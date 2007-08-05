CryptoBitVentures - cryptobitventures.com - HYIP от 16% до 60% в месяц | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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CryptoBitVentures - cryptobitventures.com

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 16% до 60% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 21:18
#1
Премиум
Премиум
 
Аватар Naale
 
Пол: Мужской
Регистрация: 14.04.2008
Сообщений: 47,316
Благодарностей: 3,013
Записей в блоге: 1
УГ: 30
КП: 0.068
подарки
награды Ветеран MMGP.RU 
CryptoBitVentures - cryptobitventures.com
Я не админ!

Старт 2017-11-20



Принимает:BTC,Payeer,​PerfectMoney,AdvCash,LiteCoin,Ethereu m

Новый проект:CryptoBitVentures

Планы nvestment: 3% ежедневно в течение 50 дней, 5% ежедневно в течение 40 дней, 15% в неделю за 150 дней

Минимальный вклад $100

Рефские до 2 уровня: 10% - 2%

Вывод типа Мгновенно

SSL зашита от Comodo CA Limited

Лицензионный скрипт GoldCoders

DDoS зашита от BlueHost

Перевод с Google:

Цитата:
О CryptoBitVentures

Crypto Bit Ventures - это частная компания с ограниченной ответственностью в Польше и Великобритании, которая предоставляет уникальную платформу для ежедневного и еженедельного пассивного дохода с инвестициями Crypto Mining, Trading и ICO (Initial Coin Offersings)
Инвестиционные планы:

Цитата:
ICO PACKAGE 1 Ежедневная прибыль (%)
3% ежедневно в течение 50 дней
Мгновенный выход

100,00 долларов США - 100 000,00 долларов США


ICO PACKAGE 2 Ежедневная прибыль (%)
5% ЕЖЕДНЕВНО ДЛЯ 40 ДНЕЙ
Мгновенный выход

500,00 долларов США - 100 000,00 долларов США


ICO PACKAGE 3 Недельная прибыль (%)
15% ЕЖЕНЕДЕЛЬНО НА 150 ДНЕЙ
Мгновенный выход

300,00 долл. США - 100 000 долл. США

+Whois Info:

Цитата:
Registrar:
FastDomain, Inc.
Registration Date:
2017-11-08
Expiration Date:
2018-11-08
Updated Date:
2017-11-08
Status:
clientTransferProhibited
Name Servers:
ns1.bluehost.com
ns2.bluehost.com
Мой вклад:

Цитата:
Perfect Money® payment complete
Batch # 197950736
Paid from accont: U1991047 (TERRY MARLING LAWSON)
Paid to account: U15801909 (CRYPTOBITVENTURES)
Amount: 500.00 USD
Memo: Deposit to cryptobitventures.com User naale
__________________
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www.invest-tracing.com
Предлагаю 120% RC вернуться к жизни давно
Naale вне форума  
Старый Сегодня, 21:35
#2
BROMONITOR.COM
Премиум
 
Аватар SeoPilot
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 05.08.2007
Сообщений: 428
Благодарностей: 71
УГ: 0
КП: 0.076
Re: CryptoBitVentures - cryptobitventures.com
Зашел посмотрел, в топ "10 рефералов" у "профвеста" 6, а по его комментам чуть ли не 30 человек)))
И кому тут верить......
SeoPilot на форуме  
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