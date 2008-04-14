OnixInvest - onixinvest.com - HYIP с почасовыми планами | MMGP

Планы nvestment: 110% - 150% в день (4,6-6,2% в час)
Минимальный вклад $1
Рефские до 5%
Вывод типаМгновенно
SSL зашита от Comodo CA Limited
Лицензионный скрипт GoldCoders
DDoS зашита от KoDods
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О компании
Onix Invest - инвестиционный сайт, который предоставляет инвестиционные продукты и услуги через личную онлайн-учетную запись и мобильную версию.
Onix Invest - это международный проект европейской Onix Invest Group, ведущей финансовой группы в Центральной и Восточной Европе. Onix Invest работает по лицензии Onix Invest Group и регулируется британским законодательством. Длительная история и успешная инвестиционная деятельность Onix Invest Group позволяют нам разрабатывать и внедрять инновационные решения для управления личными депозитами и финансами в одно касание.
Инвестиционные планы:
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Инвестиционные планы
суммы в час в день
$ 1 - $ 10 4.6% 110%
$ 11 - $ 33 4.8% 115%
$ 34 - $ 100 5.0% 120%
$ 101 - $ 333 5.2% 125%
$ 334 - $ 1,000 5.4% 130%
$ 1001 - $ 3,333 5,6% 135%
3 334 долл. США - 10 000 долл. США 5,8% 140%
$ 10 001 - $ 33 333 6,0% 145%
33 334 долл. США - 100 000 долл. США 6.2% 150%