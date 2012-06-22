Марафон с 1000грн до 20.000$ - Стратегии и прогнозы | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Марафон с 1000грн до 20.000$

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Старый Сегодня, 15:29
#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 08.12.2017
Сообщений: 11
Благодарностей: 2
УГ: 0
КП: 0.000
Марафон с 1000грн до 20.000$
Добрый день, с сегодняшнего дня, начинаю свой марафон с балансом в 990грн, цель: заработать 20.000$ на покупку квартиры

МАРАФОН ДО 2020 ГОДА (Так что это надолго)

Чтобы разогнать депозит, в начале буду ставить предельно аккуратно
При отметке в 5000грн, поставлю в себе Дисциплину 1000грн/день, достигнул за день 1к, всё, остановился, жду следующего дня

Каждый день, буду показывать вам статистику за день, скриншоты прилагаются

Солью, так солью, буду аккуратен)
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 16:47
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