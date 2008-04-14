BitcMade - bitcmade.com - HYIP от 61% в месяц | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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BitcMade - bitcmade.com

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 21:22
#1
Премиум
Премиум
 
Аватар Naale
 
Пол: Мужской
Регистрация: 14.04.2008
Сообщений: 47,282
Благодарностей: 3,013
Записей в блоге: 1
УГ: 30
КП: 0.068
подарки
награды Ветеран MMGP.RU 
BitcMade - bitcmade.com
Я не админ!

Старт 2017-12-10




Принимает:BitCoin

Новый проект:BitcMade

Планы nvestment: 104% - 150% после 1 дня, 113% - 300% через 3 дня, 200% - 2000% через 20 дней, 1000% - 10000% после 50 дней

Минимальный вклад 0.002 BitCoin

Рефские до 3 уровня: 7% - 2% -1%

Вывод типа Мгновенно

SSL зашита от Comodo CA Limited

Лицензионный скрипт GoldCoders

DDoS зашита от OVH HOSTING

Перевод с Google:

Цитата:
О нас.

Общая тенденция к стабильному (и существенному!) Повышению скорости легко прослеживается: он купил 10 000 биткойнов всего за 25 долларов после их появления на валютной бирже, сегодня имеет состояние в 142 000 000 долларов. Это беспрецедентная огромная прибыль за историю инвестиционного рынка с точки зрения долгосрочных перспектив! Но криптовалютный рынок позволяет нам работать с меньшим временем, зарабатывая на краткосрочных инвестициях. Криптовалюта не может быть обменена в банковских учреждениях как обычные векселя или напрямую вывести счета биткойнов в традиционную валюту. Предприниматели, использующие криптовалюту для расчетов между собой, постоянно должны обменивать их на традиционный и делать обратный обмен.
+ Информация о компании

Цитата:
+Address: 47 Julia Gardens, Barking, IG11 0UL, United Kingdom
+ UK Register Company​:11096233
+ Company​ Phone: +445723483058
+ Email: admin@bitcmade.com
Инвестиционные планы:

Цитата:
150% после 1 дня
Платная сумма (Ƀ) Ежедневная прибыль (%)
План 1 Ƀ0.00200000 - Ƀ0.01999999 104.00
План 2 Ƀ0.02000000 - Ƀ0.04999999 105.00
План 3 Ƀ0.05000000 - Ƀ0.14999999 106,00
План 4 Ƀ0.15000000 - Ƀ0.49999999 108.00
План 5 Ƀ0.50000000 - Ƀ0.99999999 115.00
План 6 Ƀ1.00000000 - Ƀ14.99999999 130,00
План 7 Ƀ15.00000000 - Ƀ50.00000000 150.00



300% через 3 дня
Планируемая сумма (Ƀ) Прибыль (%)
План 1 Ƀ0.00200000 - Ƀ0.01999999 113.00
План 2 Ƀ0.02000000 - Ƀ0.04999999 116.00
План 3 Ƀ0.05000000 - Ƀ0.14999999 119,00
План 4 Ƀ0.15000000 - Ƀ0.49999999 125.00
План 5 Ƀ0.50000000 - Ƀ0.99999999 150,00
План 6 Ƀ1.00000000 - Ƀ14.99999999 210,00
План 7 Ƀ15.00000000 - Ƀ50.00000000 300.00



2000% после 20 дней
Планируемая сумма (Ƀ) Прибыль (%)
План 1 Ƀ0.00200000 - Ƀ0.01999999 200.00
План 2 Ƀ0.02000000 - Ƀ0.04999999 300.00
План 3 Ƀ0.05000000 - Ƀ0.14999999 500,00
План 4 Ƀ0.15000000 - Ƀ0.49999999 750.00
План 5 Ƀ0.50000000 - Ƀ0.99999999 1000,00
План 6 Ƀ1.00000000 - Ƀ14.99999999 1500,00
План 7 Ƀ15.00000000 - Ƀ50.00000000 2000.00



10000% после 50 дней
Планируемая сумма (Ƀ) Прибыль (%)
План 1 Ƀ0.00200000 - Ƀ0.04999999 1000.00
План 2 Ƀ0.05000000 - Ƀ0.99999999 5000.00
План 3 Ƀ1.00000000 - Ƀ50.00000000 10000.00

+Whois Info:

Цитата:
Registrar:
eNom, Inc.
Registration Date:
2017-12-04
Expiration Date:
2018-12-04
Updated Date:
2017-12-05
Status:
clientTransferProhibited
Name Servers:
ns1.cover-dns.net
ns2.cover-dns.net
Мой вклад:

Цитата:
Transaction View information about a bitcoin transaction
87b93223dc331b38aede29f6c4ef89d91a78daccf74fb1023f ce69a02592a00c
1K5Q9YMMByrjdi54ArCHN6JV95fRhFDcQt (86.6712077 BTC - Output)
19nBa835asoQmUcxWc5RbzKrLU3G2XkxSG - (Spent) 86.55693234 BTC
1JPceEGr7JY4ETFZpy5TRtzqwzsmZ4pYnE - (Unspent) 0.08 BTC
39g6BqaDih74c6F1m5way39yKGXb4q12TJ - (Unspent) 0.0333 BTC
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Предлагаю 120% RC вернуться к жизни давно
Последний раз редактировалось Naale; Сегодня в 21:27.
Naale на форуме  
Старый Сегодня, 22:04
#2
Мастер
 
Пол: Мужской
Регистрация: 05.01.2015
Сообщений: 1,828
Благодарностей: 2,343
УГ: 5
КП: 0.220
подарки
Re: BitcMade - bitcmade.com
Цитата:
Сообщение от Naale Посмотреть сообщение
Старт 2017-12-10
Завтра стартует?
__________________
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"ПОМОГИ БЛИЖНЕМУ СВОЕМУ И ТЕБЕ ВОЗДАСТСЯ." ЭТИМ ДЕТЯМ НУЖНА ТВОЯ ПОМОЩЬ!
nimb на форуме  
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