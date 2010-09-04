Все версии Windows уязвимы к новому типу атак - Новости технологий и интернета | MMGP

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Все версии Windows уязвимы к новому типу атак

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Все версии Windows уязвимы к новому типу атак

Во время выступления на конференции Black Hat Europe 2017 специалисты по безопасности из компании enSilo рассказали о новом типе атак для персональных компьютеров, получившем название Process Doppelgänging. С помощью вышеупомянутого метода злоумышленники могут обойти практически все популярные антивирусы и получить данные к пользователям всех версий операционной системы Windows.

С помощью Process Doppelgänging сотрудникам enSilo удалось обойти защиту антивирусов «Лаборатории Касперского», Bitdefender, ESET, Symantec, McAfee, Windows Defender, AVG, Avast, Qihoo 360, Panda и Volatility (используется киберкриминалистами) на компьютерах с Windows 10, 8.1 и 7 SP1.


Process Doppelgänging напоминает известную атаку Process Hollowing. В её основе лежит создание нового легитимного процесса и последующая подмена безопасного кода вредоносным. Но метод Process Hollowing уже давно изучен, поэтому большинство антивирусов способны его обнаружить. В enSilo модифицировали атаку, чтобы её было сложнее выявить. Process Doppelgänging использует транзакции NTFS для изменения легитимных файлов и выполнения вредоносного кода. Последний даже не попадает на накопитель компьютера, а значит и обнаружить его крайне сложно.


В ходе эксперимента с помощью Process Doppelgänging специалисты enSilo запустили популярную утилиту для восстановления и кражи паролей Mimikatz. Правда, для атаки злоумышленникам необходимо знать немало подробностей о работе и создании процессов, так что о массовой проблеме пока речь не идёт. Плохая новость заключается в том, что патчами защитить систему от этой уязвимости невозможно, так как она использует фундаментальные механизмы и функции работы Windows.

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