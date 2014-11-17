Спрос приводит к сбоям в инфраструктуре биткоина - Горячие новости криптовалют | MMGP

Рост цены биткоина сопровождался огромным ростом спроса не него, который, по мнению ряда источников, фактически разрушил торговую инфраструктуру биткоина. Биржи наподобие Coinbase столкнулись с замедлением работы, LocalBitcoins перестала принимать новые клиентские заявки, а количество неподтвержденных транзакций резко возросло. Кстати, Coinbase недавно была отмечена как наиболее популярное приложение в магазине iTunes.
Проблемы в работе бирж
По мере возрастания спроса возможности нормальной работы бирж и качество оказываемых услуг снижались. На самом деле, очень много пользователей столкнулись с трудностями. Аккаунт Coinbase в Twitter был заполнен твитами с данными о сбоях в работе.
Но Coinbase была не единственной жертвой. LocalBitcoins даже пошла на то, чтобы полностью отказаться от новых клиентов. В сообщении в Twitter компания дала понять, что не может обслуживать текущих клиентов и больше не может принимать новых.
Эти два сайта не одиноки в такого рода проблемах. По всей экосистеме биткоина транзакции были медленными и пользователи были очень разочарованы, в то время как в сети наблюдались одни из самых высоких объемов торговли за все время. В какой-то момент около 300 000 транзакций находились на рассмотрении. Litecoin Foundation быстро отреагировала на это: "Сейчас около 223 000 неподтвержденных транзакций биткоин. Пользуйтесь лайткоином !".
По мере того как возрастает внедрение биткоина, потребность в масштабировании для удовлетворения прогрессирующего роста спроса будет только возрастать.
Уникальность
Перевод специально для MMGP.ru