Единый кошелек всех топовых КРИПТОВАЛЮТ +выгодный обменник - Заработок Криптовалют | MMGP

Единый кошелек всех топовых КРИПТОВАЛЮТ +выгодный обменник
- Возможность открыть счета для всех криптовалют в одном кошельке:
BTC LTC DOGE DASH ETH WAVES ZEC USDT XMR XRP KICK ETC
- Мгновенный обмен и вывод на все топовые платежные системы:
Payeer, Qiwi, Банковский перевод, Visa/Mastercard, Yandex Money, OKPAY, AdvCash ИТД.
Наши преимущества:
— Широкий выбор методов ввода/вывода средств;
— Возможность простого обмена в 2 клика (на стр.»Обмен»)
— Круглосуточная служба поддержки;
— Минимальные комиссии:
Биржа не берет комиссии за ввод и вывод средств. Комиссия ограничивается минимальными ставками платежных систем;
— Максимальная безопасность:
При разработке проекта предусмотрены и исправлены потенциальные ошибки, которые могли навредить безопасности сохранных данных, информации о пользователях, доступ к аккаунтам пользователей (двухфакторная авторизация), безопасности ввода/вывода и, одно из главных, безопасности хранения криптовалют и фиатных денег, в т.ч учтена и урегулирована проблема эластичности транзакций (transaction malleability)
ВИДЕО ОБЗОР и ТРЕНИНГ
[MEDIA=youtube]X1dq4UojAOE[/MEDIA]
КАК КУПИТЬ\ПРОДАТЬ НЕБОЛЬШИЕ СУММЫ КРИПТОВАЛЮТЫ
[MEDIA=youtube]ZwcypEHiWaI[/MEDIA]
------ Основной доммен биржи блокируют некоторые провайдеры РФ -----
------ ССЫЛКА НА ЗЕРКАЛО ПОД ВИДЕО НА YouTube -----
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добавлено через 2 минуты
#BITCOIN биржа Как заработать на биткоинах БИРЖА \ КОШЕЛЕК \ ОБМЕННИК
КАК КУПИТЬ\ПРОДАТЬ НЕБОЛЬШИЕ СУММЫ КРИПТОВАЛЮТЫ