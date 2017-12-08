Единый кошелек всех топовых КРИПТОВАЛЮТ +выгодный обменник - Заработок Криптовалют | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Куплю души по 5 поинтов за штуку. Чичиков.
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 433,851 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Единый кошелек всех топовых КРИПТОВАЛЮТ +выгодный обменник

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Сайты, программы, краны, схемы и другие способы заработка криптовалют
При поддержке
YoBit.Net - The Biggest Exchange
Важная информация
Прими участие в конкурсе историй для Telegram канала форума!
Есть опыт работы с криптовалютами? Заведи Крипто-Блог и заработай на нём!
Торгуешь криптовалютой? Оставь свой отзыв о бирже!
Акция: "Криптобиржи: Поинт MMGP за отзыв"
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 14:28
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 14:04
#1
 
Возраст: 28
Регистрация: 08.12.2017
Сообщений: 1
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
Единый кошелек всех топовых КРИПТОВАЛЮТ +выгодный обменник
Единый кошелек всех топовых КРИПТОВАЛЮТ +выгодный обменник


- Возможность открыть счета для всех криптовалют в одном кошельке:
BTC LTC DOGE DASH ETH WAVES ZEC USDT XMR XRP KICK ETC

- Мгновенный обмен и вывод на все топовые платежные системы:
Payeer, Qiwi, Банковский перевод, Visa/Mastercard, Yandex Money, OKPAY, AdvCash ИТД.


Наши преимущества:
— Широкий выбор методов ввода/вывода средств;
— Возможность простого обмена в 2 клика (на стр.»Обмен»)
— Круглосуточная служба поддержки;
— Минимальные комиссии:
Биржа не берет комиссии за ввод и вывод средств. Комиссия ограничивается минимальными ставками платежных систем;

— Максимальная безопасность:
При разработке проекта предусмотрены и исправлены потенциальные ошибки, которые могли навредить безопасности сохранных данных, информации о пользователях, доступ к аккаунтам пользователей (двухфакторная авторизация), безопасности ввода/вывода и, одно из главных, безопасности хранения криптовалют и фиатных денег, в т.ч учтена и урегулирована проблема эластичности транзакций (transaction malleability)





ВИДЕО ОБЗОР и ТРЕНИНГ
[MEDIA=youtube]X1dq4UojAOE[/MEDIA]


КАК КУПИТЬ\ПРОДАТЬ НЕБОЛЬШИЕ СУММЫ КРИПТОВАЛЮТЫ
[MEDIA=youtube]ZwcypEHiWaI[/MEDIA]


------ Основной доммен биржи блокируют некоторые провайдеры РФ -----
------ ССЫЛКА НА ЗЕРКАЛО ПОД ВИДЕО НА YouTube -----



-

добавлено через 2 минуты
#BITCOIN биржа Как заработать на биткоинах БИРЖА \ КОШЕЛЕК \ ОБМЕННИК

КАК КУПИТЬ\ПРОДАТЬ НЕБОЛЬШИЕ СУММЫ КРИПТОВАЛЮТЫ
__________________
Реклама: YoBit.Net - Вкладывай BTC в InvestBox и получай 6% в месяц!

Баннер: {{ slide.title }}
Последний раз редактировалось Good Bizzz; Сегодня в 14:07. Причина: Добавлено сообщение
Good Bizzz на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 14:28
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар sergeyn87
Международная Хоккейная Лига
От sergeyn87 в разделе «Спорт-Чат»
Аватар Саша Чакки
Жанна Немцова потратит большую часть премии в €1 млн на помощь Украине
От Саша Чакки в разделе «Политика и экономика»
Аватар Infolist
Выборы новых гарантов для страховок
От Infolist в разделе «Архив: Реферальные и страховые предложения»
Аватара нет
g-invest.net - Global Invest
От Global Invest в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар frazer
ИП, электронные платежи и налоги
От frazer в разделе «Свой интернет бизнес: общий форум»
Аватар bizneser
Microsoft патентует планшетный компьютер необычной формы
От bizneser в разделе «Новости технологий и интернета»
.     
Пользователей
433,851
Тем
503,267
Сообщений
12,632,512

 Наши конкурсы
  Охота на ICO
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс
  Конкурс историй

 Наши блоги
  Крипто-блоги
  Форекс-блоги

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube
  Telegram
mmgp.telegram