OSMIUM - osmium.center - HYIP от 16% до 60% в месяц | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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OSMIUM - osmium.center

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 16% до 60% в месяц по минимальному плану.
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 15:21
#1
Премиум
Премиум
 
Аватар Naale
 
Пол: Мужской
Регистрация: 14.04.2008
Сообщений: 47,308
Благодарностей: 3,013
Записей в блоге: 1
УГ: 30
КП: 0.068
подарки
награды Ветеран MMGP.RU 
OSMIUM - osmium.center
Я не админ!

Старт 2017-12-10



Принимает:BTC,Payeer,​PerfectMoney,AdvCash

Новый проект:OSMIUM LTD

Планы nvestment: 15% ежедневно на 10 рабочих дней

Минимальный вклад $5

Рефские до Two уровня: 5% - 3%

Вывод типа Мгновенно

SSL зашита от Comodo CA Limited

Пользовательский скрипт

DDoS зашита от GeniusGuard

Перевод с Google:

Цитата:
OSMIUM.CENTER - инвестиционная платформа нового поколения. Наша платформа подойдет абсолютно любому, даже начинающему инвестору! Высокие доходы, короткие сроки и мгновенные круглосуточные платежи направлены на полное удовлетворение финансовых потребностей инвесторов по всему миру. Вы получите 15% от суммы вашего депозита ежедневно в течение 10 рабочих дней! В этом случае вы можете снимать средства даже по выходным. Всего 10 рабочих дней, и вы получите 50% чистой прибыли от суммы ваших инвестиций. Депозит включен в начисления.
+ Информация о компании

Цитата:
+Address: 88 Wood Street, London, United Kingdom, EC2V 7RS
+ UK Register Company​:#11073849
+ Email: support@osmium.center
Инвестиционные планы:

Цитата:

+Whois Info:

Цитата:
Registrar:
NameCheap, Inc.
Registration Date:
2017-11-17
Expiration Date:
2018-11-17
Updated Date:
2017-11-22
Status:
clientTransferProhibited
Name Servers:
ns2.easy-geo-dns.com
ns4.easy-geo-dns.com
ns3.easy-geo-dns.com
ns1.easy-geo-dns.com
Мой вклад:

Цитата:

Perfect Money® payment complete
Batch # 197923842
Paid from accont: U1991047 (TERRY MARLING LAWSON)
Paid to account: U15678875 (OSMIUM LTD)
Amount: 240 USD
Memo: Make 240 USD Deposit ref. # 16
__________________
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www.invest-tracing.com
Предлагаю 120% RC вернуться к жизни давно
Naale на форуме  
Старый Сегодня, 16:19
#2
Топ Мастер
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: в реальности
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 24.09.2012
Сообщений: 22,408
Благодарностей: 11,524
УГ: 20
КП: 0.602
подарки
награды Нострадамус 
Re: OSMIUM - osmium.center
Увидев план, очень хочется пованговать.
Но вместо этого задам резонный вопрос:"Какого???"
Какого он делает в этом раделе? Если он выхлопа делает 300% по месяцу.
__________________
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cotzp на форуме  
Старый Сегодня, 16:25
#3
Профессионал
 
Имя: Александр
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 25.11.2016
Сообщений: 2,517
Благодарностей: 358
УГ: 10
КП: 0.000
Re: OSMIUM - osmium.center
тс китаец, ему пофиг)
__________________
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Old Seaman на форуме  
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