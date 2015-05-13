Миллиардер Марк Ласри: Я должен был купить биткоин, когда он стоил $300 - Новости криптовалют | MMGP
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Миллиардер Марк Ласри: Я должен был купить биткоин, когда он стоил $300

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Старый Сегодня, 14:26
#1
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Миллиардер Марк Ласри: Я должен был купить биткоин, когда он стоил $300

Марк Ласри, инвестор-миллиардер и кандидат на пост посла США, сегодня сообщил о том, что он должен был купить биткоин еще тогда, когда он стоил по $300.

Его комментарий приходит в то время, когда ведущая криптовалюта продолжает расти в цене и уже достигла $19000, по данным LiveCoinWatch, а рыночная капитализация на сегодняшний день составляет $281 млрд. Столь сильный бычий импульс уже опередил запуск фьючерсов на биржах CBOE и CME.

Марк Ласри прокомментировал:
Я хотел купить биткоин. Я говорил себе «Я просто подожду, чтобы он немного подешевел», но этого не случилось.
Ласри является сторонником криптовалюты в отличии от Джеймса Даймона, главы JPMorgan Chase, который буквально недавно назвал биткоин мошенничеством.

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Старый Сегодня, 15:07
#2
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Re: Миллиардер Марк Ласри: Я должен был купить биткоин, когда он стоил $300
Цитата:
Сообщение от Alcest Посмотреть сообщение
Его комментарий приходит в то время, когда ведущая криптовалюта продолжает расти в цене и уже достигла $19000
Телеграфируйте ему, что еще не поздно ...еще есть время...пусть берет по $19000
wist на форуме  
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Метки
bitcoin, btc, биткоин
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