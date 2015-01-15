[ICO][BOUNTY] Skraps - Микроинвестирование в криптовалюте 15.01-15.02.2018 - Предстоящие ICO | MMGP

Skraps - первая компания, предлагающая микроинвестирование в криптовалюте. Платформа Skraps позволяет пользователям объединять сдачу от ежедневных покупок и вкладывать в диверсифицированные криптовалютные портфели. От клиентов потребуется 3 простых шага: подключить свою дебетовую/кредитную карту или криптовалютный кошелек, совершить любую покупку и следить за тем, как со временем увеличивается остаток на счету.
Пользователи инвестируют свои криптовалюты с помощью платформы Skraps и получают за это вознаграждение. Для инвестирования криптовалют пользователю необходимо связать кошельки на платформе Skraps. Всякий раз, когда пользователь совершает покупку или проводит транзакцию, в портфель Skraps будет уходить некая округленная сумма. Пользователь сам может выбрать тип портфеля, в зависимости от рисков.
Таким образом, пользователи инвестируют на платформе Skraps, их доход в криптовалюте растет. Инвестиции увеличиваются с каждой транзакцией и нет необходимости думать куда инвестировать и сколько, система все делает автоматически. Наша цель - сделать инвестиции простыми, чтобы каждый мог получить доход от последовательных инвестиций.
Платформа Skraps предлагает 5 различных портфелей:
- Консервативный
- Умеренно-консервативный
- Умеренный
- Умеренно-агрессивный
- Агрессивный
Также будет площадка, где пользователи смогут публиковать свои высокодоходные портфели, для того, чтобы каждый желающий мог копировать сделки.
ICO
: 15.01-15.02.2018
Токен
: SKRP
Платформа
: Ethereum
Тип
: ERC20
Курс
: 1 SKRP = 0.30-0.45 USD
Всего токенов
: 110 000 000
Токенов будет продано
: 66 000 000
Распространяется в ICO
: 60%
Принимает
: ETH, BTC
Минимальная цель
: 1 000 000 USD
Конечная цель
: 21 450 000 USD
Бонусы
(стоимость токенов):
Первая неделя: 0,30 USD
Вторая неделя: 0,35 USD
Третья неделя: 0,40 USD
Четвертая неделя: 0,45 USD
Распределение токенов
:
60% - ICO
15% - Резерв
10% - Учредителям
10% - Команде
5% - Маркетинг\Баунти
Баунти-кампания:
Всего выделено 5 500 000 SKRP
Telegram - 275 000 SKRP
Подписи на форумах - 825 000 SKRP
Facebook/Twitter - 1 100 000 SKRP
YouTube - 550 000 SKRP
Блоги/статьи - 550 000 SKRP
Перевод - 275 000 SKRP
Реферальная программа - 1 100 000 SKRP
Reddit - 275 000 SKRP
Отличительные вознаграждения - 550 000 SKRP
Контакты:
http://skraps.io/
https://twitter.com/SKRAPS_IO
https://www.facebook.com/SKRAPSAPP/
https://medium.com/@SKRAPS_IO
https://t.me/SkrapsOfficial
http://ico.skraps.io/SKRAPS_White_Paper.pdf