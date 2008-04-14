HashKaby - hashkaby.com - HYIP от 61% в месяц | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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HashKaby - hashkaby.com

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 22:30
#1
Премиум
Премиум
 
Аватар Naale
 
Пол: Мужской
Регистрация: 14.04.2008
Сообщений: 47,284
Благодарностей: 3,013
Записей в блоге: 1
УГ: 30
КП: 0.068
подарки
награды Ветеран MMGP.RU 
HashKaby - hashkaby.com
Я не админ!

Старт 2017-12-10



Принимает: BitCoin

Новый проект:HashKaby

Планы nvestment: 5% - 10% - 15% ежедневно Forever

Минимальный вклад 0.001 BitCoin

Рефские до 5%

Вывод типа Мгновенно

SSL зашита от Comodo CA Limited

Лицензионный скрипт GoldCoders

DDoS зашита от GeniusGuard

Перевод с Google:

Цитата:
Добро пожаловать в HashKaby.biz!

Добро пожаловать на сайт HashKaby Limited! Если вы окажетесь здесь, вы определенно ищете надежные и выгодные инвестиции. Да, вы просто в нужном месте! Наша компания предлагает управление трастовыми активами самого высокого качества на основе обмена иностранной валюты и прибыльной торговли через биржи «Биткойн». Нет другого мирового финансового рынка, который может гарантировать ежедневную способность генерировать постоянную прибыль при больших колебаниях цен на биткойн. Предлагаемые условия для укрепления сотрудничества будут приниматься всеми, кто использует криптовалютность и знает о своих фантастических перспективах. Ваш депозит работает на постоянной основе и ежедневно получает прибыль с возможностью мгновенно снимать прибыль. Присоединяйтесь к нашей компании сегодня и начните получать высокую прибыль!
Инвестиционные планы:

Цитата:
базовый план
5% в день
навсегда

Минимальные инвестиции0.001 BTC

Максимальный объем инвестиций0.09 BTC

элитный план
10% в день
навсегда

Минимальные инвестиции0.1 BTC

Максимальные инвестиции0.49 BTC

vip-план
15% в день
навсегда

Минимальные инвестиции0.5 BTC

Максимальный объем инвестиций1 BTC

+Whois Info:

Цитата:
Registrar:
NameCheap Inc.
Registration Date:
2017-11-27
Expiration Date:
2018-11-27
Updated Date:
2017-11-28
Status:
clientTransferProhibited
Name Servers:
ns1.easy-geo-dns.com
ns2.easy-geo-dns.com
ns3.easy-geo-dns.com
ns4.easy-geo-dns.com
Мой вклад:

Цитата:
Bitcoin Address Addresses are identifiers which you use to send bitcoins to another person.
Summary
Address 1BmZcnDdPbQhK2WKnxegMDpaDYArTDuJhb
Hash 160 761ec990c1b8dafb9fd264b9ec8a0b7b533b09d3
Tools Related Tags - Unspent Outputs
Transactions
No. Transactions 1
Total Received 0.017 BTC
Final Balance 0.017 BTC
__________________
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Предлагаю 120% RC вернуться к жизни давно
Naale вне форума  
Старый Сегодня, 23:11
#2
Топ Мастер
 
Пол: Женский
Регистрация: 06.08.2010
Сообщений: 41,955
Благодарностей: 1,805
УГ: 33
КП: 0.002
Re: HashKaby - hashkaby.com
Мой вклад:
Цитата:
0.0145 BTC
https://blockchain.info/tx/b3fb658a1...b55b313e0c3ed4
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Старый Сегодня, 23:38
#3
Топ Мастер
 
Имя: Владимир
Пол: Мужской
Адрес: Харьков
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 02.06.2010
Сообщений: 27,554
Благодарностей: 13,386
УГ: 39
КП: 0.336
подарки
награды Нострадамус Волшебный горшочек 
Re: HashKaby - hashkaby.com
нихреновый переход доходности, тут за лохов игроков держут.... даст безубыток только если три калеки играть будут
__________________
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Vovan356 на форуме  
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