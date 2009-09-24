ВЭБ и МГИМО займутся проблемами регулирования блокчейна - Горячие новости | MMGP

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ВЭБ и МГИМО займутся проблемами регулирования блокчейна

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ВЭБ и МГИМО займутся проблемами регулирования блокчейна


Новые технологии выходят за рамки правового поля, из-за чего страна несет большие финансовые потери. Поэтому создание концепции правового регулирования блокчейна стало одним из приоритетных направлений правительства. Центр цифровой экономики МГИМО МИД России и Центр компетенций блокчейна ВЭБа заключили соглашение о намерениях сотрудничества.
Эксперты планируют разработать концепцию единой юридической практики проработки вопросов верификации смарт-контрактов. Также они намерены закрепить в правовом поле все проводимые операции по сохранению данных в блокчейне.
Руководитель рабочей группы Государственной Думы РФ по оценкам риска оборота криптовалюты Элина Сидоренко:
«Это очень важно, потому что сейчас остро стоит вопрос о защите персональных данных в сфере блокчейна. Также нерешенным остаётся вопрос о согласованности и гармонизации юрисдикции с точки зрения криптовалюты. Все эти вопросы мы будем активно прорабатывать на площадке двух центров».
Также специалисты разработают концепцию развития в стране краудинвестинга. Это новое для России направление способно дать большой стимул для развития криптоэкономики, уверены эксперты. Наряду с этим, они планируют запустить несколько научных проектов, чтобы оценить последствия внедрения и оборота цифровой экономики.
Соглашение о сотрудничестве в ближайшее время подпишет ректор МГИМО и президент ВЭБа. После чего за круглым столом эксперты обсудят проблемы правового регулирования в сфере блокчейна. Планируется, в дискуссии примут участие не только российские специалисты, но и представители международных организаций.

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