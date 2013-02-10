Компания General Electric сворачивает ряд инвестиционных проектов и сокращает рабочих - Горячие новости | MMGP
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Компания General Electric сворачивает ряд инвестиционных проектов и сокращает рабочих

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Компания General Electric сворачивает ряд инвестиционных проектов и сокращает рабочих
Руководство корпорации General Electric Co выступило с заявлением о сокращении 12 тыс рабочих мест на тех производствах, что связаны с энергетическими проектами. Программа сокращения рабочих мест должна привести к экономии 1 млрд долларов в 2018 году. Информация о том, что рабочих будут массово увольнять, подтвердили и профсоюзы. Сильнее всего пострадают производства, расположенные в Швейцарии и Германии.

В заявлении руководства американской корпорации General Electric Co говорится, что компания выходит из всех проектов, связанных с освещением, транспортировкой, производством электросетевого оборудования, а так же сворачивает инвестиционные программы по разработке нового промышленного оборудования. Более того, корпорация General Electric Co готовится продать 62,5 процента акций нефтесервисной компании Baker Hughes.

Лидеры профсоюзных организаций Германии уже выступили с гневными заявлениями, по поводу столь массовых сокращений рабочих мест на местных производственных площадках корпорации General Electric Co. По мнению профсоюзных боссов, увольнение тысяч рабочих экономически не оправдано. Данное мероприятие проводится для того, чтобы увеличить доходность ценных бумаг, то есть в интересах инвесторов. Профсоюзы Германии не собираются молчать и готовы бороться за сохранение всех рабочих мест на германских производственных площадках, которые принадлежат корпорации General Electric Co.

Между прочим, крупнейший конкурент корпорации General Electric Co, компания Siemens так же готовится к сокращению рабочих, до 6,9 тыс человек по всему миру. Сокращение будет проведено по тем производствам, что занимаются изготовлением оборудования для электростанций и газовой промышленности.

Не удивительно, что после таких новостей, капитализация General Electric Co продолжает падать.



По материалам reuters.com
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