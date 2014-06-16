Почта Японии начинает торговать японскими товарами и продуктами в отделениях Почты РФ - Новости в мире финансов и инвестиций | MMGP
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Почта Японии начинает торговать японскими товарами и продуктами в отделениях Почты РФ

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Почта Японии начинает торговать японскими товарами и продуктами в отделениях Почты РФ


"РГ" пишет, что скоро в больших почтовых отделениях России должна стартовать продажа товаров из страны Восходящего Солнца, то есть Японии. Вероятней, всего это еще бывший руководитель "Почты России" г-н Страшнов (который, к слову, недавно с успехом устроился на новую работу в Швейцарии) заключил такой договор со своим японским коллегой и тесты по нему в стране уже начались.

Японцы хотят продавать через наши большие отделения "Почты России" свои продукты питания, товары бытовой химии, разные косметические наборы, сувенирную продукцию, а также канцелярские принадлежности. Весь перечисленный ассортимент уже согласован и утвержден с российской стороны.

Сообщается, что в Воронеже такой пилотный проект был довольно успешно опробован уже даже в этом году. А на днях, в торжественной обстановке, и в присутствии нескольких японских дипработников и руководителя "Почты Японии" г-на Асами, такой японский "уголок" был открыт и на Моспочтамте. Следующим городом в графике открытия "уголков" стоит Владивосток - там тоже скоро почтовики порадуют местных жителей японскими товарами.

Пока, как уже сказано выше, запускаются первые пилотные "уголки", но если объем продаж через них будет на приличном уровне, то такие мини-магазины от японцев вскоре должны будут открыться и в других российских городах в крупных отделениях "Почты России".

И по словам Инессы Галактионовой, которая заведует направлением почтового бизнеса в головном офисе "Почты России": "Опыт наших воронежских коллег показал нам, что россияне верят в японское качество товаров и продуктов, вот поэтому я уверена, что и москвичи по достоинству оценят японские товары, которые будет поставлять нам наши партнеры".

Окончательное решение по запуску японских "уголков" в регионах России будет принято уже после эксперимента с продажей таких товаров именно в Москве.

Специально для mmgp.ru

https://text.ru/antiplagiat/5a2c5c7a15436
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