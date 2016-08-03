CRYPTOASSURED LTD-crypto-assured.com - HYIP с почасовыми планами | MMGP

я не админ/создатель проекта.
тема не является призывом к каким либо действиям и создана в целях ознакомления.
старт проекта: 10.12.2017
О ПРОЕКТЕ
Цитата:
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Инвестиционный центр Apex был создан в 2010 году и является зарегистрированной в Великобритании компанией. С тех пор мы торгуем, инвестируем, торгуем и платим нашим инвесторам. Наше основное внимание уделяется крупнейшим инвестиционным рынкам в иностранной валюте (forex) и растущему спросу Cryptocurrencies. Инвестиционный центр Apex также увеличивает свои инвестиции в криптотермины в виде биткойнов. Компания работает круглосуточно на круглосуточной основе.
У нас в Apex Investment Center есть хорошо налаженные инвестиции на рынке недвижимости и роскошные автомобили. Рынок недвижимости в настоящее время проходит этап коррекции и представит множество новых возможностей для инвестиций. Здесь, в Apex, мы делаем транзакции в криптовалюте, а не в наличных или банковских карточках. Мы являемся полностью зарегистрированным веб-сайтом в Великобритании и ведем бизнес с 2010 года.
Тарифные планы:
8,75% - 10% Почасовой за 12 часов
3,75% - 5% Почасовой за 30 часов
195% - 350% после 5 дней
450% - 800% после 10 дней ЧАСОВ
850% - 2000% после 25 дней
3000% - 5000% после 60 дней
Мин.депозит:1$
Мин.вывод:0.01$
Платежные системы:Payeer,Advcash, Perfect Money, Bitcoin
Pеферальная программа:10%/7%/1%
Тип выплат:инстант
Работает онлайн поддержка
Официальная компания!
Ознакомиться с проектом
Тема создана для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям.
Вся ответственность за сохранность ваших денег лежит только на вас.
Я не несу ответственности за ваши решения!
мой вклад 150$
добавлено через 16 минут
ОПЕРАЦИЯ №441764557
close
Дата операции: 10 Дек 2017 17:12
ID операции: 441764557
Тип операции: перевод
Магазин: crypto-assured.com
Статус: выполнен
Сумма списания: 150.00 $
Сумма получения: 150.00 $
Описание счета: Deposit to crypto-assured.com User BitcoinHyip
Номер счета в магазине: LEUPA2UHY21MNSJMCQM0AW41GH95B9VD
добавили деп 30$
ОПЕРАЦИЯ №441779716
close
Дата операции: 10 Дек 2017 17:37
ID операции: 441779716
Тип операции: перевод
Магазин: crypto-assured.com
Статус: выполнен
Сумма списания: 30.00 $
Сумма получения: 30.00 $
Описание счета: Deposit to crypto-assured.com User BitcoinHyip
Номер счета в магазине: TY72UKOWZNGTLJT4ED6H1007NLT6W1IG