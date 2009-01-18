4500 деревьев на каждого россиянина - Прочие виды инвестиций | MMGP

Обсуждение теоретических основ прочих видов инвестиций, которые не вошли в основные разделы форума. Инвестирование в недвижимость, землю, драгоценные металлы/камни, производство, предметы искусства, бизнес, человеческий капитал, инновации, информацию, социальное и государственное инвестирование и прочее
недавно задался вопросом сколько всего деревьев на земле.
по подсчету американских ученых оказалось что 3 триллиона (это по 500 на каждого жителя земли. с трудом в это верится).
в самой россия 640 миллиардов деревьев т.е. по 4500 деревьев на каждого.
что из этого имеет каждый житель россии?
выделяется ли что-либо на дрова или строительство дома?
как можно получить в свою собственность деревья? как заработать на продаже дерева? выгоден ли сруб или выращивание деревьев?