Почему стоит майнить биткоин на Kryptex? - Майнинг (mining) | MMGP

Доброе время суток уважаемые, сразу отмечу что данная статья является неким продолжением моей прошлой статьи: Kryptex - майнинг на собственном железе, сравнение с NiceHash
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И во первых, перед тем как мы начнем, хочу сказать спасибо всем кто решил майнить на Kryptex и перешел по моей реферальной ссылке. Многие писали мне в ВК и я с радостью отвечал, не думаю что стоит останавливаться
И так обо всем по порядку, сервис для майнинга "NiceHash" был взломан, злоумышленник украл более 4000 биткоинов! Но нынешнему курсу (на 09.12.2017) эта сумма составляет более 72 млн. долларов. Сервис временно закрыт, информация о кошельках не доступна, а администрация начала действовать. В данный момент ведется следствие. Кстати вот адрес кошелька злоумышленника: https://bitinfocharts.com/bitcoin/ad...h6H4t6jh1mB4rq
В связи с данным событием я могу только посоветовать всем кто майнил через NH перейти на Kryptex хотя бы временно, до тех пор пока вопрос не будет решен.
Оставляю реф. ссылку как всегда в открытом виде: https://www.kryptex.org/?ref=a18b3a16
А по любым вопросам прошу обращаться на мой новый аккаунт в вк: https://vk.com/alshteyn
До скорых встреч!)