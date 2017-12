MindVisionStudios - mindvisionstudios.com - HYIP от 16% до 60% в месяц | MMGP

Naale Премиум



MindVisionStudios - mindvisionstudios.com Я не админ !



Старт 2017-12-05







Принимает:BTC,Payeer,​PerfectMoney,LiteCoin



Новый проект: Mind Vision Studios LTD



Планы nvestment: 2,8% в день в течение 12 дней, 2,3% в течение 22 дней, 1,4% в течение 5 дней (основное возвращение) | 12% за 12 дней ожидания (в основном включено)



Минимальный вклад $15



Рефские до 3 уровня: 6% - 2% -1%



Вывод типа Ручной вывод



SSL зашита от Comodo CA Limited



Лицензионный скрипт GoldCoders



Перевод с Google:



Цитата: О нас



Mind Vision Studios LTD - глобальная компания с 9 отдельными и полу-студийными брекетами. Мы фокусируемся на создании игровых активов Triple A для игровой индустрии. Наши клиенты варьируются от студий Triple A до разработчиков Indie, которые хотят максимально высокого качества своих проектов. Как это работает? Простой, нашему клиенту нужен качественный актив для вашей игры, такой как персонаж, монстр, пейзаж и т. Д. Они связывают нас и заключают контракт с нами, этот процесс проходит через фильтрацию, чтобы определить стоимость, срок и наилучший возможный трубопровод от начала до Конец.



Mind Vision Studios LTD знает из первых рук, что она считает пионером, поэтому мы не могли оставаться без дела. Мы создали эту онлайн-платформу, чтобы воспользоваться быстрым ростом Blockchain. Объединив наш технический опыт с финансовой поддержкой Blockchain, мы можем финансировать исследования, новые технологии, такие как VR (виртуальная реальность) MoCap (Motion Capture), распознавание лиц в реальном времени в игровых системах, таких как Unreal Engine 4 & Unity. Инвестиционные планы:



Цитата: Моделирование и такелаж

Платная сумма ($) Ежедневная прибыль (%)

Моделирование и такелаж $ 15.00 - $ 1000.00 2.80







Процедурный дизайн

Платная сумма ($) Ежедневная прибыль (%)

Процедурный дизайн $ 15.00 - $ 1000.00 2.30







Создание ландшафта

Платная сумма ($) Ежедневная прибыль (%)

Создание ландшафта $ 15.00 - $ 1000.00 1.40







Частица VFX

Платная сумма ($) Ежедневная прибыль (%)

Particle VFX $ 500.00 - $ 1000.00 12.00 Посмотреть и Зарегистрироваться



+Whois Info:



Цитата: Registrar:

NameCheap Inc.

Registration Date:

2017-11-18

Expiration Date:

2018-11-18

Updated Date:

2017-11-18

Status:

clientTransferProhibited

Name Servers:

ns1.mindvisionstudios.com

ns2.mindvisionstudios.com



Цитата: Perfect Money® payment complete

Batch # 197747777

Paid from accont: U1991047 (TERRY MARLING LAWSON)

Paid to account: U16798736 (Mind Vision Studios LTD)

Amount: 120.00 USD

Memo: Deposit to Mind Vision Studios LTD User naale

www.invest -tracing. com

Предлагаю 120% RC вернуться к жизни давно