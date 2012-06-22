Марафон с 1000грн до 20.000$ - Стратегии и прогнозы | MMGP

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Марафон с 1000грн до 20.000$
Добрый день, с сегодняшнего дня, начинаю свой марафон с балансом в 990грн, цель: заработать 20.000$ на покупку квартиры
МАРАФОН ДО 2020 ГОДА (Так что это надолго)
Чтобы разогнать депозит, в начале буду ставить предельно аккуратно
При отметке в 5000грн, поставлю в себе Дисциплину 1000грн/день, достигнул за день 1к, всё, остановился, жду следующего дня
Каждый день, буду показывать вам статистику за день, скриншоты прилагаются
Солью, так солью, буду аккуратен)
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