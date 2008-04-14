MindVisionStudios - mindvisionstudios.com - HYIP от 16% до 60% в месяц | MMGP

Планы nvestment: 2,8% в день в течение 12 дней, 2,3% в течение 22 дней, 1,4% в течение 5 дней (основное возвращение) | 12% за 12 дней ожидания (в основном включено)
Минимальный вклад $15
Рефские до 3 уровня: 6% - 2% -1%
Вывод типа Ручной вывод
SSL зашита от Comodo CA Limited
Лицензионный скрипт GoldCoders
DDoS зашита от NameCheap
Перевод с Google:
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О нас
Mind Vision Studios LTD - глобальная компания с 9 отдельными и полу-студийными брекетами. Мы фокусируемся на создании игровых активов Triple A для игровой индустрии. Наши клиенты варьируются от студий Triple A до разработчиков Indie, которые хотят максимально высокого качества своих проектов. Как это работает? Простой, нашему клиенту нужен качественный актив для вашей игры, такой как персонаж, монстр, пейзаж и т. Д. Они связывают нас и заключают контракт с нами, этот процесс проходит через фильтрацию, чтобы определить стоимость, срок и наилучший возможный трубопровод от начала до Конец.
Mind Vision Studios LTD знает из первых рук, что она считает пионером, поэтому мы не могли оставаться без дела. Мы создали эту онлайн-платформу, чтобы воспользоваться быстрым ростом Blockchain. Объединив наш технический опыт с финансовой поддержкой Blockchain, мы можем финансировать исследования, новые технологии, такие как VR (виртуальная реальность) MoCap (Motion Capture), распознавание лиц в реальном времени в игровых системах, таких как Unreal Engine 4 & Unity.
Инвестиционные планы:
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Моделирование и такелаж
Платная сумма ($) Ежедневная прибыль (%)
Моделирование и такелаж $ 15.00 - $ 1000.00 2.80