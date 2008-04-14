OSMIUM - osmium.center - HYIP от 16% до 60% в месяц | MMGP

Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 16% до 60% в месяц по минимальному плану.
При поддержке
Сегодня, 16:31
Сегодня, 15:21
#
1
Премиум
Пол: Мужской
Регистрация: 14.04.2008
Сообщений: 47,308
Благодарностей: 3,013
УГ: 30
подарки
награды
OSMIUM - osmium.center
Я не админ
!
Старт 2017-12-10
Принимает
:BTC,Payeer,PerfectMoney,AdvCash
Новый проект
:
OSMIUM LTD Планы nvestment
:
15% ежедневно на 10 рабочих дней Минимальный вклад
$5
Рефские до
Two уровня: 5% - 3%
Вывод типа
Мгновенно SSL зашита от
Comodo CA Limited
Пользовательский скрипт
DDoS зашита от
GeniusGuard
Перевод с Google:
Цитата:
- инвестиционная платформа нового поколения. Наша платформа подойдет абсолютно любому, даже начинающему инвестору! Высокие доходы, короткие сроки и мгновенные круглосуточные платежи направлены на полное удовлетворение финансовых потребностей инвесторов по всему миру. Вы получите 15% от суммы вашего депозита ежедневно в течение 10 рабочих дней! В этом случае вы можете снимать средства даже по выходным. Всего 10 рабочих дней, и вы получите 50% чистой прибыли от суммы ваших инвестиций. Депозит включен в начисления.
OSMIUM.CENTER
+
Информация о компании
Инвестиционные планы
:
+Whois Info
:
Цитата:
Registrar:
NameCheap, Inc.
Registration Date:
2017-11-17
Expiration Date:
2018-11-17
Updated Date:
2017-11-22
Status:
clientTransferProhibited
Name Servers:
ns2.easy-geo-dns.com
ns4.easy-geo-dns.com
ns3.easy-geo-dns.com
ns1.easy-geo-dns.com
Мой вклад:
Цитата:
Perfect Money® payment complete
Batch # 197923842
Paid from accont: U1991047 (TERRY MARLING LAWSON)
Paid to account: U15678875 (OSMIUM LTD)
Amount: 240 USD
Memo: Make 240 USD Deposit ref. # 16
Сегодня, 16:19
#
2
Топ Мастер
Имя:
Сергей
Пол: Мужской
Адрес: в реальности
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 24.09.2012
Сообщений: 22,408
Благодарностей: 11,524
УГ: 20
подарки
награды
Re: OSMIUM - osmium.center
Увидев план, очень хочется пованговать.
Но вместо этого задам резонный вопрос:"Какого???"
Какого он делает в этом раделе?
Если он выхлопа делает 300% по месяцу.
Сегодня, 16:25
#
3
Профессионал
Имя:
Александр
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 25.11.2016
Сообщений: 2,517
Благодарностей: 358
УГ: 10
Re: OSMIUM - osmium.center
тс китаец, ему пофиг)
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Сегодня, 16:31