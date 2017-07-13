BTC-CRYPTO.COM - btc-crypto.com - HYIP от 16% до 60% в месяц | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 16% до 60% в месяц по минимальному плану.
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Пол: Женский
Адрес: Россия
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 01.07.2008
Сообщений: 75,617
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Записей в блоге: 3
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BTC-CRYPTO.COM - btc-crypto.com
Я не админ и не владелец проекта. Вся информация взята с сайта проекта. Тема создана с целью информирования и не является призывом к действию.

старт 13.07.2017 Bitcoin

языки: EN



Описание:

Цитата:
BTC-CRYPTO.COM является частью КОМПАНИИ INVEST LTD, целью которой является максимизация прибыли Группы путем инвестирования в криптовалюты. Наша основная цель - предоставить лучшие инвестиционные результаты для наших клиентов. У нас есть специальная команда, работающая по всей стране и ищущая возможности для инвестиций. BTC-CRYPTO.COM - отличное место для вас, чтобы максимизировать свой инвестиционный доход. Мы гарантируем, что ваши деньги находятся в надежных руках, работают на вас 24 часа, 7 дней в неделю и дают вам чрезвычайную прибыль, выплачиваемую ежедневно прямо в карман!
Инвест планы:

TRIAL
2.5% в день 60 дней
Min. Deposit: 0.008 BTC
Max. Deposit: 0.500 BTC

MID
5% в день 60 дней
Min. Deposit: 0.501 BTC
Max. Deposit: 1.000 BTC

PREMIUM
12.5% в день 60 дней
Min. Deposit: 1.001 BTC
Max. Deposit: 3.000 BTC
+ возврат вклада в конце срока

REINVEST 1
5000% через 45 дней
Min. Deposit: 1.000 BTC
Max. Deposit: 3.000 BTC
+ возврат вклада в конце срока

REINVEST 2
7500% через 45 дней
Min. Deposit: 3.000 BTC
Max. Deposit: 20.000 BTC
+ возврат вклада в конце срока

депозит:

blockchain.info/tx/fb7264d1cb3859d7f206e488123e73edb79e7881d0a3aee34f ec48fec63b849a

подробности:

Минимальный вклад: 0.008 BTC$
Максимальный вклад: 20 BTC$
Реферальские: 10%
Выплаты: инстантом
Скрипт: Original
Особенности: SSL +

Registrar URL: az.pl
Updated Date: 2017-07-13T11:20:34.0Z
Creation Date: 2017-05-19T20:02:03.0Z
Registrar Registration Expiration Date: 2018-05-19T20:02:03.0Z

Name Server: ns6.az.pl
Name Server: ns7.az.pl
Name Server: ns8.az.pl

РЕГИСТРАЦИЯ
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