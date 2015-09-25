EURUSD - zaharik1404 | MMGP

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EURUSD
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"Геометрия профита" - авторский блог пользователя zaharik1404
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EURUSD
Здравствуйте, в этой теме хочу вести аналитические прогнозы по данной паре, буду рад обсуждению.
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