Микрокредиты в телефоне — кейс Mastercard в Кении - Новости платежных систем | MMGP

Сегодня, 8 декабря, платежная система Mastercard запустила в Кении программу Kionect для владельцев небольших торговых точек. Благодаря ей небольшие торговцы смогут заказывать и оплачивать заказы товаров у крупных поставщиков с помощью специального приложения. А также пользоваться услугами микро-кредитования. Пилотный запуск программы охватит более 1000 микропредприятий.
Платформа представляет собой цифровой журнал данных о платежах, который позволяет составить картину платежеспособности торговца. Эти данные будут использоваться для принятия решения о кредите в будущем.
Там же будет храниться информация о выданных займах — если торговец выплачивает долги вовремя — он сможет рассчитывать на получение более крупного кредита в будущем.
Партнером сервиса стал местный банк Diamond Trust Bank (DTB). Он упростит цифровые расчеты между мелкими продавцами и мелкими поставщиками.
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