MindVisionStudios - mindvisionstudios.com - HYIP от 16% до 60% в месяц | MMGP
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MindVisionStudios - mindvisionstudios.com

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 16% до 60% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 19:49
#1
Премиум
Премиум
 
Аватар Naale
 
Пол: Мужской
Регистрация: 14.04.2008
Сообщений: 47,261
Благодарностей: 3,013
Записей в блоге: 1
УГ: 30
КП: 0.068
подарки
награды Ветеран MMGP.RU 
MindVisionStudios - mindvisionstudios.com
Я не админ!

Старт 2017-12-05



Принимает:BTC,Payeer,​PerfectMoney,LiteCoin

Новый проект:Mind Vision Studios LTD

Планы nvestment: 2,8% в день в течение 12 дней, 2,3% в течение 22 дней, 1,4% в течение 5 дней (основное возвращение) | 12% за 12 дней ожидания (в основном включено)

Минимальный вклад $15

Рефские до 3 уровня: 6% - 2% -1%

Вывод типа Ручной вывод

SSL зашита от Comodo CA Limited

Лицензионный скрипт GoldCoders

DDoS зашита от NameCheap

Перевод с Google:

Цитата:
О нас

Mind Vision Studios LTD - глобальная компания с 9 отдельными и полу-студийными брекетами. Мы фокусируемся на создании игровых активов Triple A для игровой индустрии. Наши клиенты варьируются от студий Triple A до разработчиков Indie, которые хотят максимально высокого качества своих проектов. Как это работает? Простой, нашему клиенту нужен качественный актив для вашей игры, такой как персонаж, монстр, пейзаж и т. Д. Они связывают нас и заключают контракт с нами, этот процесс проходит через фильтрацию, чтобы определить стоимость, срок и наилучший возможный трубопровод от начала до Конец.

Mind Vision Studios LTD знает из первых рук, что она считает пионером, поэтому мы не могли оставаться без дела. Мы создали эту онлайн-платформу, чтобы воспользоваться быстрым ростом Blockchain. Объединив наш технический опыт с финансовой поддержкой Blockchain, мы можем финансировать исследования, новые технологии, такие как VR (виртуальная реальность) MoCap (Motion Capture), распознавание лиц в реальном времени в игровых системах, таких как Unreal Engine 4 & Unity.
Инвестиционные планы:

Цитата:
Моделирование и такелаж
Платная сумма ($) Ежедневная прибыль (%)
Моделирование и такелаж $ 15.00 - $ 1000.00 2.80



Процедурный дизайн
Платная сумма ($) Ежедневная прибыль (%)
Процедурный дизайн $ 15.00 - $ 1000.00 2.30



Создание ландшафта
Платная сумма ($) Ежедневная прибыль (%)
Создание ландшафта $ 15.00 - $ 1000.00 1.40



Частица VFX
Платная сумма ($) Ежедневная прибыль (%)
Particle VFX $ 500.00 - $ 1000.00 12.00

+Whois Info:

Цитата:
Registrar:
NameCheap Inc.
Registration Date:
2017-11-18
Expiration Date:
2018-11-18
Updated Date:
2017-11-18
Status:
clientTransferProhibited
Name Servers:
ns1.mindvisionstudios.com
ns2.mindvisionstudios.com
Мой вклад:

Цитата:
Perfect Money® payment complete
Batch # 197747777
Paid from accont: U1991047 (TERRY MARLING LAWSON)
Paid to account: U16798736 (Mind Vision Studios LTD)
Amount: 120.00 USD
Memo: Deposit to Mind Vision Studios LTD User naale
__________________
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www.invest-tracing.com
Предлагаю 120% RC вернуться к жизни давно
Naale на форуме  
Сказали спасибо:
kehaq (Сегодня)
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