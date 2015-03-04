Самым дорогим брендом оказался Google - Горячие новости | MMGP

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Самым дорогим брендом оказался Google

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Самым дорогим брендом оказался Google


По версии крупной аналитической компании Millward Brown, бренд американской корпорации Google стал самым дорогим в мире.
Бренд интернет-поисковика Google обошел по стоимости бренд производителя iPhone, iPad и Mac, компании Apple. Об этом сообщает AFP со ссылкой на свежий отчет 100 Top BrandZ глобального исследовательского агентства Millward Brown.

Его стоимость в этом году составила 158,8 млрд долларов. За год его цена увеличилась на 40%. Компании, которая в 2013 году занимала второе место, удалось оттеснить с лидирующей позиции компанию Apple, которая в этом году заработала 147,8 млрд долларов. По сравнению с прошлым годом корпорация, создающая «яблочные» гаджеты, потеряла 20%. Третье место досталось компании IBM, стоимость которой в этом году потеряла 4% и составила 107,5 млрд долларов.

Существенный скачок в этом году сделал Microsoft. Его цена возросла на 29%, выведя его с 7-го на 4-е место рейтинга. Стоимость компании в 2014 году — 90,1 млрд долларов. Еще более существенные скачки в рейтинге совершили международная платежная система Visa и ритейлер Amazon. Обе компании прибавили в этом году по 41%. Visa, стоимость которой на сегодняшний день составляет 79,1 млрд долларов, поднялась в рейтинге с 9-го на 7-е место. Amazon, цена которого, по мнению аналитиков, составляет 64,2 млрд долларов, сменил 14-ю позицию рейтинга на 10-ю.

В середине марта корпорацию Google специалисты компании HeadHunter назвали лучшим работодателем России. ИТ-компания Google второй раз становится лучшей компанией года для работы в России. На втором и третьем месте рейтинга за 2014 год расположились производитель косметики Mary Kay и российский оператор мобильной связи МТС, - передает деловой портал Bfm.ru.

источник
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