CRYPTOASSURED LTD-crypto-assured.com - HYIP с почасовыми планами | MMGP

Имя: Valdemar Пол: Мужской Инвестирую в: HYIP Регистрация: 14.04.2017 Сообщений: 192 Благодарностей: 32 УГ: 120 КП: 0.000

CRYPTOASSURED LTD-crypto-assured.com

я не админ/создатель проекта.

тема не является призывом к каким либо действиям и создана в целях ознакомления.

старт проекта: 10.12.2017



CRYPTOASSURED LTD







О ПРОЕКТЕ





Цитата: Инвестиционный центр Apex был создан в 2010 году и является зарегистрированной в Великобритании компанией. С тех пор мы торгуем, инвестируем, торгуем и платим нашим инвесторам. Наше основное внимание уделяется крупнейшим инвестиционным рынкам в иностранной валюте (forex) и растущему спросу Cryptocurrencies. Инвестиционный центр Apex также увеличивает свои инвестиции в криптотермины в виде биткойнов. Компания работает круглосуточно на круглосуточной основе.



У нас в Apex Investment Center есть хорошо налаженные инвестиции на рынке недвижимости и роскошные автомобили. Рынок недвижимости в настоящее время проходит этап коррекции и представит множество новых возможностей для инвестиций. Здесь, в Apex, мы делаем транзакции в криптовалюте, а не в наличных или банковских карточках. Мы являемся полностью зарегистрированным веб-сайтом в Великобритании и ведем бизнес с 2010 года.



Тарифные планы:





8,75% - 10% Почасовой за 12 часов





3,75% - 5% Почасовой за 30 часов





195% - 350% после 5 дней





450% - 800% после 10 дней ЧАСОВ





850% - 2000% после 25 дней







3000% - 5000% после 60 дней





Мин.депозит:1$

Мин.вывод:0.01$

Платежные системы:Payeer,Advcash, Perfect Money, Bitcoin

Pеферальная программа:10%/7%/1%

Тип выплат:инстант

Работает онлайн поддержка



Name Server: DNS1.REGISTRAR-SERVERS.COM

Name Server: DNS2.REGISTRAR-SERVERS.COM

Ознакомиться с проектом





Тема создана для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям.

Вся ответственность за сохранность ваших денег лежит только на вас.

Я не несу ответственности за ваши решения!



мой вклад 150$



ОПЕРАЦИЯ №441764557

close

Дата операции: 10 Дек 2017 17:12

ID операции: 441764557

Тип операции: перевод

Магазин: crypto-assured.com

Статус: выполнен

Сумма списания: 150.00 $

Сумма получения: 150.00 $



Описание счета: Deposit to crypto-assured.com User BitcoinHyip

Номер счета в магазине: LEUPA2UHY21MNSJMCQM0AW41GH95B9VD

добавлено через 16 минут

добавили деп 30$



ОПЕРАЦИЯ №441779716

close

Дата операции: 10 Дек 2017 17:37

ID операции: 441779716

Тип операции: перевод

Магазин: crypto-assured.com

Статус: выполнен

Сумма списания: 30.00 $

Сумма получения: 30.00 $



Описание счета: Deposit to crypto-assured.com User BitcoinHyip

