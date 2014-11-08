Мошенники угрожают существованию свободного рынка ОСАГО - Новости в банковской сфере и страховании | MMGP

Судьба ОСАГО как свободного рынка напрямую зависит от того, удастся ли страховщикам побороть набирающее обороты мошенничество и восстановить репутацию в глазах клиентов. Для победы в этой войне нужны союзники — правоохранительные органы, которые пока не везде полноценно противодействуют мошенникам.
Автоюристы не дают отпустить тарифы ОСАГО
Сохранение нынешнего уровня мошенничества в ОСАГО делает рискованной либерализацию тарифов, о необходимости которой уже однозначно заявляют и представители Российского союза автостраховщиков (РСА), и руководители Минфина, и сам регулятор. Собственно, предоставление страховым компаниям возможности самим регулировать тариф (в разумных пределах, при наличии «пола» и «потолка», определяемых регулятором) и его индивидуализация — учет истории, стиля и опыта вождения конкретного человека — на сегодняшний день представляется экспертам единственным вариантом спасения ОСАГО как рыночного бизнеса. Кризисная ситуация возникла после расширения лимитов ответственности, когда в октябре 2014 года был установлен в ОСАГО новый тариф, соответствующий новым предельным суммам возмещения. А спустя буквально месяц-два произошло резкое падение курса рубля, что в сумме и привело к критическому уровню убыточности этого сегмента страхового рынка (в I квартале 2017 года страховщики впервые выплатили 105 рублей на каждые 100 рублей собранной премии, без учета расходов на ведение дел). Сейчас в ОСАГО тарифы нужно либо повышать (что чревато социальным взрывом и отказом автомобилистов страховаться), либо отпускать и делать справедливыми: хорошим водителям — меньше, лихачам и нарушителям — больше, в благополучных регионах — дешевле, в токсичных — дороже.
Возможная альтернатива — передача этого социально важного вида страхования государственному страховщику — не радует никого, так как проблем с доступностью и социальной напряженностью она не решит, но при этом потребует, по оценке президента Российского союза автостраховщиков Игоря Юргенса, регулярных бюджетных вливаний на уровне не менее 30 млрд рублей в год. На данном этапе все стороны дозрели до либерализации и подготовили свои дорожные карты: Всероссийский союз страховщиков и Минфин уже представили свои, а ЦБ, по словам директора департамента страхового рынка Игоря Жука, вот-вот представит свою версию.
В РСА считают, что либерализация приведет к тому, что регионы, которые не хотят разбираться с мошенничеством, загнавшим ОСАГО в глубокий кризис, будут платить больше. Волна недовольства со стороны автомобилистов заставит-таки правоохранителей и региональные власти начать реально пресекать деятельность организованных преступных групп автоюристов. «Сейчас мы видим определенную несправедливость в этом плане: за убыточные регионы, где процветают автоюристы, платят водители регионов благополучных. Почему, например, москвичи должны платить за водителей Волгоградской области? Свободный тариф приведет в тонус местные власти, которые сегодня по каким-то причинам закрывают глаза на общепризнанную проблему страхового мошенничества», — сказал Игорь Юргенс на межведомственном совещании у заместителя генерального прокурора по Сибирскому федеральному округу (СФО) 4 декабря.
Однако регулятор опасается вводить либеральные тарифы в нынешних условиях разгула мошенников, в первую очередь «черных автоюристов», ущерб от деятельности которых составляет около 20 млрд рублей в год. Причина проста: неизбежное повышение тарифов ОСАГО для некоторых категорий, например для нарушителей ПДД и начинающих водителей, может вызвать волну недовольства. Об этом, в частности, говорил Игорь Жук, выступая на том же межведомственном совещании в Новосибирске 4 декабря. Все участники совещания сошлись на том, что вопрос борьбы с мошенниками всех мастей сейчас является ключевым — без решения этой проблемы на рынке ОСАГО вообще сложно что-то прогнозировать и реформировать.
«Сейчас основная задача — поставить заслон перед автоюристами. Если будет такой же уровень мошенничества, потребители будут платить больше», — предупреждает исполнительный директор РСА Евгений Уфимцев. «Судьба рынка ОСАГО сегодня зависит от наших слаженных действий, только объединив усилия, мы сможем серьезно снизить уровень страхового мошенничества <…>. Конечно, искоренить их полностью не удастся, но сократить ущерб до минимального уровня нам под силу», — сказал он.
Не по закону, а по понятиям
Про необходимость объединения усилий — это не пустые слова: проведенные совещания наглядно показали, насколько недооценивают проблему сами правоохранители. А без их помощи никуда. Выступая на совещаниях с силовыми структурами в Новосибирске 4 декабря и Хабаровске 7 декабря, руководитель юридического департамента «Ингосстраха» Татьяна Комарова, непосредственно занимающаяся вопросами борьбы с мошенничеством, подчеркнула: сейчас проблема в том, что «нет пресекаемости» деятельности мошенников: правоохранители часто не возбуждают дела по сигналам страховщиков, а если и возбуждают, то не расследуют — этим вынуждены заниматься суды, которые и так перегружены.
Как стало понятно в ходе прошедших межведомственных совещаний, из-за такого отношения правоохранительных органов страховщики в ряде случаев отказались от информирования МВД о случаях мошенничества и стали сами разбираться с ОПГ — не по закону, а «по понятиям». Как признавались на совещании представители страховой компании «Дальакфес», зачастую проще сказать мошеннику, все доказательства вины которого есть: «Ты отказываешься от заявленного ущерба, мы не подаем на тебя документы в МВД и в суд». Заместитель генерального прокурора по Дальневосточному федеральному округу (ДФО) Юрий Гулягин на совещании 7 декабря выразил возмущение такой позицией и сказал страховщикам, что они таким образом сами нарушают закон. «Вы пишите, а мы разберемся», — пообещал заместитель генпрокурора и дал поручение всем собравшимся проверить все случаи отказов страховщикам по их заявлениям в возбуждении дела и проследить, чтобы проведение следствия не скидывалось на участковых, которые не должны и не могут его проводить.
Статистика по отклику сотрудников МВД и прокуратуры на заявления страховщиков действительно печальная. Как напомнил на совещании в ДФО Евгений Уфимцев, за первое полугодие страховщики в целом по России направили в полицию около 2,4 тыс. заявлений о мошенничестве, из них 1,9 тыс. — по ОСАГО. Однако уголовные дела возбуждены только в 12% случаев.
Начальник управления генеральной прокуратуры РФ в Сибирском федеральном округе Владимир Токарев на совещании говорил о том, что дела действительно в 59% случаев возбуждаются только после прокурорской проверки, а где-то, напротив, отменяются прокурорами. Причем счет идет на сотни тысяч дел, после проверок выявлено более сотни укрытых сотрудниками МВД и прокуратуры преступлений, связанных с мошенничеством в ОСАГО.
«Крестовый поход» РСА
«Об усилении активности страховых мошенников мы говорим уже давно. Приводим статистические данные в региональном разрезе, проводим совместные совещания с правоохранителями и регулятором. По итогам этой работы по полугодовой статистике МВД в суд было направлено 381 дело, раскрыто 301 преступление, совершенное в организованной форме. Ущерб по оконченным уголовным делам превысил 218 миллионов рублей. На первый взгляд — колоссальная цифра. Однако это лишь двадцатая часть того, что мы платим мошенникам по судам», — сообщил Игорь Юргенс.
Согласно рейтингу токсичности регионов, регулярно составляемому РСА, за девять месяцев 2017 года разница между размером накладных расходов страховщиков (непрофильные выплаты) и страховых расходов в судах увеличилась на 1 млрд рублей. По России сумма основного требования (страховая выплата) составила 12,4 млрд рублей, размер накладных расходов, спровоцированных в основной массе автоюристами, — 13,4 млрд рублей. По Сибирскому федеральному округу разница между этими показателями составила 32%, или 165,7 млн рублей. В некоторых субъектах Федерации нестраховые выплаты могут превышать страховые вдвое и даже втрое, отмечали участники совещания в Хабаровске 7 декабря.
В 2017 году РСА перешел в наступление, инициировав совещания с правоохранителями во всех федеральных округах, итогом которых становится активизация следствия, доведение дел до суда, в целом более внимательное отношение правоохранителей к вопросам страхового мошенничества. Совещания, на которых руководство РСА, представители страховых компаний, Банка России, МВД, Следственного комитета, прокуратуры и ФАС обсуждали конкретные проблемы, случаи недопонимания, препятствующие эффективной борьбе с мошенничеством, прошли уже в пяти из девяти федеральных округов (последнее — 7 декабря в Дальневосточном федеральном округе, ранее в этом году — в Поволжском, Южном и Уральском округах). Roadshow РСА, как в шутку называют эту серию региональных совещаний участники рынка, завершится в 2018 году, совещания пройдут в четырех оставшихся (наиболее благополучных с точки зрения деятельности мошенничества) округах.
Наиболее активная работа пока проведена в Челябинской области, по итогам девяти месяцев 2017 года возбуждено более 1 000 дел о страховом мошенничестве. Как отметил заместитель исполнительного директора РСА Сергей Ефремов, работа ведется, особенно после состоявшегося совещания в УрФО, но ее недостаточно. При этом в РСА отмечают, что организованные преступные группы, которым в результате совместных действий страховщиков и правоохранительных стало невыгодно и некомфортно работать в Челябинске, «переехали» в соседние Екатеринбург и Курган. Именно поэтому необходимо вести работу одновременно во всех регионах. В первую очередь — создавать рабочие группы страховщиков, которые собирали бы информацию по деятельности мошенников и обменивались бы ею, а также межведомственные группы для пресечения их деятельности.
Эволюция видов
В РСА провели классификацию видов мошенничеств — разные преступления требуют различных подходов к противодействию. Первый — так называемое бытовое мошенничество, которым не гнушаются обычные автолюбители, — это «приписки» повреждений автомобиля при реально произошедшем ДТП. По словам Сергея Ефремова, хотя в каждом конкретном случае сумма ущерба завышается на 10—50 тыс. рублей, суммарно на этот вид мошенничества приходится около 10 млрд рублей ущерба, то есть примерно четверть от общего ущерба, наносимого страховщикам деятельностью мошенников.
Второй вид — самый проблемный — это деятельность автоюристов, включая как ОПГ, инсценирующие ДТП, так и собственно юристов, которые на корню перекупают у автомобилистов их права заявлять убыток по ДТП в страховую, а затем идут прямо в суды с требованием возмещения не только страховой суммы, но и штрафов за устроенную ими же просрочку, а также оплату судебных издержек. Благодаря деятельности таких юристов автовладелец получает примерно половину от той суммы, которую мог бы возместить ему страховщик, но сразу, буквально на месте ДТП. А страховщик платит уже автоюристу втрое против того, что получил на руки сам страхователь.
Об активности автоюристов и прибыльности этого бизнеса говорит хотя бы факт, приведенный Татьяной Комаровой из «Ингосстраха»: на каждое ДТП приезжают сразу несколько «юридических помощников» — от трех до 14 человек, причем многие из них не представляют никакой юридической фирмы и даже не являются индивидуальными предпринимателями, то есть, по сути, занимаются незаконной предпринимательской деятельностью, заключая договор цессии с автовладельцем. Обычно автоюристы собирают пакет таких документов (до 30 и даже 40) и потом везут их в суд, зачастую даже не в том регионе, где произошли ДТП. Задача автоюристов — вытащить страховщика в суд и «раздеть» его по полной, для чего идут в ход и такие простенькие, но действенные приемы, как непредоставление машины на осмотр или отправка конверта с чистыми листами вместо заявлений на страховое возмещение. Все делается для того, чтобы страховщик попал на штраф в 50% от суммы выплаты и на пени в размере 1% за каждый день просрочки. Дополнительный «навар» автоюристов — многократное завышение стоимости «независимой» экспертизы: с 5 тыс. рублей до 50 тыс. и даже иногда 80 тыс. рублей. Не говоря уже о том, что этими экспертами завышается стоимость восстановительного ремонта авто. Однако теперь появилась возможность лишать аккредитации таких экспертов, чем, несомненно, будут пользоваться страховые организации.
Общий ущерб от деятельности автоюристов составляет примерно половину от всего наносимого мошенниками урона — около 20 млрд рублей в год.
Самым действенным способом борьбы с автоюризмом стало создание спецподразделений МВД, специализирующихся именно на страховых мошенничествах, то есть обладающих достаточной квалификацией, чтобы разобраться в экономических и юридических нюансах. Там, где уже созданы такие подразделения, обычные гаишники стали вызывать на место ДТП с признаками мошенничества специалистов. В результате доказательная база начинает собираться сразу, пока еще есть возможность собрать улики по максимуму и доказать с помощью трасологической экспертизы, что ДТП на самом деле не было или что все было совсем не так, как утверждают участники.
Третий вид — поддельные полисы и фальсификация данных при оформлении электронного полиса. На этот вид мошенничества приходится около 10 млрд рублей ущерба. Новый тренд — подделка электронных полисов посредниками, которым запрещено работать на этом рынке. Как правило, сам страхователь не в курсе того, что такой «помощник» исправляет предоставленные данные (например, по мощности автомобиля или региону регистрации), с потребителя берут полную стоимость полиса, а платит посредник, к примеру, как за мотоцикл. В итоге автомобилист, будучи уверен, что он купил полноценный полис, имеет на руках подделку, за которую может еще и понести наказание.
С начала года на 30% увеличилось число мошенничеств с электронным полисом ОСАГО, сообщает РСА. Также часто полис ОСАГО заключается уже после ДТП (примерно в 10% случаев, по данным РСА). Для борьбы с этим видом мошенничества Банк России планирует ввести временную франшизу — от одного до трех дней, документ сейчас прорабатывается, сообщил на днях директор департамента страхового рынка ЦБ Игорь Жук.
Игорь Жук: ЦБ думает о введении отсрочки вступления в силу полиса е-ОСАГО на один — три дня
Центробанк готовит нормативный документ о введении временной франшизы в электронном ОСАГО. Об этом глава департамента страхового рынка ЦБ Игорь Жук рассказал 4 декабря на пресс-конференции в Новосибирске.
Ну и конечно, по-прежнему в ходу фальшивые бумажные полисы, которые теперь, по некоторым данным, производятся в Китае на очень высоком уровне качества. Стоит такой поддельный бланк 1 500—2 500 рублей, покупают их как «лжеброкеры», так и сами автомобилисты, которым нужно что-то показать гаишнику. Зачастую на такое мошенничество толкает автомобилистов жизнь, особенно в тех регионах, где купить настоящий полис проблематично или попросту дорого. Многие владельцы автомобилей, попытавшись рассчитать стоимость ОСАГО по новым тарифам, поняли, что им это не по карману, и пошли к посредникам за бумажкой, которой можно будет отмахнуться от гаишника. Разница в стоимости — в 3—4 раза, так как средняя цена настоящего полиса ОСАГО сейчас составляет 5 600—5 800 рублей.
«Страховое мошенничество в ОСАГО выходит на новый уровень, преступники находят все более изощренные способы обманывать потребителя и страховые компании. Когда мы выпускали новые, более защищенные бланки полисов ОСАГО, мы полагали, что уровень защиты позволит нам года на три забыть о подделках. Однако этим умельцам хватило всего лишь года на то, чтобы приспособиться», — поясняет Уфимцев. Бороться с такими подделками очень сложно, так как на глаз отличить их от настоящего бланка невозможно, и остановить на таможне также нет оснований, поскольку они провозятся под видом «рекламной продукции». В этот момент никакого нарушения закона еще не происходит. Нужно отлавливать момент, когда он продается под видом настоящего. Страховщики на совещании в ДФО обратились к ФАС с призывом отслеживать рекламные объявления, предлагающие страховку ОСАГО по 1 000—2 000 рублей, — это явные точки сбыта поддельных полисов — и передавать эти данные в МВД.
Также в 2017 году РСА выявил 727 интернет-ресурсов, с помощью которых распространяются поддельные полисы ОСАГО. Это 257 сайтов, 129 групп и аккаунтов в соцсетях, 341 публикация на форумах и досках объявлений. Из них на 190 ресурсах предлагались поддельные электронные полисы. По заявлениям страховщиков была заблокирована или удалена информация на 547 ресурсах (165 из них предлагали поддельные е-полисы).
Что такое «мошенничество»? Теперь это известно
Самое интересное, что до недавнего времени у правоохранительных органов и судебных инстанций не было четкого понимания, что же такое страховое мошенничество и где граница между преступлением и «злоупотреблением правом». Принятое 30 ноября пленумом Верховного суда постановление наконец дает разъяснение судам, что является страховым мошенничеством и кого считать виновником этого преступления.
Согласно постановлению, мошенничество в сфере страхования — это преступление, которое совершается путем обмана относительно наступления страхового случая или завышения размера страховой выплаты. Страховым мошенничеством считается сообщение заведомо ложных сведений об обстоятельствах, подтверждающих наступление страхового случая, инсценировка ДТП, несчастного случая, хищения застрахованного имущества. Пленум ВС РФ разъяснил, что субъектом страховых мошенничеств следует считать «лицо, выполнившее объективную сторону данного преступления», то есть страхователя, застрахованного, выгодоприобретателя, а также вступившего с ним в сговор представителя страховщика или эксперта.
Таким образом, под это определение попадают не только те представители ОПГ, у которых инсценировка ДТП поставлена на поток, которые специально бьют машины в липовых ДТП, чтобы получить денежную компенсацию, но и обычные автолюбители, решившие под шумок вписать в список повреждений все по максимуму, включая прежние «травмы» автомобиля и даже то, чего вообще не было. Теперь любители подобных «приписок» рискуют попасть под уголовное дело по статье 159 (мошенничество) и 159.5 (страховое мошенничество). Раньше не существовало практики преследования за подобные «нарушения» — правоохранители часто списывали подобные действия на «ошибки». Теперь же это еще один инструмент для страховщиков в борьбе с мошенниками.
Интересно, что в последние полгода сами автомобилисты стали осознавать, чем для них чреват разгул преступности. Согласно опросу «Ромир», проведенному в ноябре, 51% респондентов считают, что автоюристы наживаются на чужих проблемах, 27% винят их в создании проблем рынку и другим автовладельцам. 43% участников опроса полагают, что из-за мошенников страдают дисциплинированные водители, 48% видят необходимость ужесточать ответственность за мошенничество.
Источник: http://www.banki.ru/news/daytheme/?id=10157047