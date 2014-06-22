Фьючерсы на Биткоин: как отреагирует рынок? - Pavel Grom | MMGP

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Фьючерсы на Биткоин: как отреагирует рынок?
Как известно, 11 и 18 декабря открывается новая страница в истории Биткоина- впервые криптовалюты выходят на реальные американские биржи. Как отреагирует на это рынок?
Самый распространенный прогноз- рынок сильно вырастет. И логика в этом есть - на рынок зайдут деньги институциональных инвесторов (фонды, банки и т.д). Возможно, так все и будет и к Новому году ждем Биткоин по 25К.
Но на рынках часто бывает так, что самый очевидный вариант не происходит. Я бы даже сказал,что чаще бывает так,что самый очевидный вариант не срабатывает. Когда все покупают-продавай, когда все продают- покупай - в основном это правило работает и на крипте.
Все ждут роста Биткоина в связи с запуском фьючерсов. Почему может произойти наоборот?
1.Фьючерсы- это инструмент, который позволяет извлечь прибыль и на падении актива. И если бы я управлял фондом, у которого десяток миллиардов в распоряжении, то сделал бы так:
Когда решение о фьючерсах на биткоин утверждено - начать его скупать, разгоняя курс как можно выше.
Когда начинают продавать фьючерсы -взять фьючерсов, которые позволяют извлечь прибыль при понижении Биткоина.
Перед датой экспирации выбросить на рынок ранее скупленный Биткоин и обвалить его цену,что вызовет панику хомяков и усиление слива.
Получить прибыль по фьючерсам, и скупить дешевый Биткоин
Уверен, что «волки с Уолл-Стрит» видят эту возможность , и я не вижу причин, почему бы им ее не использовать.
2.Курс Биткоина растет аномально. С уровня в 8000 не было нормальных откатов. А как известно, чем дольше его не было, тем сильнее он будет.На этой истории с фьючерсами самое время.
Как поведут себя альткоины в этой ситуации- вопрос. Вариант 1- полученная в Биткоине прибыль начнет перебрасываться в топовые альткоины и Эфир, БиткоинКэш и Лайт улетят в космос. Вариант 2- падает Биток- падает все.
Думаю,тут все зависит от силы слива. Если Биток упадет до 13-12К- возможен вариант 1. Если ниже 10К- однозначен вариант 2.
Скоро увидим, как будет на самом деле. Такой рынок дает огромные возможности, потому всем профита!