Сибирь словно создана для майнинга криптовалют - Другие криптовалюты | MMGP

Председатель правления Внешэкономбанка Сергей Горьков сказал «Известиям», что сибирские города прекрасно подходят для размещения блокчейн-проектов из-за дешёвой электроэнергии и холодного климата.
По его словам, Сибирь «словно создана» для майнинговых дата-центров. Энергетический потенциал крупнейших рек региона, по его словам, должен способствовать рентабельности блокчейн-проектов. Кроме того, Горьков напомнил о потенциале таких научных центров, как Красноярск и Новосибирск, где работают лучшие программисты.
Горьков отметил, что в Сибирском федеральном округе есть все условия для тестирования блокчейн-проектов и создания IT-хабов. Он указал и на то, что экспорт энергетических мощностей из региона слишком дорогостоящий, когда как экспорт хешкодов был бы гораздо эффективнее.
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