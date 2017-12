CryptoBitVentures - cryptobitventures.com - HYIP от 16% до 60% в месяц | MMGP

Naale Премиум



Пол: Мужской Регистрация: 14.04.2008 Сообщений: 47,316 Благодарностей: 3,013 Записей в блоге: 1 УГ: 30 КП: 0.068 подарки награды

CryptoBitVentures - cryptobitventures.com Я не админ !



Старт 2017-11-20







Принимает:BTC,Payeer,​PerfectMoney,AdvCash,LiteCoin,Ethereu m



Новый проект: CryptoBitVentures



Планы nvestment: 3% ежедневно в течение 50 дней, 5% ежедневно в течение 40 дней, 15% в неделю за 150 дней



Минимальный вклад $100



Рефские до 2 уровня: 10% - 2%



Вывод типа Мгновенно



SSL зашита от Comodo CA Limited



Лицензионный скрипт GoldCoders



DDoS зашита от BlueHost :BTC,Payeer,​PerfectMoney,AdvCash,LiteCoin,Ethereu m$1002 уровня: 10% - 2%Comodo CA LimitedBlueHost

Перевод с Google:



Цитата: О CryptoBitVentures



Crypto Bit Ventures - это частная компания с ограниченной ответственностью в Польше и Великобритании, которая предоставляет уникальную платформу для ежедневного и еженедельного пассивного дохода с инвестициями Crypto Mining, Trading и ICO (Initial Coin Offersings) Инвестиционные планы:



Цитата: ICO PACKAGE 1 Ежедневная прибыль (%)

3% ежедневно в течение 50 дней

Мгновенный выход



100,00 долларов США - 100 000,00 долларов США





ICO PACKAGE 2 Ежедневная прибыль (%)

5% ЕЖЕДНЕВНО ДЛЯ 40 ДНЕЙ

Мгновенный выход



500,00 долларов США - 100 000,00 долларов США





ICO PACKAGE 3 Недельная прибыль (%)

15% ЕЖЕНЕДЕЛЬНО НА 150 ДНЕЙ

Мгновенный выход



300,00 долл. США - 100 000 долл. США Посмотреть и Зарегистрироваться



+Whois Info:



Цитата: Registrar:

FastDomain, Inc.

Registration Date:

2017-11-08

Expiration Date:

2018-11-08

Updated Date:

2017-11-08

Status:

clientTransferProhibited

Name Servers:

ns1.bluehost.com

ns2.bluehost.com



Цитата: Perfect Money® payment complete

Batch # 197950736

Paid from accont: U1991047 (TERRY MARLING LAWSON)

Paid to account: U15801909 (CRYPTOBITVENTURES)

Amount: 500.00 USD

Memo: Deposit to cryptobitventures.com User naale Мой вклад: Перевод с Google:

Реклама: YoBit.Net - Вкладывай BTC в InvestBox и получай 6% в месяц!

www.invest -tracing. com

Предлагаю 120% RC вернуться к жизни давно __________________