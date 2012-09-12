Сибирь словно создана для майнинга криптовалют - Другие криптовалюты | MMGP

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Сибирь словно создана для майнинга криптовалют

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Сибирь словно создана для майнинга криптовалют
Председатель правления Внешэкономбанка Сергей Горьков сказал «Известиям», что сибирские города прекрасно подходят для размещения блокчейн-проектов из-за дешёвой электроэнергии и холодного климата.

По его словам, Сибирь «словно создана» для майнинговых дата-центров. Энергетический потенциал крупнейших рек региона, по его словам, должен способствовать рентабельности блокчейн-проектов. Кроме того, Горьков напомнил о потенциале таких научных центров, как Красноярск и Новосибирск, где работают лучшие программисты.

Горьков отметил, что в Сибирском федеральном округе есть все условия для тестирования блокчейн-проектов и создания IT-хабов. Он указал и на то, что экспорт энергетических мощностей из региона слишком дорогостоящий, когда как экспорт хешкодов был бы гораздо эффективнее.

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