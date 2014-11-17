Спрос приводит к сбоям в инфраструктуре биткоина - Горячие новости криптовалют | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
MMGP - заставь деньги работать.
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 433,901 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Спрос приводит к сбоям в инфраструктуре биткоина

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Свежие новости о криптовалютах, инвестировании в криптовалюты, заработке на криптовалюте и другие.
Важная информация
Прими участие в конкурсе историй для Telegram канала форума!
Есть опыт работы с криптовалютами? Заведи Крипто-Блог и заработай на нём!
Торгуешь криптовалютой? Оставь свой отзыв о бирже!
Акция: "Криптобиржи: Поинт MMGP за отзыв"
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 20:32
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 19:03
#1
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Ставки на спорт
Регистрация: 17.11.2014
Сообщений: 7,291
Благодарностей: 1,515
УГ: 10
КП: 0.150
подарки
Спрос приводит к сбоям в инфраструктуре биткоина

Рост цены биткоина сопровождался огромным ростом спроса не него, который, по мнению ряда источников, фактически разрушил торговую инфраструктуру биткоина. Биржи наподобие Coinbase столкнулись с замедлением работы, LocalBitcoins перестала принимать новые клиентские заявки, а количество неподтвержденных транзакций резко возросло. Кстати, Coinbase недавно была отмечена как наиболее популярное приложение в магазине iTunes.

Проблемы в работе бирж


По мере возрастания спроса возможности нормальной работы бирж и качество оказываемых услуг снижались. На самом деле, очень много пользователей столкнулись с трудностями. Аккаунт Coinbase в Twitter был заполнен твитами с данными о сбоях в работе.

Но Coinbase была не единственной жертвой. LocalBitcoins даже пошла на то, чтобы полностью отказаться от новых клиентов. В сообщении в Twitter компания дала понять, что не может обслуживать текущих клиентов и больше не может принимать новых.

Эти два сайта не одиноки в такого рода проблемах. По всей экосистеме биткоина транзакции были медленными и пользователи были очень разочарованы, в то время как в сети наблюдались одни из самых высоких объемов торговли за все время. В какой-то момент около 300 000 транзакций находились на рассмотрении. Litecoin Foundation быстро отреагировала на это: "Сейчас около 223 000 неподтвержденных транзакций биткоин. Пользуйтесь лайткоином !".

По мере того как возрастает внедрение биткоина, потребность в масштабировании для удовлетворения прогрессирующего роста спроса будет только возрастать.

Уникальность

Перевод специально для MMGP.ru
__________________
Реклама: YoBit.Net - Вкладывай BTC в InvestBox и получай 6% в месяц!

Проекты для заработка и раскрутки | Платящие зарубежные сайты
Бесплатный BITCOIN --|-- Бесплатный DOGECOIN
Бесплатный LITECOIN --|-- Кран до 25 000 сатоши
Надежный XAPO-кран --|-- Лучший кэшбек, куча магазинов
inik1080 вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 20:32
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Mastercard будет использовать блокчейн в своей платежной инфраструктуре bizneser Новости платежных систем 1 26.09.2017 05:46
Зелёная энергетика приводит к деиндустриализации Drum13 Новости в мире финансов и инвестиций 0 09.03.2017 16:54
Prenav, разрабатывающая дронов для сбора данных об инфраструктуре привлек $6.5 млн. kingcasha Новости в мире финансов и инвестиций 23 23.11.2016 14:28
DdoS-атаки на американского провайдера привели к сбоям в работе Twitter ttxz Новости технологий и интернета 0 22.10.2016 15:21
Долги по инфраструктуре в США заставляют демонтировать дороги Gannibal Barka Новости в мире финансов и инвестиций 1 18.07.2016 21:20

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
Samsung Pay может заработать и в дешевых смартфонах
От CashToday в разделе «Новости платежных систем»
Аватара нет
Thewaydollars - www.thewaydollars.org
От TWDLLS в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар forfor
Верховная Рада хочет ввести пеню за задержку коммунальных платежей
От forfor в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар MR-Donald
Сам себя не похвалишь...
От MR-Donald в разделе «Знакомства и встречи»
Аватар Avangardman
Проект "Страны мира"
От Avangardman в разделе «Проекты от Avangardman'а»
Аватара нет
Открытый чемпионат трейдеров
От ENDIMION в разделе «Конкурсы от ДЦ и частных спонсоров»
.     
Пользователей
433,901
Тем
503,343
Сообщений
12,633,932

 Наши конкурсы
  Охота на ICO
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс
  Конкурс историй

 Наши блоги
  Крипто-блоги
  Форекс-блоги

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube
  Telegram
mmgp.telegram