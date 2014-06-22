Фьючерсы на Биткоин: как отреагирует рынок? - Pavel Grom | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
На сувениры MMGP не нужно тратить деньги - купите их за поинты
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 434,017 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Фьючерсы на Биткоин: как отреагирует рынок?

Вход через:  
Все разделы прочитаны
авторский блог пользователя Pavel Grom
Важная информация
Прими участие в конкурсе историй для Telegram канала форума!
Есть опыт работы с криптовалютами? Заведи Крипто-Блог и заработай на нём!
Торгуешь криптовалютой? Оставь свой отзыв о бирже!
Акция: "Криптобиржи: Поинт MMGP за отзыв"
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 17:46
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 17:09
#1
crypto-блогер
 
Регистрация: 03.10.2017
Сообщений: 50
Благодарностей: 10
УГ: 0
Записей в CT-блоге: 30
Подписок CT: 1
КП: 0.000
Фьючерсы на Биткоин: как отреагирует рынок?
Как известно, 11 и 18 декабря открывается новая страница в истории Биткоина- впервые криптовалюты выходят на реальные американские биржи. Как отреагирует на это рынок?
Самый распространенный прогноз- рынок сильно вырастет. И логика в этом есть - на рынок зайдут деньги институциональных инвесторов (фонды, банки и т.д). Возможно, так все и будет и к Новому году ждем Биткоин по 25К.
Но на рынках часто бывает так, что самый очевидный вариант не происходит. Я бы даже сказал,что чаще бывает так,что самый очевидный вариант не срабатывает. Когда все покупают-продавай, когда все продают- покупай - в основном это правило работает и на крипте.
Все ждут роста Биткоина в связи с запуском фьючерсов. Почему может произойти наоборот?
1.Фьючерсы- это инструмент, который позволяет извлечь прибыль и на падении актива. И если бы я управлял фондом, у которого десяток миллиардов в распоряжении, то сделал бы так:
Когда решение о фьючерсах на биткоин утверждено - начать его скупать, разгоняя курс как можно выше.
Когда начинают продавать фьючерсы -взять фьючерсов, которые позволяют извлечь прибыль при понижении Биткоина.
Перед датой экспирации выбросить на рынок ранее скупленный Биткоин и обвалить его цену,что вызовет панику хомяков и усиление слива.
Получить прибыль по фьючерсам, и скупить дешевый Биткоин
Уверен, что «волки с Уолл-Стрит» видят эту возможность , и я не вижу причин, почему бы им ее не использовать.
2.Курс Биткоина растет аномально. С уровня в 8000 не было нормальных откатов. А как известно, чем дольше его не было, тем сильнее он будет.На этой истории с фьючерсами самое время.
Как поведут себя альткоины в этой ситуации- вопрос. Вариант 1- полученная в Биткоине прибыль начнет перебрасываться в топовые альткоины и Эфир, БиткоинКэш и Лайт улетят в космос. Вариант 2- падает Биток- падает все.
Думаю,тут все зависит от силы слива. Если Биток упадет до 13-12К- возможен вариант 1. Если ниже 10К- однозначен вариант 2.
Скоро увидим, как будет на самом деле. Такой рынок дает огромные возможности, потому всем профита!
__________________
Реклама: YoBit.Net - У нас курс Биткойна Выше на 2-5 тысяч рублей!
Pavel Grom на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 17:46
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Фьючерсы на биткоин снизят волатильность Aisller Новости криптовалют 0 10.11.2017 11:08
срочный рынок FORTS - фьючерсы Tr@der Фьючерсы, опционы, векселя и облигации 228 30.04.2017 21:07
НПЗ компании Exxon Mobil под ударом стихии. Отреагирует ли рынок? Oziris Новости в мире финансов и инвестиций 1 03.09.2016 17:18
Форекс vs Фондовый рынок (Фьючерсы, Акции) Flexy Инвестирование в фондовый рынок 138 22.06.2014 19:34

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар Данил Пестрецов
Прогнозы на разные виды спорта
От Данил Пестрецов в разделе «Прогнозы от пользователей»
Аватар kamol_mix
Итальянская "дочка" Vimpelcom продаст сотовые вышки за 693 млн евро
От kamol_mix в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар kingcasha
Белорусы начали скупать в обменниках российские рубли
От kingcasha в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
Как играть в плюс, ставя по 25%
От Доггер в разделе «Прогнозы от пользователей»
Аватара нет
Продам крупные Группы/Паблики Вконтакте. Своя сеть сообществ
От altomour в разделе «Список интернет мошенников»
Аватар selodka
royalrace.club - Royal Race Club
От selodka в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     
Пользователей
434,017
Тем
503,470
Сообщений
12,638,080

 Наши конкурсы
  Охота на ICO
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс
  Конкурс историй

 Наши блоги
  Крипто-блоги
  Форекс-блоги

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube
  Telegram
mmgp.telegram