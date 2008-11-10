WannaPay - wannapay.me - МЛМ-игры | MMGP

Админ проекта может быть всем известен, но доказательств нет.
Старт:
Может Овод, может нет, я храню молчания обет
10.12.2017
Каждый игрок в Hyip проекты боится того, что в один прекрасный момент, на пике, админ закроет проект и сбежит со всеми деньгами. Это в принципе одна из основных причин хитрана.
А что если исключить полностью возможность искусственного закрытия проекта? Думаете это невозможно?
В большинстве случаев я бы с вами согласился, но не в проекте WannaPay!
Проект создан в виде игры, но игры обучающей работать в команде и слажено. Исключается искусственное закрытие игры со стороны администрации. Если проект имеет инвесторов, значит есть окупаемость содержания и прибыль его создателям, следовательно закрываться нет никакого смысла.
Только от вас зависит как долго будет работать проект, только вы решаете по какой стратегии работать и как долго вы сможете получать прибыль.
Выбрали хитран? - Значит игра будет короткой.
Выбрали реинвест? - Значит вы и ваши коллеги будете получать прибыль так долго сколько пожелает народ.
Маркетинг проекта
Проект построен в виде шара. Если идут инвестиции - значит шар растёт.
Если депозиты выводят - значит шар сдувается.
Пока количество очков в шаре больше нуля – игрокам начисляются проценты по вкладам и обрабатываются заявки на вывод.
Как только количество очков воздуха достигло нулевой отметки – начисление процентов останавливается, новые заявки на вывод и ввод не принимаются.
Игра замораживается на 24 часа и публикуется полный лог игры, чтобы родина узнала своих героев которые загубили раунд или наоборот пытались его спасти из последних сил.
Поэтому так важно постоянно реинвестировать, поэтому важно исключить стратегию хитрана. Ну а кто будет хитранить - о вас узнает весь мир и вы будете опозорены!
Шар надувается когда
+1 очко
шару за каждый 1 доллар от инвестиции.
Ваш депозит 100$? Шар накачивается на +100 очков
+1.25 очка
за реинвест каждого 1 доллара
Спустя 24 часа вы сделали реинвест 100$, шар надулся на 125 очков
Шар сдувается когда
-1.75 очка
за каждый доллар при экстренном закрытие депозита
Вы экстренно закрыли депозит в размере 100$, шар уменьшился на 175 очков.
-1.5 очка
за каждый доллар при обычном закрытии депозита спустя 24 часа
Вы закрыли депозит в размере 100$ обычном режиме, шар уменьшился на 150 очков.
-2% и 10 очков
- это автоматическое сдувание шара, которое происходит каждый час.
Это комиссия администрации проекта на обслуживание проекта.
Цитата:
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Как вы понимаете, после начала игры, вы инвестируете, шар надувается. Вы выводите депозит + прибыль, шар сдувается. Как только на главной странице шар будет иметь 0 очков, раунд завершается.
Спустя 24 часа, шар снова становится доступным для инвестирования и начинается следующий раунд. И так, до бесконечности.
Вам будут даны все логи прошлого раунда, вы сможете работать командой, можете сами управлять размерами шара и получать прибыль так долго, как захотите именно вы, а не админ проекта!
О депозитах
Минимальная инвестиция: 10$
Максимальная инвестиция: 10 000$
Можно иметь неограниченное количество инвестиций. Каждый депозит будет иметь свой таймер.
О процентах
Проценты начисляются спустя 24 часа после вашего депозита.
Но они доступны для вывода только вместе с вашим депозитом.
Начисления: Каждый час
Процент: 2.5% в сутки
Если вы пошли на реинвест спустя сутки, вам будет начислено уже +5% за сутки. Ваш доход составит +7.5% за 2 дня.
Проценты не реинвестируются, не добавляются к депозиту.
О закрытии депозита
После создания депозита вам будут доступны 3 кнопки (не запутайтесь!) – экстренное закрытие инвестиции, обычное закрытие инвестиции, реинвест на следующий день.
Экстренный
- Закрытие в любой момент времени, с автоматической установкой средств на вывод, в этом случае вы теряете 50% всего заработанного по этой инвестиции профита.
По регламенту
- Через 24 часа после создания депозита у вас открывается функция закрытия по регламенту, в этом случае вы закрываете инвестицию и автоматически ставите средства на вывод. Штраф не взимается – вы получаете тело и весь полученный по инвестиции доход.
После прохода 24 часа вам даётся ровно 1 час на принятие решения, сделать реинвест или вывести средства. Если за 1 час вы не принимаете решения, система автоматически за вас делает реинвест.
Моя личная рекомендация по стратегии
Не стоит хитранить проект. Если вы хотите ежедневно выводить прибыль, то можете закрыть депозит, получить профит, получить РефБэк, от меня, другого блогера или ещё кого то.
Но потом сразу реинвестировать, дабы шар подкачать очками.
Именно так, сплочённо, мы можем держать один раунд достаточно долго и получать постоянный профит. Только от нас зависит как долго это будет происходить.
Если выберем стратегию хитрана, то раунды будут очень короткими, а потери большими и частыми.
Выплаты:
Ручные (до 24 часов)
Все заявки на вывод что были сделаны до закрытия раунда (то есть до того, как шар сдулся), будут проведены согласно регламента.
Платёжные системы:
PerfectMoney, AdvCash, Payeer
Партнерская программа:
Рефералка платится только тогда, когда ваш реферал получил прибыль.
То есть если ваш реферал проиграл в раунде, его депозит сгорел полностью или частично, вы не получаете реферальные. Вы получаете реферальное вознаграждение, только если реферал успел закрыть депозит и получил какой то профит.
Реферальное вознаграждение ставится на вывод автоматически, сразу после того, как ваш реферал получил прибыль.
20% от заработка реферала 1го уровня
10% от заработака реферала 2го уровня
5% от заработка реферала 3го уровня
Техническая сторона проекта
Проект имеет самописный скрипт
Уникальный дизайн в трёх локализациях: Русский, Пиратский русский и Английский
От Ddos атак проект защищает Ddos-Guard
SSL шифрование данных предоставляет компания Comodo до 9 августа 2018 года.
После регистрации приходит письмо на почту. Мне попало в категорию Промо.
Переходите по ссылке и завершаете регистрацию, после чего вас перенаправляет в ЛК.
Контакты
Почта админа: support@wannapay.me
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