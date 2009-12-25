Тысяча человек владеет 40% всех биткоинов - Новости криптовалют | MMGP
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Тысяча человек владеет 40% всех биткоинов

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Старый Сегодня, 05:54
#1
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Тысяча человек владеет 40% всех биткоинов

Около 40% биткоинов могут принадлежать всего тысяче владельцев, пишет Bloomberg. По данным Аарона Брауна, главы департамента изучения финансовых рынков AQR Capital Management, при текущем курсе каждый из них, возможно, захочет продать около половины своих накоплений.

Эксперт отметил, что эти люди, так называемые «киты», могут также координировать свои действия или посвящать в них узкий круг лиц.

Многие из «китов» знают другу друга уже не первый год и оставались верны биткоину с самых первых дней, когда мало кто воспринимал валюту всерьез. Также, по его мнению, «киты» потенциально могут объединиться, чтобы обвалить или, наоборот, поддержать рынок.

Недавно газета Telegraph писала о том, кому принадлежит 1% всех мировых биткоинов. Это братья-близнецы Тайлер и Кэмерон Уинклвоссы, которые стали первыми в мире, кто заработал миллиард долларов на курсе биткоина. При этом продавать криптовалюту они не собираются, считая это долгосрочным вложением, и прогнозируют рост стоимости биткоина до $40 тыс.

Братья Уинклвоссы купили криптовалюту в 2013 г. на средства, полученные по решению суда в качестве компенсации от Марка Цукерберга. Создатель крупнейшей соцсети выплатил братьям в 2008 г. $65 млн. Напомним, Уинклвоссы обвиняли Цукерберга в том, что он украл у них идею Facebook, якобы скопировав код схожего по концепции сайта HarvardConnection. В результате стороны пришли к мировому соглашению.

Из общей суммы, полученной от Цукерберга, братья потратили $11 млн на покупку 10 тыс. биткоинов, которые тогда стоили порядка $120 за один токен. The Telegraph сообщает, что повышение курса сделало многих ранних инвесторов миллионерами, но порог $1 млрд впервые превышен именно Уинклвоссами. Кроме них, в мире сегодня есть только один биткоиновый миллиардер — сам создатель криптовалюты, скрывающийся под псевдонимом Сатоши Накамото.

Братья не собираются продавать криптовалюту, подчеркивая, что это долгосрочное вложение. Биткоин они называют "улучшенной версией золота".

Подробнее: http://www.vestifinance.ru/articles/94943
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pilot10 на форуме  
Старый Сегодня, 06:04
#2
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
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Сообщений: 22
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Re: Тысяча человек владеет 40% всех биткоинов
Цифровое мировое правительство...
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Метки
биткоин, доллары, золото, криптовалюта, курс
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