Arma-Medical - arma-medical.bio - HYIP от 16% до 60% в месяц | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Arma-Medical - arma-medical.bio

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 16% до 60% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 09:51
#1
Премиум
Премиум
 
Аватар Naale
 
Пол: Мужской
Регистрация: 14.04.2008
Сообщений: 47,323
Благодарностей: 3,013
Записей в блоге: 1
УГ: 30
КП: 0.068
подарки
награды Ветеран MMGP.RU 
Arma-Medical - arma-medical.bio
Я не админ!

Старт 2017-12-11



Принимает:BTC,Payeer,​PerfectMoney,AdvCash

Новый проект:Arma Medical LTD

Планы nvestment: 1.05% ежедневно в течение 11 дней, 1,55% в день в течение 20 дней, 1,86% в день в течение 25 дней (основное возвращение) | 5,5% в день в течение 30 дней (основное количество включено)

Минимальный вклад $10

Рефские до 3 уровня: 4% - 2% -1%

Вывод типа Ручной вывод

SSL зашита от Comodo CA Limited

Лицензионный скрипт H-Script

DDoS зашита от OVH SAS

Перевод с Google:

Цитата:
Отличная возможность
Добро пожаловать в медицинский центр Arma

Arma-medical.bio - это современный инвестиционный проект, который дает возможность инвестировать в будущее развитие медицины для инвесторов по всему миру. Это невероятная перспектива для инвесторов, которая имеет один из самых больших требований в глобальном масштабе и огромные возможности для ее развития. Целью нашей компании является производство наиболее перспективных и необходимых на данный момент медикаментов, лекарств, оборудования и разработка технологии наномедицины, которые при внедрении принесут огромные доходы инвесторам.

Правильные инвестиции

Инвестируя с нами в перспективу необходимости в медицине, которая никогда не исчезнет, вы не просто обеспечите себя пассивным доходом, но и внесите неоценимый вклад в общество, выведя лекарство на новый уровень.


Правильное вознаграждение

В дополнение к инвестиционным предложениям, которые позволяют вам получить большой пассивный доход для наших клиентов, также есть трехуровневая партнерская программа, которая также может принести высокий доход с ее надлежащим развитием.
+ Информация о компании

Цитата:
+Address: 37 Tabernacle Street, London, United Kingdom, EC2A 4NJ
+ UK Register Company​:1140224
+ Email: support@arma-medical.bio
+Telegram:@armamedical
Инвестиционные планы:

Цитата:
1.05% Дневная прибыль
Минимальная: 10 USD Макс: 300 USD
Период: 11 дней
Возвращение после периода

1.55% Дневная прибыль
Минимальная сумма: 301 USD Максимальная сумма: 3000 USD
Период: 20 дней
Возвращение после периода

1.86% Дневная прибыль
Минимальная сумма: 3001 USD Максимальная сумма: 5000 USD
Период: 25 дней
Возвращение после периода

5.50% Дневная прибыль
Минимальная сумма: 5001 USD Максимальная сумма: 20000 USD
Период: 30 дней
Депозит включен

+Whois Info:

Цитата:
Registrar:
eNom, Inc.
Registration Date:
2017-10-03
Expiration Date:
2018-10-03
Updated Date:
2017-12-02
Status:
clientTransferProhibited
Name Servers:
ns2.cover-dns.net
ns1.cover-dns.net
Мой вклад:

Цитата:
Perfect Money® payment complete
Batch # 197992117
Paid from accont: U1991047 (TERRY MARLING LAWSON)
Paid to account: U16761355 (ArmaMedicalLTD)
Amount: 500.00 USD
Memo: Invoice 39, naale ref. # 39
__________________
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Предлагаю 120% RC вернуться к жизни давно
Naale на форуме  
Старый Сегодня, 10:17
#2
Топ Мастер
 
Имя: Ярослав
Пол: Мужской
Возраст: 27
Адрес: Россия, Крым-Мяш.
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 03.06.2012
Сообщений: 15,808
Благодарностей: 6,471
УГ: 67
КП: 0.136
подарки
награды Волшебный горшочек 
Re: Arma-Medical - arma-medical.bio
Хорошо сделан диз, угадываю почерк знакомой студии.
редкая доменная зона.
первые 2 плана рабочик. вот только на втором или меньше бы минималку, или больше)
возврат депа аккурат на нг, под ёлку, ну или может тут злой Санта
__________________
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Ярослав Яценко на форуме  
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