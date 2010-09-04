Xiaomi набирает тестировщиков Android Oreo для Mi A1 - Новости технологий и интернета | MMGP

Следом за пользователями Mi6 возможность опробовать новую операционную систему Android 8.0 Oreo получили обладатели Xiaomi Mi A1, которые уже могут принять участие в тестировании новой прошивки. Напомним, что Mi A1 был выпущен в рамках программы Android One, поэтому работает под управлением «чистой» версии Android 7.1.2 Nougat. Попытать удачу и принять участие в тесте могут все желающие, но для этого необходимо выполнить ряд требований.
Для участия в тестировании Android 8.0 Oreo владельцам Xiaomi Mi A1 необходимо скачать из Google Play фирменное приложение Xiaomi MIUI Forum и зарегистрироваться. Затем требуется выбрать своё устройство и указать такие данные, как номер IMEI. Если компания посчитает вас подходящей кандидатурой, то вскоре вы получите доступ к бете.
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