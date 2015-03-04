Стоимость биткоина упала почти на 25% после рекордного максимума - Горячие новости | MMGP
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Стоимость биткоина упала почти на 25% после рекордного максимума

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Стоимость биткоина упала почти на 25% после рекордного максимума


В воскресение падение стоимости криптовалюты усилилось

Стоимость криптовалюты биткоин (Bitcoin) упала почти на 25% после рекордного максимума, достигнутого на этой неделе. Об этом сообщает Coin Desk. "Цена биткоина пошла на спад и продемонстрировала падение на 9% в течение последних 24 часов. В воскресение падение усилилось, а цена снизилась почти на 12%", - говорится в сообщении. Согласно информации издания, стоимость биткоина снизилась почти на 25% от рекордного максимума в 17 117 долларов (по разным данным, более 18 тыс. долларов), установленного ранее на этой неделе. Так, цена биткоина достигла минимума в 13 152 доллара сегодня. Отмечается, что биткоин был не единственной криптоволютой, которая потерпела падение стоимости. Это наблюдалось практически со всеми криптовалютами. Напомним, ранее сообщалось, что курс биткоина в конце рабочей недели побил новый рекорд. Таким образом, стоимость биткоина достигла отметки в 18328, 90 долларов за единицу.

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