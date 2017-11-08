Баунти кампания Hdac - ViktorSold | MMGP
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Баунти кампания Hdac

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Баунти кампания Hdac


Hdac — это контрактная платформа IoT.

Интернет вещей (IoT) превратил мир в гигантскую, постоянно развивающуюся информационную платформу. Все, что может быть подключено, будет подключено. Теперь пришло время принять это соединение для всего, на что устанавливается IoT.



Эксперты предсказывают, что к 2025 году будет установлено до 30 миллиардов подключенных устройств, количество которых вы регулярно используете ежедневно. Из умных домов, умных автомобилей и смарт-часов для фитнес-трекеров, гарнитур VR и любого другого носящего устройства (или даже любого устройства вообще, если на то пошло) вы могли бы вообразить, возможность для безопасной и эффективной «гиперсвязности» бесконечна.



Цель Hdac состоит в том, чтобs использовать эту возможность. Благодаря безопасной технологии Blockchain, Hdac может назначать контракты всем вашим интеллектуальным устройствам в соответствии с вашим образом жизни. С точки зрения непрофессионала мы облегчаем вашу жизнь.

Hdac основан на платформе IoT Contract. Он имеет гораздо более быструю скорость транзакций, чем другие методы виртуальных платежей, и может быть передан практически мгновенно на другие среды устройств IoT. Цель состоит в том, чтобы значительно улучшить удобство платежей в контрактах, расчетах, займах и инвестициях, налогах и оплате счетов.



Конфиденциальность — одна из самых больших проблем, с которой сталкивается IoT, поэтому Hdac настраивает уникальные гибридные сети Blockchain для пользователей общего и специального назначения. Наша платформа поддерживает микро-транзакции с современными аппаратными кошельками, не зависящими от вирусов. Ваши устройства могут наслаждаться безопасным подключением.

Гибридный блок-код сконфигурирован как скрытая сеть с безопасным туннелированием между пользователем и устройством для борьбы с хакерами, вторжениями конфиденциальности и внешними атаками. Помните, что взаимная аутентификация между устройством и пользователем имеет решающее значение для надежного Private Blockchain, который в принципе будет практичным, если он будет взаимодействовать с Public Blockchain.

Конфиденциальность — одна из самых больших проблем, с которой сталкивается IoT, поэтому Hdac настраивает уникальные гибридные сети Blockchain для пользователей общего и специального назначения. Наша платформа поддерживает микро-транзакции с современными аппаратными кошельками, не зависящими от вирусов. Ваши устройства могут наслаждаться безопасным подключением.

Гибридный блок-код сконфигурирован как скрытая сеть с безопасным туннелированием между пользователем и устройством для борьбы с хакерами, вторжениями конфиденциальности и внешними атаками. Помните, что взаимная аутентификация между устройством и пользователем имеет решающее значение для надежного Private Blockchain, который в принципе будет практичным, если он будет взаимодействовать с Public Blockchain.

Road map



Команда Hdac




Советники



Ticker: DAC
Token type: OWN WALLET
ICO Token Price: 1 DAC = 0.92 USD (0.00006 BTC)
Fundraising Goal: 99,400,000 USD (6,000 BTC)
Sold on pre-sale: 100,000,000 USD (BONUS UP TO 1000%)
Available for Token Sale: 7%

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БАУНТИ КАМПАНИЯ*Hdac


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