Миллиардер Марк Ласри: Я должен был купить биткоин, когда он стоил $300 - Новости криптовалют | MMGP

Марк Ласри, инвестор-миллиардер и кандидат на пост посла США, сегодня сообщил о том, что он должен был купить биткоин еще тогда, когда он стоил по $300.
Его комментарий приходит в то время, когда ведущая криптовалюта продолжает расти в цене и уже достигла $19000, по данным LiveCoinWatch, а рыночная капитализация на сегодняшний день составляет $281 млрд. Столь сильный бычий импульс уже опередил запуск фьючерсов на биржах CBOE и CME.
Марк Ласри прокомментировал:
Я хотел купить биткоин. Я говорил себе «Я просто подожду, чтобы он немного подешевел», но этого не случилось.
Ласри является сторонником криптовалюты в отличии от Джеймса Даймона, главы JPMorgan Chase, который буквально недавно назвал биткоин мошенничеством.