Satoshididu кран на faucethub - Краны | MMGP

Кран на любителя, лично мне понравился - смысл на нём в том что раз в 15 минут нужно вводить свой адрес в графу и подтверждать сбор рекапчей - за 1 сбор дают одно очко - в конце дня распределяються награды в зависимости от того сколько очков набрали и какое место заняли в таблице - за 1-100 место(в среднем хватает собрать 30 раз в день) дают 1000 сатошей в конце дня которые автоматом переводятся на faucethub.Есть бонус за активность 1% каждый день вплоть до 100%.Плюс есть лотерея еженедельная в которой можно майнить билетики.Реф. 10%.Сутки на сайте по мск заканчиваются в 3.00 ночи. Платит исправно https://yadi.sk/i/kCes0NPf3QWLMB
Вообщем пробуйте:
http://www.satoshididu.com?r=14932Sn...AkwBv4xrM6AzUM