Купил 200 биткоинов и забыл - Горячие новости | MMGP

Маркетолог из Израиля рассказал, как заработал $3 млн
По словам Эстрина Шона, он инвестировал в криптовалюту, когда служил в армии, а «мама присылала карманные деньги», плюс он «что-то зарабатывал». Впервые он вложился в биткоины почти восемь лет назад
Кто хочет стать биткоиновым, а, точнее, долларовым миллионером: израильтянин восемь лет назад вложил в криптовалюту карманные деньги, что принесло ему 3 млн долларов. Маркетолог Эстрин Шон рассказал Business FM, что инвестировал в биткоин, когда служил в армии. Криптовалюта тогда стоила почти в 2 тысячи раз дешевле, чем сейчас.
Эстрин Шон
маркеталог, владелец биткоинов
«Мне мама присылала на тот момент какие-то карманные деньги, я что-то зарабатывал в армии. Я решил посмотреть, как вообще начать инвестировать. На тот момент биткоин стоил 10-11 долларов, я взял просто деньги, которые у меня были, и купил на тот момент 200 биткоинов, если быть точнее, где-то 196 биткоинов на тот момент было. И все, и забыл про них. И вот буквально где-то год назад, когда началась вся суматоха вокруг всей этой темы, я вспоминаю: я же когда-то, почти восемь лет назад, что-то инвестировал. Решил найти свой старый лэптоп, который у меня валялся в шкафу, работающий чисто от розетки, и трясущимися руками искал, как же мне найти пароль. Нашел и вывел биткоины к себе уже на физический счет. На данный момент это порядка 3 млн долларов. Буквально сегодня вывел половину биткоинов, потому что есть риск, что это все-таки упадет или нет, потому что своего рода «пузырь». Решил вывести половину биткоинов и сделать диверсификацию портфолио в криптовалютах, но половину до сих пор держу. Я углубился в тему, пообщался с людьми, с аналитиками, которые крутятся в этой индустрии блокчейна, с техническими ребятами, которые занимаются разработкой программы ICO, и просто примерно представляю, куда этот рынок будет двигаться. Ну как представляю... я не профессионал, все довольно субъективно. Как любой инвестор — любой инвестор всегда должен диверсифицировать портфолио, поэтому я считаю, что это довольно мудрое решение. Пока не известно, что будет дальше с биткоином, это очень размытая тема, и, судя по тому, что на форумах говорят, это может в любой момент все рухнуть».
В ночь на пятницу, 8 декабря, курс биткоина побил очередной рекорд, превысив отметку в 18 тысяч долларов за монету. Аналитики связывают рост с запуском торгов фьючерсов на самую популярную криптовалюту в мире — на американских и японских торговых площадках. В частности, уже 10 декабря торги начнет Чикагская биржа.