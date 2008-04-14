BitcMade - bitcmade.com - HYIP от 61% в месяц | MMGP

Планы nvestment: 104% - 150% после 1 дня, 113% - 300% через 3 дня, 200% - 2000% через 20 дней, 1000% - 10000% после 50 дней
Минимальный вклад 0.002 BitCoin
Рефские до 3 уровня: 7% - 2% -1%
Вывод типаМгновенно
SSL зашита от Comodo CA Limited
Лицензионный скрипт GoldCoders
DDoS зашита от OVH HOSTING
Перевод с Google:
Цитата:
О нас.
Общая тенденция к стабильному (и существенному!) Повышению скорости легко прослеживается: он купил 10 000 биткойнов всего за 25 долларов после их появления на валютной бирже, сегодня имеет состояние в 142 000 000 долларов. Это беспрецедентная огромная прибыль за историю инвестиционного рынка с точки зрения долгосрочных перспектив! Но криптовалютный рынок позволяет нам работать с меньшим временем, зарабатывая на краткосрочных инвестициях. Криптовалюта не может быть обменена в банковских учреждениях как обычные векселя или напрямую вывести счета биткойнов в традиционную валюту. Предприниматели, использующие криптовалюту для расчетов между собой, постоянно должны обменивать их на традиционный и делать обратный обмен.
+ Информация о компании
Цитата:
+Address: 47 Julia Gardens, Barking, IG11 0UL, United Kingdom
+ UK Register Company:11096233
+ Company Phone: +445723483058
+ Email: admin@bitcmade.com
Инвестиционные планы:
Цитата:
150% после 1 дня
Платная сумма (Ƀ) Ежедневная прибыль (%)
План 1 Ƀ0.00200000 - Ƀ0.01999999 104.00
План 2 Ƀ0.02000000 - Ƀ0.04999999 105.00
План 3 Ƀ0.05000000 - Ƀ0.14999999 106,00
План 4 Ƀ0.15000000 - Ƀ0.49999999 108.00
План 5 Ƀ0.50000000 - Ƀ0.99999999 115.00
План 6 Ƀ1.00000000 - Ƀ14.99999999 130,00
План 7 Ƀ15.00000000 - Ƀ50.00000000 150.00
300% через 3 дня
Планируемая сумма (Ƀ) Прибыль (%)
План 1 Ƀ0.00200000 - Ƀ0.01999999 113.00
План 2 Ƀ0.02000000 - Ƀ0.04999999 116.00
План 3 Ƀ0.05000000 - Ƀ0.14999999 119,00
План 4 Ƀ0.15000000 - Ƀ0.49999999 125.00
План 5 Ƀ0.50000000 - Ƀ0.99999999 150,00
План 6 Ƀ1.00000000 - Ƀ14.99999999 210,00
План 7 Ƀ15.00000000 - Ƀ50.00000000 300.00
2000% после 20 дней
Планируемая сумма (Ƀ) Прибыль (%)
План 1 Ƀ0.00200000 - Ƀ0.01999999 200.00
План 2 Ƀ0.02000000 - Ƀ0.04999999 300.00
План 3 Ƀ0.05000000 - Ƀ0.14999999 500,00
План 4 Ƀ0.15000000 - Ƀ0.49999999 750.00
План 5 Ƀ0.50000000 - Ƀ0.99999999 1000,00
План 6 Ƀ1.00000000 - Ƀ14.99999999 1500,00
План 7 Ƀ15.00000000 - Ƀ50.00000000 2000.00
10000% после 50 дней
Планируемая сумма (Ƀ) Прибыль (%)
План 1 Ƀ0.00200000 - Ƀ0.04999999 1000.00
План 2 Ƀ0.05000000 - Ƀ0.99999999 5000.00
План 3 Ƀ1.00000000 - Ƀ50.00000000 10000.00