BTC-CRYPTO.COM - btc-crypto.com - HYIP от 16% до 60% в месяц | MMGP

all-hyips Топ Мастер

BTC-CRYPTO.COM - btc-crypto.com



старт 13.07.2017 Bitcoin



языки: EN







Описание:



Цитата: BTC-CRYPTO.COM является частью КОМПАНИИ INVEST LTD, целью которой является максимизация прибыли Группы путем инвестирования в криптовалюты. Наша основная цель - предоставить лучшие инвестиционные результаты для наших клиентов. У нас есть специальная команда, работающая по всей стране и ищущая возможности для инвестиций. BTC-CRYPTO.COM - отличное место для вас, чтобы максимизировать свой инвестиционный доход. Мы гарантируем, что ваши деньги находятся в надежных руках, работают на вас 24 часа, 7 дней в неделю и дают вам чрезвычайную прибыль, выплачиваемую ежедневно прямо в карман! Инвест планы:



TRIAL

2.5% в день 60 дней

Min. Deposit: 0.008 BTC

Max. Deposit: 0.500 BTC



MID

5% в день 60 дней

Min. Deposit: 0.501 BTC

Max. Deposit: 1.000 BTC



PREMIUM

12.5% в день 60 дней

Min. Deposit: 1.001 BTC

Max. Deposit: 3.000 BTC

+ возврат вклада в конце срока



REINVEST 1

5000% через 45 дней

Min. Deposit: 1.000 BTC

Max. Deposit: 3.000 BTC

+ возврат вклада в конце срока



REINVEST 2

7500% через 45 дней

Min. Deposit: 3.000 BTC

Max. Deposit: 20.000 BTC

+ возврат вклада в конце срока





депозит:



blockchain.info/tx/fb7264d1cb3859d7f206e488123e73edb79e7881d0a3aee34f ec48fec63b849a



подробности:



Минимальный вклад: 0.008 BTC$

Максимальный вклад: 20 BTC$

Реферальские: 10%

Выплаты: инстантом

Скрипт: Original

Особенности: SSL +



Registrar URL: az.pl

Updated Date: 2017-07-13T11:20:34.0Z

Creation Date: 2017-05-19T20:02:03.0Z

Registrar Registration Expiration Date: 2018-05-19T20:02:03.0Z



Name Server: ns6.az.pl

Name Server: ns7.az.pl

Name Server: ns8.az.pl



