Специалисты назвали факторы рынка, действующие на рост курса биткоина - Горячие новости | MMGP
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Специалисты назвали факторы рынка, действующие на рост курса биткоина

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Специалисты назвали факторы рынка, действующие на рост курса биткоина
Глобальные новости»Специалисты назвали факторы рынка, действующие на рост курса биткоина


Такое мнение выразили специалисты, озвучившие прогноз по курсу биткоина. Так, профессионалы сообщают о том, что курс биткоина сохранит существенный рост до тех пор, пока на американских и японских биржах не запустят торги фьючерсов на эту криптовалюту.

До этого большие фьючерсные биржи США и Японии сообщили о планах запуска фьючерсных контрактов на биткоин. Ранее такие планы озвучили сотрудники этих торговых площадок. Об этом пишет newinform.com необходимо отметить, что сооснователь блокчейн-проекта VRT World Константин Негачев уже не раз говорил о том, что на рост стоимости биткоина влияет не только лишь предстоящий запуск фьючерсных торгов, однако и успешный форк биткоина текущей осенью. Одним из таковых оказался успешный форк, произошедший осенью этого года. За месяц стоимость одного биткоина увеличилась не менее чем 2,4 раза, либо не менее чем на десять тыс. долларов.

По прогнозу основоположника группы компаний Blockchain.ru Дмитрия Мацука, в 2016 г. стоимость биткоина достигнет 40 тыс. долларов, чему должен содействовать, кроме перечисленных уже обстоятельств, и выход на корейские биржи. Выпустив в свет биткоин в 2009 г по цене наименее доллара, на данный момент он торгуется на крупнейших мировых биржах по $14 тыс. Всплеск популярности новоиспеченной валюта произошел после объединения усилий маркетологов и программистов из международной компании Вusiness. bitclubproject (Исландия), занимающая 3-е место в мире по «добыче» криптобиткоинов.

Биткоин воспринимается участниками рынка как некий по образу и подобию золота в реальном мире — неопасный актив.

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