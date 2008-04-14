OnixInvest - onixinvest.com - HYIP с почасовыми планами | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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OnixInvest - onixinvest.com

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и имеют основные планы с почасовыми выплатами.
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 20:08
#1
Премиум
Премиум
 
Аватар Naale
 
Пол: Мужской
Регистрация: 14.04.2008
Сообщений: 47,278
Благодарностей: 3,013
Записей в блоге: 1
УГ: 30
КП: 0.068
подарки
награды Ветеран MMGP.RU 
OnixInvest - onixinvest.com
Я не админ!

Старт 2017-12-09



Принимает:BTC,Payeer,​PerfectMoney,OkayPay,BankWire ...

Новый проект:Onix Invest

Планы nvestment: 110% - 150% в день (4,6-6,2% в час)

Минимальный вклад $1

Рефские до 5%

Вывод типа Мгновенно

SSL зашита от Comodo CA Limited

Лицензионный скрипт GoldCoders

DDoS зашита от KoDods

Перевод с Google:

Цитата:
О компании

Onix Invest - инвестиционный сайт, который предоставляет инвестиционные продукты и услуги через личную онлайн-учетную запись и мобильную версию.

Onix Invest - это международный проект европейской Onix Invest Group, ведущей финансовой группы в Центральной и Восточной Европе. Onix Invest работает по лицензии Onix Invest Group и регулируется британским законодательством. Длительная история и успешная инвестиционная деятельность Onix Invest Group позволяют нам разрабатывать и внедрять инновационные решения для управления личными депозитами и финансами в одно касание.
Инвестиционные планы:

Цитата:
Инвестиционные планы
суммы в час в день
$ 1 - $ 10 4.6% 110%
$ 11 - $ 33 4.8% 115%
$ 34 - $ 100 5.0% 120%
$ 101 - $ 333 5.2% 125%
$ 334 - $ 1,000 5.4% 130%
$ 1001 - $ 3,333 5,6% 135%
3 334 долл. США - 10 000 долл. США 5,8% 140%
$ 10 001 - $ 33 333 6,0% 145%
33 334 долл. США - 100 000 долл. США 6.2% 150%

+Whois Info:

Цитата:
Registrar:
Eranet International Limited
Registration Date:
2017-12-02
Expiration Date:
2018-12-01
Updated Date:
2017-12-02
Status:
clientTransferProhibited
Name Servers:
ns200.01isp.com
ns201.01isp.net
Мой вклад:

Цитата:
Perfect Money® payment complete
Batch # 197854347
Paid from accont: U1991047 (TERRY MARLING LAWSON)
Paid to account: U15709676 (OnixInvest)
Amount: 60.00 USD
Memo: Deposit to onixinvest.com User naale
__________________
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www.invest-tracing.com
Предлагаю 120% RC вернуться к жизни давно
Naale вне форума  
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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