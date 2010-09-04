SigmaBleyzer готова создать в Украине фонд для инвестирования в газодобывающую отрасл - Горячие новости | MMGP
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SigmaBleyzer готова создать в Украине фонд для инвестирования в газодобывающую отрасл

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SigmaBleyzer готова создать в Украине фонд для инвестирования в газодобывающую отрасл

Международная инвестиционная компания планирует инвестировать $100 млн., а также привлечь к партнерству техасскую компанию-оператора.

Такими планами поделился вице-президент компании «SigmaBleyzer Ukraine» Вадим Бодаев. Вчера международная компания SigmaBleyzer подписала Меморандум о сотрудничестве с Ассоциацией газодобывающих компаний Украины (АГКУ).

По словам Вадима Бодаева, SigmaBleyzer намерена сотрудничать с техасской компанией-оператором, которой принадлежат более двух сотен скважин в США. Даная компания использует уникальную технологию и имеет более чем 50 летний опыт добычи.

Техасская компания будет играть роль оператора проекта, а SigmaBleyzer станет его финансовым инвестором. В американской компании считают украинский рынок газодобычи очень перспективным.

Вице-президент SigmaBleyzer Ukraine сообщил, что на начальном этапе планируются инвестиции в размере $100 млн.

Кроме этого, SigmaBleyzer заинтересована в покупке компаний, у которых есть лицензия на использование недр для газодобычи в Украине. На данный момент, SigmaBleyzer ведет переговоры с несколькими такими компаниями.

В. Бодаев считает, что украинское правительство должно создать все условия для того, чтобы максимально нивелировать проблемные моменты в газодобывающей отрасли, учитывая негативный опыт тех иностранных компаний, которые покинули рынок Украины.

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