«Тинькофф банк» создал игру, где нужно сражаться с пришельцами в виду других банков! - Новости в мире финансов и инвестиций | MMGP
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«Тинькофф банк» создал игру, где нужно сражаться с пришельцами в виду других банков!

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«Тинькофф банк» создал игру, где нужно сражаться с пришельцами в виду других банков!

Доброго времени, друзья!

Что 1-го декабря 2017 года «Тинькофф банк» представил пользователям интернета игру под названием Tinkoff All Airlines Strikers. Где банк предлагает пользователям сокрушить вражеский флот, совместно с «Звездой смерти» и получить за 15 тыс миль на карту All Airlines, которые можно потратить на путешествие в любую страну. В конце игры пользователи могут делиться своими результатами в «ВКонтакте» или Facebook, а также сразу оформить карту банка Тинькофф Банка.


Задача рекламной кампании — повышение узнаваемости бренда. Банк распространяет игру через соц-сети и рассылку по клиентских базах. Более того по словам представителей компании, концепция космо-аркады выбрана, чтобы привязать тематику полетов с интерфейсом игры.

Мы посвятили данный проект одному из флагманских продуктов нашего банка — карте для всех путешественников - All Airlines. Нам был важен охват широкой аудитории, поэтому мы и решили воспользоваться форматом старой-доброй космо-стрелялки. Также мы учли все технические требования и сделали так, что бы в нашу игру было удобно играть на смартфонах. - представитель «Тинькофф банка»

Разработка игры

Игра создана в сотрудничестве с коммуникационным агентством «Пикчер», которое разработало для Tinkoff Strikers геймдизайн, графику, саунд-дизайн и код.

Геймификация — это интересный формат для взаимодействия с брендом, потому что пользователям нравится получать что-то полезное за успехи в игре. Артем Крашенинников представитель «Пикчер»


Над игрой работала команда из девяти сотрудников, представленных со стороны банка и агентства. От агентства проектом занимались менеджер, художник, композитор и программист. Разработка игры заняла полтора месяца.


По словам представителей агентства, сложнее всего было обеспечить бесперебойную работу игры на компьютере и мобильных устройствах одновременно: «Перед нами стояла задача минимизировать разницу в сложности прохождения. Так как две версии разрабатывались параллельно, мы делали элементы удобными для восприятия как со смартфона, так и с компьютера».


Реакция пользователей

Бывший сотрудник BBDO и РА «Восход» Александр Доброкотов заметил, что враги в игре напоминают элементы фирменных стилей других банков: «Альфа-банка», ВТБ, «Рокетбанка», «Открытия» и других. Интерпретации Доброкотова прокомментировал основатель «Рокетбанка» Кирилл Родин. Представители других банков не отреагировали на публикацию.

Один из игроков заметил, что иконки пришельцев в игре напоминают элементы фирменных стилей других банков: «Альфа-банка», ВТБ, «Рокетбанка», «Открытия» и других.


По данным представителей агентства, в социальных сетях игрой поделились 6 тысяч раз: 3,4 тысячи во «ВКонтакте» и 2,6 тысяч в Facebook.


По словам представителей банка, к 8 декабря в игре приняли участие более 55 тысяч пользователей. Количество сеансов составило около 67 тысяч.

Анонс победителей состоится 15 декабря.

Пользователи тепло приняли Tinkoff Strikers в социальных сетях, поэтому и другие игровые проекты получили зеленый свет — скоро мы запустим новую игру. Точной даты пока нет, о запуске сообщим отдельно.
представитель банка


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Последний раз редактировалось Prosvetlenniy; Сегодня в 14:55.
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