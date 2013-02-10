США готовятся инвестировать 1 трлн долларов в дорожную инфраструктуру - Новости в мире финансов и инвестиций | MMGP

Администрация президента США Дональда Трампа озвучила планы о старте инвестиционного проекта по развитию и восстановлению всей дорожной инфраструктуры страны. На дорожные сети, а так же на строительство новых мостов будет выделено более 1 трлн долларов. После того, как стало известно о столь масштабных планах, ряд организаций провели опрос граждан Соединённых Штатов Америки, и выяснили, что подавляющее большинство респондентов одобряет вложение столь внушительной суммы в дорожную инфраструктуру страны.
В издании Wall Street Journal уточняют, что инвестиционный план будет до конца проработан и предоставлен на суд общественности, в самом начале следующего года. По планам, более 200 млрд долларов будет выделено на программу реновации дорожной инфраструктуры федеральным правительством, остальные деньги поступят от частных инвесторов и от администраций штатов. Как заявили в администрации президента, изыскивать финансы на новую статью расходов будут за счёт сокращения маловажных федеральных программ.
Но ряд аналитиков уверены, что Конгресс не примет инвестиционный план по восстановлению дорожной инфраструктуры, в особенности после того, как Трам протолкнул налоговую реформу, которая лишит федеральный бюджет дополнительных финансовых поступлений. Но советники президента уверены, что не смотря на то, что дефицит бюджета увеличился на 1 трлн долларов в год, из-за новой налоговой системы, Конгресс одобрит инвестиционный план по восстановлению дорожной инфраструктуры.
Как показали опросы, план по восстановлению дорог и мостов поддерживает в основном белое население, старшей возрастной группы, не имеющих высшее образование. Но даже среди тех граждан США, кто на прошлых выборах голосовал против Дональда Трампа, большинство готовы поддержать крупные затраты федерального бюджета на инфраструктурные проекты. Как считает заместитель пресс-секретаря Белого Дома Линдси Уолтерс, если Дональд Трамп сможет убедить Конгресс принять широкую инвестиционную программу, по развитию дорожной инфраструктуры, то избиратели, которые ранее не поддерживали эпатажного главу государства, будут готовы поддерживать его в похожих проектах. И эту поддержку конгрессмены будут вынуждены учитывать в дальнейшем.
Специально для mmgp.ru