управление, задачи и приоритеты. Однако их объединяет общая стратегия развития.



Прежде всего, Coinello Limited - исследовательская группа, которая занимается разработкой и улучшением аппаратного обеспечения для разработки криптовалютных систем на базе ASIC. С ростом сложности добычи и сокращения компенсации за блок техническим специалистам требуется более производительное оборудование. Мы физически производим (разрабатываем и строим) ASIC для продажи и корпоративного использования.



Торговый отдел Coinello Limited решает не только задачи, связанные с продажей оборудования ASIC, но также включает в себя группу трейдеров, которые торгуют на популярных валютных биржах, которые входят в первую десятку лидеров рынка. Средства, полученные от деятельности на биржах, позволяют компании покрывать максимальные текущие расходы, связанные с банковскими кредитами, оплатой потребленных энергоресурсов и арендой помещений (складов, офисов, производственных цехов).

DAILY PLANS:

7% DAILY

Deposit term: 20 calendar days

Total ROI: 140%

Min. deposit: 0.001 BTC

Max. deposit: 3 BTC

* Deposit included in daily profit



8% DAILY

Deposit term: 25 calendar days

Total ROI: 200%

Min. deposit: 3.00000001 BTC

Max. deposit: 5 BTC

* Deposit included in daily profit



9% DAILY

Deposit term: 30 calendar days

Total ROI: 270%

Min. deposit: 5.00000001 BTC

Max. deposit: 10 BTC

* Deposit included in daily profit





AFTER PLANS:

120% AFTER

Deposit term: 10 calendar days

Total ROI: 120%

Min. deposit: 0.001 BTC

Max. deposit: 3 BTC

* Deposit included in total return



140% AFTER

Deposit term: 15 calendar days

Total ROI: 140%

Min. deposit: 3.00000001 BTC

Max. deposit: 5 BTC

* Deposit included in total return



200% AFTER

Deposit term: 20 calendar days

Total ROI: 200%

Min. deposit: 5.00000001 BTC

Max. deposit: 10 BTC

* Deposit included in total return





Скрипт - ГК (coinello.biz - Licensed)

Минимальная выплата - 0.0005 BTC

Тип выплат - инстант

Партнерская комиссия - 4%-1%

Представительская комиссия - 6%-2%

Принимает - Bitcoin

Язык: Английский





Тема создана для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям.

Я не несу ответственности за ваши решения!



Мой деп: 0.005 BTC

hash 3a30970c2fdcf291c9978c522b68984f026b71fcd65662dc09 82a1ca9c1d702a



Регистрация Deposit term: 20 calendar daysTotal ROI: 140%Min. deposit: 0.001 BTCMax. deposit: 3 BTC* Deposit included in daily profitDeposit term: 25 calendar daysTotal ROI: 200%Min. deposit: 3.00000001 BTCMax. deposit: 5 BTC* Deposit included in daily profitDeposit term: 30 calendar daysTotal ROI: 270%Min. deposit: 5.00000001 BTCMax. deposit: 10 BTC* Deposit included in daily profitDeposit term: 10 calendar daysTotal ROI: 120%Min. deposit: 0.001 BTCMax. deposit: 3 BTC* Deposit included in total returnDeposit term: 15 calendar daysTotal ROI: 140%Min. deposit: 3.00000001 BTCMax. deposit: 5 BTC* Deposit included in total returnDeposit term: 20 calendar daysTotal ROI: 200%Min. deposit: 5.00000001 BTCMax. deposit: 10 BTC* Deposit included in total returnСкрипт -(coinello.biz - Licensed)Минимальная выплата -Тип выплат -Партнерская комиссия -Представительская комиссия -Принимает -Язык:hash 3a30970c2fdcf291c9978c522b68984f026b71fcd65662dc09 82a1ca9c1d702a

Реклама: YoBit.Net - У нас курс Биткойна Выше на 2-5 тысяч рублей!

__________________