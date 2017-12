Bitcoin Plaza LTD - bitplaza.top - HYIP с почасовыми планами | MMGP

dani0601 Любитель

Инвестирую в: HYIP Регистрация: 18.03.2017 Сообщений: 1,055 Благодарностей: 49 УГ: 0 КП: 0.004

Bitcoin Plaza LTD - bitplaza.top



Дата открытия финансовой компании 8 декабрь 2017 года.



О компании:



Перевод с Google:



Цитата: ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В BITCOIN PLAZA LTD!

Биткойн Плаза ЛТД является британской компанией по управлению инвестициями. Наша компания нацелена на то, чтобы быть одной из ведущих онлайн-инвестиционных компаний по всему миру. Наша профессиональная команда обладает 20-летним опытом в предоставлении инновационных инвестиционных продуктов, которые отвечают конкретным потребностям онлайн-сообщества ,



«Биткойн Плаза ЛТД» руководствуется своими обязательствами по предоставлению финансовых и страховых услуг всем нашим клиентам по всему миру.

Plan Spent Amount ($) Hourly Profit (%)

Plan 1 $10.00 - $1000.00 5.00

Plan 2 $1001.00 - $2500.00 8.00

Plan 3 $2501.00 - $4000.00 10.00

Plan 4 $4001.00 - $100000.00 12.00

Calculate your profit >>





15% - 25% Hourly For 15 Hours

Plan Spent Amount ($) Hourly Profit (%)

Plan 1 $2000.00 - $4000.00 15.00

Plan 2 $4001.00 - $6000.00 18.00

Plan 3 $6001.00 - $9000.00 21.00

Plan 4 $9001.00 - $100000.00 25.00

Calculate your profit >>





104% - 212% After 1 Day

Plan Spent Amount ($) Profit (%)

Plan 1 $30.00 - $1000.00 104.00

Plan 2 $1001.00 - $3000.00 150.00

Plan 3 $3001.00 - $5000.00 180.00

Plan 4 $5001.00 - $100000.00 212.00

Calculate your profit >>





108% - 290% After 3 Days

Plan Spent Amount ($) Profit (%)

Plan 1 $50.00 - $500.00 108.00

Plan 2 $501.00 - $2000.00 170.00

Plan 3 $2001.00 - $5000.00 238.00

Plan 4 $5001.00 - $100000.00 290.00

Calculate your profit >>





120% - 450% After 5 Days

Plan Spent Amount ($) Profit (%)

Plan 1 $80.00 - $1000.00 120.00

Plan 2 $1001.00 - $3000.00 250.00

Plan 3 $3001.00 - $5000.00 290.00

Plan 4 $5001.00 - $7000.00 400.00

Plan 5 $7001.00 - $100000.00 450.00

Calculate your profit >>





500% After 7 Days

Plan Spent Amount ($) Profit (%)

Plan 1 $250.00 - $10000.00 500.00

Calculate your profit >>





10% - 15% Daily Forever

Plan Spent Amount ($) Daily Profit (%)

Plan 1 $300.00 - $1000.00 10.00

Plan 2 $1001.00 - $3000.00 12.00

Plan 3 $3001.00 - $20000.00 15.00

Calculate your profit >>





Платежные системы:



Perfect Money,USD

PAYEER,USD

Bitcoin

Advcash



Выплаты инстант.





Посмотрите сайт здесь:







ПАРТНЕРСКАЯ ПРОГРАММА



Компания предлагает 5% комиссионных комиссий.





Мой вклад:







12.08.17 14:14 Перевод счёта -25.00 Отправлено: 25.00 USD на счет U14331895 от U11812649. Пакет: 197740391. Напоминание: оплата в корзине. Депозит в Биткойн Плаза ООО Пользователь пино. Я не админ и не владелец проектаДата открытия финансовой компании 8 декабрь 2017 года.О компании:Перевод с Google:5% - 12% Hourly For 21 HoursPlan Spent Amount ($) Hourly Profit (%)Plan 1 $10.00 - $1000.00 5.00Plan 2 $1001.00 - $2500.00 8.00Plan 3 $2501.00 - $4000.00 10.00Plan 4 $4001.00 - $100000.00 12.00Calculate your profit >>15% - 25% Hourly For 15 HoursPlan Spent Amount ($) Hourly Profit (%)Plan 1 $2000.00 - $4000.00 15.00Plan 2 $4001.00 - $6000.00 18.00Plan 3 $6001.00 - $9000.00 21.00Plan 4 $9001.00 - $100000.00 25.00Calculate your profit >>104% - 212% After 1 DayPlan Spent Amount ($) Profit (%)Plan 1 $30.00 - $1000.00 104.00Plan 2 $1001.00 - $3000.00 150.00Plan 3 $3001.00 - $5000.00 180.00Plan 4 $5001.00 - $100000.00 212.00Calculate your profit >>108% - 290% After 3 DaysPlan Spent Amount ($) Profit (%)Plan 1 $50.00 - $500.00 108.00Plan 2 $501.00 - $2000.00 170.00Plan 3 $2001.00 - $5000.00 238.00Plan 4 $5001.00 - $100000.00 290.00Calculate your profit >>120% - 450% After 5 DaysPlan Spent Amount ($) Profit (%)Plan 1 $80.00 - $1000.00 120.00Plan 2 $1001.00 - $3000.00 250.00Plan 3 $3001.00 - $5000.00 290.00Plan 4 $5001.00 - $7000.00 400.00Plan 5 $7001.00 - $100000.00 450.00Calculate your profit >>500% After 7 DaysPlan Spent Amount ($) Profit (%)Plan 1 $250.00 - $10000.00 500.00Calculate your profit >>10% - 15% Daily ForeverPlan Spent Amount ($) Daily Profit (%)Plan 1 $300.00 - $1000.00 10.00Plan 2 $1001.00 - $3000.00 12.00Plan 3 $3001.00 - $20000.00 15.00Calculate your profit >>Платежные системы:Perfect Money,USDPAYEER,USDBitcoinAdvcashВыплаты инстант.Посмотрите сайт здесь: https://bitplaza.top/ ПАРТНЕРСКАЯ ПРОГРАММАКомпания предлагает 5% комиссионных комиссий.Мой вклад:12.08.17 14:14 Перевод счёта -25.00 Отправлено: 25.00 USD на счет U14331895 от U11812649. Пакет: 197740391. Напоминание: оплата в корзине. Депозит в Биткойн Плаза ООО Пользователь пино.

Реклама: YoBit.Net - Вкладывай BTC в InvestBox и получай 6% в месяц!

Реклама в аватаре и профиле запрещена! (с) "Представитель" и "Премиум" __________________Реклама в аватаре и профиле запрещена! (с) Правила форума п.3 Кроме группи " Последний раз редактировалось dani0601; Сегодня в 18:33 .