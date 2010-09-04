TMT Investments и американские блокчейн-инвесторы запускают криптофонд - Новости криптовалют | MMGP

Партнерами нового фонда станут Герман Каплун, Артем Инютин и серийный предприниматель Игорь Шойфот, а со стороны американских инвесторов – Джулиан Зегельман.
Новый фонд под названием TMT Crypto Fund будет специализироваться на инвестициях в блокчейн-проекты. На март 2018 года намечено проведение ICO фонда. Фонд планируется сформировать частично из криптовалют, а частично из фиата. Общий объем инвестиций составит $60 млн.
Особенностью криптофонда является то, что токен TMT Crypto Fund будет являться ценной бумагой (security token), а у инвесторов фонда будет дополнительная зашита.
TMT Crypto Fund будет работать в соответствии с требованиями Европейских регуляторов и американской SEC.
Фонд сфокусируется на проектах из США, Восточной Европы и Азии. Фонд рассчитывает проинвестировать порядка 40 проектов в стадии A и pre - A.
У партнеров TMT Crypto Fund, которыми станут создатели РБК, Герман Каплун и Артем Инютин, серийный предприниматель и партнер TMT Investments Игорь Шойфот, а также американский инвестор Джулиан Зегельман, имеется огромный опыт венчурных и блокчейн-инвестиций. Речь идет о таких проектах, как Taxify, Depositphotos, Wrike, Pipedrive, Scentbird, Backblaze, Cindicator и Filecoin.
Игорь Шойфот и Джулиан Зегельман
По словам сооснователя TMT Investments, Артема Инютина, в связи с тем, что блокчейн является одной из технологий будущего, то фонд считает целесообразным использовать все возможности этого рынка.
Фонд TMT Investments инвестирует с 2011 года, его акции котируется на LSE. Ранее фонд инвестировал в такие украинские стартапы, как Attendify, rollApp, Depositphotos и Sixa.
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