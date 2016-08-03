CRYPTOASSURED LTD-crypto-assured.com - HYIP с почасовыми планами | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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CRYPTOASSURED LTD-crypto-assured.com

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и имеют основные планы с почасовыми выплатами.
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Старый Сегодня, 18:21
#1
Любитель
 
Имя: Valdemar
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 14.04.2017
Сообщений: 192
Благодарностей: 32
УГ: 120
КП: 0.000
CRYPTOASSURED LTD-crypto-assured.com

я не админ/создатель проекта.
тема не является призывом к каким либо действиям и создана в целях ознакомления.
старт проекта: 10.12.2017






О ПРОЕКТЕ


Цитата:
Инвестиционный центр Apex был создан в 2010 году и является зарегистрированной в Великобритании компанией. С тех пор мы торгуем, инвестируем, торгуем и платим нашим инвесторам. Наше основное внимание уделяется крупнейшим инвестиционным рынкам в иностранной валюте (forex) и растущему спросу Cryptocurrencies. Инвестиционный центр Apex также увеличивает свои инвестиции в криптотермины в виде биткойнов. Компания работает круглосуточно на круглосуточной основе.

У нас в Apex Investment Center есть хорошо налаженные инвестиции на рынке недвижимости и роскошные автомобили. Рынок недвижимости в настоящее время проходит этап коррекции и представит множество новых возможностей для инвестиций. Здесь, в Apex, мы делаем транзакции в криптовалюте, а не в наличных или банковских карточках. Мы являемся полностью зарегистрированным веб-сайтом в Великобритании и ведем бизнес с 2010 года.

Тарифные планы:


8,75% - 10% Почасовой за 12 часов


3,75% - 5% Почасовой за 30 часов


195% - 350% после 5 дней


450% - 800% после 10 дней ЧАСОВ


850% - 2000% после 25 дней



3000% - 5000% после 60 дней


Мин.депозит:1$
Мин.вывод:0.01$
Платежные системы:Payeer,Advcash, Perfect Money, Bitcoin
Pеферальная программа:10%/7%/1%
Тип выплат:инстант
Работает онлайн поддержка

Официальная компания!


Domain Status: clientTransferProhibited https://icann.org/epp#clientTransferProhibited
Name Server: DNS1.REGISTRAR-SERVERS.COM
Name Server: DNS2.REGISTRAR-SERVERS.COM
DNSSEC: unsigned


Ознакомиться с проектом


Тема создана для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям.
Вся ответственность за сохранность ваших денег лежит только на вас.
Я не несу ответственности за ваши решения!


мой вклад 150$

ОПЕРАЦИЯ №441764557
close
Дата операции: 10 Дек 2017 17:12
ID операции: 441764557
Тип операции: перевод
Магазин: crypto-assured.com
Статус: выполнен
Сумма списания: 150.00 $
Сумма получения: 150.00 $

Описание счета: Deposit to crypto-assured.com User BitcoinHyip
Номер счета в магазине: LEUPA2UHY21MNSJMCQM0AW41GH95B9VD

добавлено через 16 минут
добавили деп 30$

ОПЕРАЦИЯ №441779716
close
Дата операции: 10 Дек 2017 17:37
ID операции: 441779716
Тип операции: перевод
Магазин: crypto-assured.com
Статус: выполнен
Сумма списания: 30.00 $
Сумма получения: 30.00 $

Описание счета: Deposit to crypto-assured.com User BitcoinHyip
Номер счета в магазине: TY72UKOWZNGTLJT4ED6H1007NLT6W1IG
__________________
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Последний раз редактировалось s1977; Сегодня в 18:37. Причина: Добавлено сообщение
s1977 вне форума  
Старый Сегодня, 19:05
#2
Любитель
 
Пол: Мужской
Адрес: Украина
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 03.08.2016
Сообщений: 277
Благодарностей: 1,234
УГ: 10
КП: 0.000
подарки
Re: CRYPTOASSURED LTD-crypto-assured.com
Цитата:
Сообщение от s1977 Посмотреть сообщение
мой вклад 150$

добавили деп 30$


ТС, вы уверены, что сделали 2 депа именно на 180 у.е.?




.
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Последний раз редактировалось HYIP-Killer2016; Сегодня в 19:08.
HYIP-Killer2016 на форуме  
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