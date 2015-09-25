USDJPY - zaharik1404 | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Здравствуйте, в этой теме хочу вести аналитические прогнозы по данной паре, буду рад обсуждению.
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