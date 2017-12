Баунти кампания Hdac - ViktorSold | MMGP

ViktorSold



Баунти кампания Hdac



Hdac — это контрактная платформа IoT.



Интернет вещей (IoT) превратил мир в гигантскую, постоянно развивающуюся информационную платформу. Все, что может быть подключено, будет подключено. Теперь пришло время принять это соединение для всего, на что устанавливается IoT.



Эксперты предсказывают, что к 2025 году будет установлено до 30 миллиардов подключенных устройств, количество которых вы регулярно используете ежедневно. Из умных домов, умных автомобилей и смарт-часов для фитнес-трекеров, гарнитур VR и любого другого носящего устройства (или даже любого устройства вообще, если на то пошло) вы могли бы вообразить, возможность для безопасной и эффективной «гиперсвязности» бесконечна.







Цель Hdac состоит в том, чтобs использовать эту возможность. Благодаря безопасной технологии Blockchain, Hdac может назначать контракты всем вашим интеллектуальным устройствам в соответствии с вашим образом жизни. С точки зрения непрофессионала мы облегчаем вашу жизнь.



Hdac основан на платформе IoT Contract. Он имеет гораздо более быструю скорость транзакций, чем другие методы виртуальных платежей, и может быть передан практически мгновенно на другие среды устройств IoT. Цель состоит в том, чтобы значительно улучшить удобство платежей в контрактах, расчетах, займах и инвестициях, налогах и оплате счетов.







Road map







Команда Hdac









Советники







Ticker: DAC

Token type: OWN WALLET

ICO Token Price: 1 DAC = 0.92 USD (0.00006 BTC)

Fundraising Goal: 99,400,000 USD (6,000 BTC)

Sold on pre-sale: 100,000,000 USD (BONUS UP TO 1000%)

Available for Token Sale: 7%



WHITE PAPER



🔶 ВЕБ САЙТ 🔶 Bitcointalk 🔶 Twitter 🔶 Facebook 🔶 Telegram 🔶



