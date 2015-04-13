Оголтелый спрос на электро-грузовики Tesla Semi удивляет! - Новости в мире финансов и инвестиций | MMGP

Доброго времени, друзья!
С интересом вам сообщаю, что компанией Tesla был начат сбор предзаказов на электрический грузовик Semi еще во время самой презентации Илона Маска, когда еще даже не были известны точные технические характеристики и цена фуры. Тогда было было достаточно внести всего $5 тыс. на депозит, чтобы одним из первых забронировать за собой легендарных электро-грузовик, чем и воспользовались довольно внушительное количество крупных и не мелких компаний. Их даже на смутили условия, что модель в итоге могла бы даже не подойти под их вид деятельности, такие потери на одном экземпляре электро-грузовика все равно бы не стали критичны для бизнеса.
Так с момента презентации уже прошло три недели и стала известна окончательная стоимость Tesla Semi – от $150 тыс. до $200 тыс., а размер депозита для бронирования грузовик вырос с $5 тыс. до $20 тыс. Интересно, что после того, как информации, относящейся к грузовику стало больше, клиенты стали более активнее интересоваться покупкой электро фуры.
К примеру о своем намерении приобрести сразу несколько моделей грузовик заявили такие компании, как DHL, Ryder, JB Hunt, Loblow, а некой сетью супермаркетов была внесена предоплата сразу за 15 экземпляров таких электро-грузовиков.
Но и это еще далеко не предел 09.12.2017 был установлен первый значительный рекорд, известным американским производителем пива - Anheuser-Busch, что владеет брендом Budweiser. Этим брендом было заказано сразу 40 электро-фур Tesla Semi. Можно подсчитать, только, чтобы внести аванс - компании потребовалось потратить $800 тыс., а полная сумма покупки грузовиков составит минимум $6 млн - максимум $8 млн в зависимости от выбранной модификации авто.
Однако пивоваренная компания буквально сегодня была смещена на второе места - холдингом Sysco - крупнейший в мире дистрибьютор продуктов питания, он внес предоплату за 50 электро грузовиков Tesla Semi. Соответственно, данный предзаказ обошелся компании в $1 млн, а общая сумма сделки будет составлять от $7,5 млн до $10 млн. Отметим, что на данный момент в автопарке Sysco находится порядка 7000 грузовиков, поэтому партия из 50 экземпляров Tesla Semi не является слишком внушительной для этой компании.
Друзья, как вам такой ошеломляющий спрос на электро-грузовики? Жду ваших отзывов!
Специально для mmgp.guru