[ICO][BOUNTY] Skraps - Микроинвестирование в криптовалюте 15.01-15.02.2018 - Предстоящие ICO | MMGP
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[ICO][BOUNTY] Skraps - Микроинвестирование в криптовалюте 15.01-15.02.2018

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[ICO][BOUNTY] Skraps - Микроинвестирование в криптовалюте 15.01-15.02.2018

Skraps - первая компания, предлагающая микроинвестирование в криптовалюте. Платформа Skraps позволяет пользователям объединять сдачу от ежедневных покупок и вкладывать в диверсифицированные криптовалютные портфели. От клиентов потребуется 3 простых шага: подключить свою дебетовую/кредитную карту или криптовалютный кошелек, совершить любую покупку и следить за тем, как со временем увеличивается остаток на счету.

Пользователи инвестируют свои криптовалюты с помощью платформы Skraps и получают за это вознаграждение. Для инвестирования криптовалют пользователю необходимо связать кошельки на платформе Skraps. Всякий раз, когда пользователь совершает покупку или проводит транзакцию, в портфель Skraps будет уходить некая округленная сумма. Пользователь сам может выбрать тип портфеля, в зависимости от рисков.


Таким образом, пользователи инвестируют на платформе Skraps, их доход в криптовалюте растет. Инвестиции увеличиваются с каждой транзакцией и нет необходимости думать куда инвестировать и сколько, система все делает автоматически. Наша цель - сделать инвестиции простыми, чтобы каждый мог получить доход от последовательных инвестиций.

Платформа Skraps предлагает 5 различных портфелей:
- Консервативный
- Умеренно-консервативный
- Умеренный
- Умеренно-агрессивный
- Агрессивный

Также будет площадка, где пользователи смогут публиковать свои высокодоходные портфели, для того, чтобы каждый желающий мог копировать сделки.


ICO: 15.01-15.02.2018
Токен: SKRP
Платформа: Ethereum
Тип: ERC20
Курс: 1 SKRP = 0.30-0.45 USD
Всего токенов: 110 000 000
Токенов будет продано: 66 000 000
Распространяется в ICO: 60%
Принимает: ETH, BTC
Минимальная цель: 1 000 000 USD
Конечная цель: 21 450 000 USD
Бонусы (стоимость токенов):
Первая неделя: 0,30 USD
Вторая неделя: 0,35 USD
Третья неделя: 0,40 USD
Четвертая неделя: 0,45 USD
Распределение токенов:
60% - ICO
15% - Резерв
10% - Учредителям
10% - Команде
5% - Маркетинг\Баунти
Баунти-кампания:
Всего выделено 5 500 000 SKRP
Telegram - 275 000 SKRP
Подписи на форумах - 825 000 SKRP
Facebook/Twitter - 1 100 000 SKRP
YouTube - 550 000 SKRP
Блоги/статьи - 550 000 SKRP
Перевод - 275 000 SKRP
Реферальная программа - 1 100 000 SKRP
Reddit - 275 000 SKRP
Отличительные вознаграждения - 550 000 SKRP


Контакты:
http://skraps.io/
https://twitter.com/SKRAPS_IO
https://www.facebook.com/SKRAPSAPP/
https://medium.com/@SKRAPS_IO
https://t.me/SkrapsOfficial
http://ico.skraps.io/SKRAPS_White_Paper.pdf

__________________
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