Lancaster Digital Assets - lancasterdigitalassets.com - HYIP от 61% в месяц | MMGP
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Lancaster Digital Assets - lancasterdigitalassets.com

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 11:50
#1
Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 27.10.2015
Сообщений: 9,225
Благодарностей: 1,083
УГ: 31
КП: 0.008
Lancaster Digital Assets - lancasterdigitalassets.com
Я не админ!

Начало: 10/12/2017

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Около:
Lancaster Digital Assets работает как надежный ориентир для финансовых услуг. Наша специальность объединяет силу традиционного инвестиционного банка с гибкостью и прогрессированием цифровых валют.

Lancaster Digital Assets предлагает корпоративным и индивидуальным инвесторам индивидуальные финансовые решения, разработанные нашими высококвалифицированными аналитиками. Наши специалисты компетентны, креативны и целеустремленны. Одним словом, мы решаем проблему. Наша команда рассматривает модели бизнеса так, как это сделал бы владелец. Мы считаем, что длительные отношения позволяют нам разрабатывать устойчивые решения.

Lancaster Digital Assets работает в рамках широко распространенных классов международных активов. Хотя мы предлагаем беспрецедентную информацию о рынке и работаем в крупнейших финансовых центрах мира, поиск возможностей для наших клиентов, где бы они ни находились, является одним из наших главных приоритетов. Lancaster Digital Assets специализируется на высокочастотной цифровой торговле валютой.

Lancaster Digital Assets верит в прозрачность на 100%, и это стало основной ценностью в нашей бизнес-модели. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашими корпоративными регистрационными документами, проявите должную осмотрительность и не стесняйтесь обращаться к нам с любыми вопросами, которые у вас есть, прежде чем инвестировать с нами.

Чертеж:.
4,6% - 6,8% в день в течение 90 дней

Реферальная комиссия:
5% - 2% - 1%

Платежные процессоры:
PerfectMoney
Advcash
PerfectMoney-EUR
Advcash-EUR

Минимальный депозит:
$10

Минимальный вывод средств:
$5.00

Особенности:
Защита DDOS
SSL
Лицензирование DQScript
Уникальный дизайн
Зарегистрированная компания


Наш депозит:
The amount of 50 USD has been withdrawn from your account. Accounts: U1651590->U16746465. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to Starter Package by IncredibleEarnings.. Date: 07:39 11.12.17. Batch: 198000038.

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Старый Сегодня, 12:08
#2
Любитель
 
Имя: Георгий
Пол: Мужской
Возраст: 45
Адрес: Гудаута
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 31.08.2017
Сообщений: 341
Благодарностей: 124
УГ: 13
КП: 0.000
Re: Lancaster Digital Assets - lancasterdigitalassets.com
Смотрится хорошо, грех если не отработает, ну не 90 дней, хотя бы месяц.
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В горячем споре равно жалко и дурака, и мудреца,
поскольку истина как палка-всегда имеет два конца
Последний раз редактировалось Gugunava; Сегодня в 12:12.
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