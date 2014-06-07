Торговый сигнал: ATS 2017 [ mt4] - Торговые сигналы | MMGP
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Торговый сигнал: ATS 2017 [ mt4]

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Старый Сегодня, 10:05
#1
Интересующийся
 
Адрес: World
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 07.06.2014
Сообщений: 34
Поблагодарили: 2 раз
УГ: 0
КП: 0.000
Торговый сигнал: ATS 2017 [ mt4]
http://https://www.mql5.com/ru/signals/343955 ATS 2017 -авторская торговая стратегия , которая разработана по системе торговли знаменитого трейдера Ларри Вильямса и адаптирована мной для рынка Форекс .Для примера выставлен сигнал по паре EURUSD, чтобы можно было успешно копировать сигнал необходимо иметь депозит 3000$ , плече 1:100, стартовый лот 0,03 .Все сделки среднесрочные от 1 часа до нескольких дней ,,если вы решили копировать сигнал то лучшим моментом для входа будет момент когда нет открытых ордеров или есть 0,03 открытый или отложенный 0,03 ордер .Желаю успешных инвестиций !
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Nikolai Romanovskiy на форуме  
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