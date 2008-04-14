Arma-Medical - arma-medical.bio - HYIP от 16% до 60% в месяц | MMGP

Планы nvestment: 1.05% ежедневно в течение 11 дней, 1,55% в день в течение 20 дней, 1,86% в день в течение 25 дней (основное возвращение) | 5,5% в день в течение 30 дней (основное количество включено)
Минимальный вклад $10
Рефские до 3 уровня: 4% - 2% -1%
Вывод типаРучной вывод
SSL зашита от Comodo CA Limited
Лицензионный скрипт H-Script
DDoS зашита от OVH SAS
Перевод с Google:
Цитата:
Отличная возможность
Добро пожаловать в медицинский центр Arma
Arma-medical.bio - это современный инвестиционный проект, который дает возможность инвестировать в будущее развитие медицины для инвесторов по всему миру. Это невероятная перспектива для инвесторов, которая имеет один из самых больших требований в глобальном масштабе и огромные возможности для ее развития. Целью нашей компании является производство наиболее перспективных и необходимых на данный момент медикаментов, лекарств, оборудования и разработка технологии наномедицины, которые при внедрении принесут огромные доходы инвесторам.
Правильные инвестиции
Инвестируя с нами в перспективу необходимости в медицине, которая никогда не исчезнет, вы не просто обеспечите себя пассивным доходом, но и внесите неоценимый вклад в общество, выведя лекарство на новый уровень.
Правильное вознаграждение
В дополнение к инвестиционным предложениям, которые позволяют вам получить большой пассивный доход для наших клиентов, также есть трехуровневая партнерская программа, которая также может принести высокий доход с ее надлежащим развитием.
Хорошо сделан диз, угадываю почерк знакомой студии.
редкая доменная зона.
первые 2 плана рабочик. вот только на втором или меньше бы минималку, или больше)
возврат депа аккурат на нг, под ёлку, ну или может тут злой Санта