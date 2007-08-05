CryptoBitVentures - cryptobitventures.com - HYIP от 16% до 60% в месяц | MMGP

Планы nvestment: 3% ежедневно в течение 50 дней, 5% ежедневно в течение 40 дней, 15% в неделю за 150 дней
Минимальный вклад $100
Рефские до 2 уровня: 10% - 2%
Вывод типаМгновенно
SSL зашита от Comodo CA Limited
Лицензионный скрипт GoldCoders
DDoS зашита от BlueHost
Перевод с Google:
Цитата:
О CryptoBitVentures
Crypto Bit Ventures - это частная компания с ограниченной ответственностью в Польше и Великобритании, которая предоставляет уникальную платформу для ежедневного и еженедельного пассивного дохода с инвестициями Crypto Mining, Trading и ICO (Initial Coin Offersings)
Инвестиционные планы:
Цитата:
ICO PACKAGE 1 Ежедневная прибыль (%)
3% ежедневно в течение 50 дней
Мгновенный выход
100,00 долларов США - 100 000,00 долларов США
ICO PACKAGE 2 Ежедневная прибыль (%)
5% ЕЖЕДНЕВНО ДЛЯ 40 ДНЕЙ
Мгновенный выход
500,00 долларов США - 100 000,00 долларов США
ICO PACKAGE 3 Недельная прибыль (%)
15% ЕЖЕНЕДЕЛЬНО НА 150 ДНЕЙ
Мгновенный выход