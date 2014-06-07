Торговый сигнал: ATS 2017 [ mt4] - Торговые сигналы | MMGP

http://https://www.mql5.com/ru/signals/343955
ATS 2017 -авторская торговая стратегия , которая разработана по системе торговли знаменитого трейдера Ларри Вильямса и адаптирована мной для рынка Форекс .Для примера выставлен сигнал по паре EURUSD, чтобы можно было успешно копировать сигнал необходимо иметь депозит 3000$ , плече 1:100, стартовый лот 0,03 .Все сделки среднесрочные от 1 часа до нескольких дней ,,если вы решили копировать сигнал то лучшим моментом для входа будет момент когда нет открытых ордеров или есть 0,03 открытый или отложенный 0,03 ордер .Желаю успешных инвестиций !