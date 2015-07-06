Выходцы из бывшего Союза обманули систему Medicare-USA на десятки миллионов долларов - Новости в мире финансов и инвестиций | MMGP

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Выходцы из бывшего Союза обманули систему Medicare-USA на десятки миллионов долларов





Как пишет американская пресса выходцы из бывшего СССР в очередной раз проявили свою незаурядную смекалку и упорное желание делать деньги на том, что, как обычно, говорят "что плохо лежит", но в итоге их маниакальная тяга к денежным купюрам довела их до плохого - до ареста за мошенничество.



Всего в Нью-Йорке по этому кейсу было на днях задержано 20 человек и этими преступлениями в области местного здравоохранения они занимались на протяжении последних 3 лет. Схему придумала и запустила некая 35-летняя Кристина Мирбабаева - это она уговорила 4 местных врачей содействовать ей в обмане государственной системы медицинского страхования. Судя по именам задержанных, как к примеру: Натан Юсуфов, Владислав Якубов, Камал Зафар - вероятней всего, это бывшие граждане "солнечного Узбекистана" каким-либо образом прибывшие в США на ПМЖ.



В принципе всё работало довольно просто - сначала руководители этой группы собирали информацию о людях с низкими доходами проживающими в Нью-Йорке. Затем к отобранным "кандидатам" подъезжали представители этой самой Кристины и предлагали за 30-40 долларов посетить местный госпиталь и пройти там дорогостоящий анализ или тест, где естественно, "дорогих гостей" уже ждали врачи вступившие ранее в преступный сговор с Мирбабаевой. Такие посетители порой даже и не доходили до самих врачей, а им просто надо было отметиться в регистратуре, что мол клинику они реально посетили и мед услугу получили. Дальше средства за такой анализ или тест списывались со страхового счёта такого посетителя и по всей вероятности, у Кристины также было "всё схвачено" и в бухгалтерии клиники и поэтому мошенники могли выводить средства из этого медучреждения на счета своих "фирм-прокладок" в Литве, Китае, Турции, Пакистане, Тайване и Сингапуре. Затем все собранные таким образом средства делились между членами этой ОПГ в соответствующей пропорции.



Получив в руки эти средства мошенники тратили их в основном на покупку дорогой недвижимости. Так, Кристина прикупила себе квартиру в Нью-Йорке за более чем 3 млн долл. США. А господин Якубов как настоящий партнер главаря этой группы, взял себе квартирку чуть подешевле, а именно за 2,8 млн долл. США. Всего полицией Нью-Йорка было обнаружено 11 объектов недвижимости приобретенных членами этой группы на общую сумму $10 млн и на всю найденную недвижимость был наложен арест. Кроме того, было заблокировано более 100 банковских счетов мошенников, а нанесенный общий ущерб от этой группы сейчас оценивается в несколько десятков миллионов долларов США. Трудно даже представить какое количество людей подкупили эти мошенники в течение этих 3 последних лет, чтобы прогнать их через свою схему и получить такой огромный барыш. СМИ пишут, что теперь членам этой группы грозит наказание до 25 лет лишения свободы каждому.



Специально для mmgp.ru



https://text.ru/antiplagiat/5a29b55e30873 Как пишет американская пресса выходцы из бывшего СССР в очередной раз проявили свою незаурядную смекалку и упорное желание делать деньги на том, что, как обычно, говорят "что плохо лежит", но в итоге их маниакальная тяга к денежным купюрам довела их до плохого - до ареста за мошенничество.Всего в Нью-Йорке по этому кейсу было на днях задержано 20 человек и этими преступлениями в области местного здравоохранения они занимались на протяжении последних 3 лет. Схему придумала и запустила некая 35-летняя Кристина Мирбабаева - это она уговорила 4 местных врачей содействовать ей в обмане государственной системы медицинского страхования. Судя по именам задержанных, как к примеру: Натан Юсуфов, Владислав Якубов, Камал Зафар - вероятней всего, это бывшие граждане "солнечного Узбекистана" каким-либо образом прибывшие в США на ПМЖ.В принципе всё работало довольно просто - сначала руководители этой группы собирали информацию о людях с низкими доходами проживающими в Нью-Йорке. Затем к отобранным "кандидатам" подъезжали представители этой самой Кристины и предлагали за 30-40 долларов посетить местный госпиталь и пройти там дорогостоящий анализ или тест, где естественно, "дорогих гостей" уже ждали врачи вступившие ранее в преступный сговор с Мирбабаевой. Такие посетители порой даже и не доходили до самих врачей, а им просто надо было отметиться в регистратуре, что мол клинику они реально посетили и мед услугу получили. Дальше средства за такой анализ или тест списывались со страхового счёта такого посетителя и по всей вероятности, у Кристины также было "всё схвачено" и в бухгалтерии клиники и поэтому мошенники могли выводить средства из этого медучреждения на счета своих "фирм-прокладок" в Литве, Китае, Турции, Пакистане, Тайване и Сингапуре. Затем все собранные таким образом средства делились между членами этой ОПГ в соответствующей пропорции.Получив в руки эти средства мошенники тратили их в основном на покупку дорогой недвижимости. Так, Кристина прикупила себе квартиру в Нью-Йорке за более чем 3 млн долл. США. А господин Якубов как настоящий партнер главаря этой группы, взял себе квартирку чуть подешевле, а именно за 2,8 млн долл. США. Всего полицией Нью-Йорка было обнаружено 11 объектов недвижимости приобретенных членами этой группы на общую сумму $10 млн и на всю найденную недвижимость был наложен арест. Кроме того, было заблокировано более 100 банковских счетов мошенников, а нанесенный общий ущерб от этой группы сейчас оценивается в несколько десятков миллионов долларов США. Трудно даже представить какое количество людей подкупили эти мошенники в течение этих 3 последних лет, чтобы прогнать их через свою схему и получить такой огромный барыш. СМИ пишут, что теперь членам этой группы грозит наказание до 25 лет лишения свободы каждому.Специально для mmgp.ru

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